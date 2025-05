子会社サンライズジャパン、大阪・関西万博公式イベント「SPORTS of HEART 2025」の公式サポーターに就任

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「当社」)は、当社連結子会社である株式会社サンライズジャパン(本社:東京都渋谷区南平台町12番11号、代表取締役:亀田信吾、以下「サンライズジャパン」)が、一般社団法人スポーツ・オブ・ハート(代表理事:廣道 純、以下「SOH」)主催の大阪・関西万博〈機運醸成プログラム〉採択イベント「SPORTS of HEART 2025 in 大阪・関西万博」の公式サポーターに就任したことをお知らせいたします。

本イベントは、2025 年 9 月 26 日(金)から 28 日(日)までの3日間、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)会場内 EXPO アリーナ「Matsuri」にて開催されます。

1.「SPORTS of HEART 2025 in 大阪・関西万博」について(公開情報)

名称:SPORTS of HEART 2025 in 大阪・関西万博

日時:2025 年 9 月 26 日(金)~28 日(日) 10:00~20:00(予定)

会場:2025年日本国際博覧会 EXPO アリーナ「Matsuri」(大阪・夢洲)

主催:一般社団法人スポーツ・オブ・ハート

公式区分:大阪・関西万博〈機運醸成プログラム〉/TEAM EXPO 2025 共創チャレンジ #681

目的:スポーツを中心に音楽、ファッション、アートの各カテゴリーにて多様性の実現「ダイバーシティ&インクルージョン」を目指し、2012年からの活動成果を3日間で来場者およびSNSにて訴求、啓蒙する。

2.サンライズジャパンのサポート内容(予定)

サンライズジャパンは、民事再生計画に基づきタンニングビジネスと化粧品事業を核とした事業再生を進めており、今回のサポーター就任を通じて、同社が培ってきたウェルビーイング分野の知見を活かして以下の協力を行う予定です。

ウェルビーイング/ビューティーブースの展開:高品質なタンニングマシンや関連化粧品を体験できるブースを出展し、多様な美と健康のあり方を提案します。

スポーツ体験ゾーンへの協力:イベント来場者が楽しめるパラスポーツ体験エリアの運営をサポートします。

情報発信:当社の企業再成プラットフォームのノウハウも活用し、イベントの魅力やSOHの活動をSNS等を通じて積極的に発信します。

3.株式会社サンライズジャパンとSOHの関係について

サンライズジャパンの旧役員には、SOHの専務理事ならびに常務理事を務めた者が含まれており、従前よりSOHの活動を支援してまいりました。

4.株式会社サンライズジャパン 代表取締役 亀田信吾 コメント

「この度、スポーツ・オブ・ハート様が主催される大阪・関西万博という世界的な舞台での公式イベントに、THE WHY HOW DO COMPANYグループの一員として公式サポーターという形で参画できますことを大変光栄に思います。サンライズジャパンは、民事再生計画のもと、日焼けサロン『SOLE』ブランドで培った経験と、ワイハウグループの『企業再成プラットフォーム』としての支援を力に、タンニングビジネスと化粧品事業に注力して再生を進めております。本イベントを通じて、多様性とウェルビーイングの素晴らしさを多くの方々に体感いただき、当社の再成長への取り組みも感じていただければ幸いです。このサポーター活動が、当社の企業価値向上にも繋がるものと確信しております。」

5.株式会社サンライズジャパンの概要

名称:株式会社サンライズジャパン

所在地:東京都渋谷区南平台町12番11号

代表者:代表取締役 亀田信吾

事業内容:タンニングスタジオの運営及びFC展開、タンニングマシンの販売及びレンタル、化粧品開発及び卸売・小売販売

6.THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「価値創造の力で、もう一度豊かになる」というスローガンの下、持続的・安定的な成長を目指して、M&A業界における総合不動産ディベロッパーのような存在=企業再成(再生&再成長)プラットフォーム企業として長期保有型のM&Aを積極的におこなっております。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

名称:THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp