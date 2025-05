【本日発行】フリーペーパー『月刊ローチケ／月刊HMV&BOOKS』5月15日号の表紙・巻頭特集は「Perfume」＆「XG」

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:野口 透)が運営する「ローソンチケット」および「HMV&BOOKS」は、フリーペーパー『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』2025.5.15号を、5月15日(木)より、全国のローソンやHMVなどの店頭にて順次配布いたします。

ローソンエンタテインメントが発行する『月刊ローチケ/月刊HMV&BOOKS』は、一冊で演劇・ライブやイベント情報から音楽、映画、本に関する情報のほか、限定グッズやインタビューなどの特集記事まで、エンタテイメント情報を360°チェックすることができるフリーペーパーです。



『月刊ローチケ』の表紙は、結成25周年、メジャーデビュー20周年に突入した「Perfume」がインタビューで登場。そして『月刊HMV&BOOKS』の表紙には、CD/デジタル・シングル「MILLION PLACES」をリリースする「XG」が登場!



そのほか、本誌だけでしか見られないインタビューや連載も必見です。

ぜひお近くのローソンやHMVなどへお立ち寄りください。

【今月のおすすめコンテンツ】

●Perfume(インタビュー)

結成25周年、メジャーデビュー20周年に突入したPerfumeの3人が語るのは、思い出話だけではなく、「今、なぜ続けられているのか」「この先に何を見ているのか」という、グループとしての本質。 かつて"オール・アウェー"だったという彼女たちは、今や唯一無二の存在として音楽シーンの最前線に立ち続ける。その裏側にある想いと、3人のリアルな言葉を綴るインタビュー。ぜひ誌面でご覧ください。

●XG

世界を巡る初のワールドツアーを経て、東京ドーム公演でフィナーレを迎えたXGが、CD/デジタル・シングル「MILLION PLACES」をリリースする。この曲は、世界各地で感じたファンとの愛と絆を歌った、グローバルな彼女たちならではの一曲となっています。@Loppi・HMV限定特典として「SOLO TRADING CARD -@Loppi・HMV ver.-」付きでの販売となります。

●本誌独占インタビュー

・THE BAWDIES(SWEET LOVE SHOWER 2025)

長年出演を重ねてきたTHE BAWDIESのROYさんが語る、『SWEET LOVE SHOWER』への特別な想い。スタッフとの絆、アーティスト同士の交流、そしてフェスを"共につくる"喜びとは。バンドの今と、”ラブシャ”の魅力が詰まった愛情深いインタビューをぜひご覧ください。

・中島美嘉

「大人が、安心して泣ける場所を作りたい。」

ピアノとコントラバス、たった3人で紡がれるアコースティックライブ『Mika Nakashima Premium Live Tour 2025』。アコースティックアルバムからの選曲や新たなカバーも交えた今回のツアーにかける想いや、アーティストとしての信念を語った、心に染み入るインタビューをぜひ誌面でご覧ください。

・NELKE【撮りおろし】

現体制で飛躍を遂げ、初の全国ワンマンツアー『Diary』を開催する男女混合5人組バンド NELKE。ライブのたびに成長し続ける彼らが目指すのは、音楽を通じて聴く人の日常に寄り添う存在。リスナーと共に歩むこれからの一歩に向けて、優しさと力強さがにじむインタビューをお届けします。

・ASH DA HERO

ASH DA HEROがワールドツアーを経て、いよいよ日本公演へ突入!アメリカ・UAE・アジア・南米を駆け抜け、各地でJ-ROCKの存在感を刻んできた4人が、熱と経験を引っさげて戻ってくる。"令和最強のロックバンド"の現在地、そして「今が最高」と言い切るその理由を、メンバーがリアルな言葉で語る注目のインタビュー!

・Verde/&ユナイト&Azavana&BugLug(MASKED)

渋谷の3会場を舞台に、総勢29組が集うV系イベント『MASKED』。その開催を前に、Azavanaの遼さん、Verde/のShouさん、BugLugの一聖さん、ユナイトの希さんの4人が語るのは、イベントに向けたそれぞれの想いと、ビジュアル系というカルチャーの進化と誇り。今を生きるV系アーティストたちのリアルな言葉が詰まった、熱量あふれるクロストークをお届けします。

・Royz

結成16周年を迎えたRoyzが、全国ツアー『「幻影都市から愛を込めて」-FORMII-』を開催。メンバーとの絆、変わらない信念、Royzならではのライブの楽しみ方――。ステージ上では強くなれるという想い、そして9月のLINE CUBE SHIBUYA公演にかける意気込みまで、彼らの「愛」が詰まったインタビューをお届けします。

・あれくん

弾き語り公演の『Action』と、バンド編成での『Not Alone』の全9公演、自身最大規模となる全国ツアーを控えたあれくんが、新曲「アイラヴ」に込めた想いを語る。「アクションを起こさないと何も始まらない」――行動を起こすその一歩を後押ししてくれる、心に響くインタビューをぜひ誌面でご覧ください。

・小倉唯

ニューシングル「So☆Lucky」に込めた想いや、作詞のエピソードをはじめ、30歳の誕生日を記念して開催されるバースデーイベントへの意気込みをたっぷりと語ってくれました。20代最後と30代最初、それぞれの瞬間に向き合う唯さんの言葉には、優しさと芯の強さが詰まっていました。

・豊崎愛生

豊崎愛生さんが贈るカバーコンサート『AT living II ~sing of youth~』は、彼女自身の青春時代を彩った名曲たちを、生バンドとともに丁寧に歌い上げる特別なステージ。愛とリスペクトを込めた名曲への想いが、豊崎さんのやわらかな語りと重なり合う、あたたかなインタビューをどうぞ。

・#ババババンビ

「この5人でいると、明るい未来がすごく見えてきて」

結成5周年を迎えた#ババババンビが、5人体制で初の全国ツアーを発表。出会いと別れ、葛藤と挑戦――様々な変化を乗り越えてたどり着いた5人が、ステージに込める想いや未来への決意について、そして5周年ワンマンライブの裏側から全国ツアーへの熱い意気込みまで。メンバーのリアルな声が詰まった必読インタビューです。

・にゃんごすたー

りんごとロックを全力で愛する、にゃんごすたーが動き出す!

世界を巡った赤いドラマーが、ついに青森で『NYANGO GIG 2025 JAPAN』を開催。盟友との共演や、夢いっぱいのフェス構想まで――ゆるキャラの枠を超えた、熱き"音楽愛"に迫るインタビュー!

・四千頭身(ワタナベお笑いNo.1決定戦)【撮りおろし】

ゲストを招き開催する新ライブ『ティーメィツ』を開催する四千頭身。トリオ漫才の苦労話から『ワタナベお笑いNo.1決定戦2025』に向けての意気込みまで3人にお話しいただきました!

・尾上松也(歌舞伎『刀剣乱舞 東鑑雪魔縁』)【撮りおろし】

主演・演出を務める尾上松也さんが語るのは、非人間的な存在「刀剣男士」を歌舞伎としてどう立体化するかという挑戦、そして三日月宗近と悪役の一人二役に懸ける覚悟。第1弾の成功を超えるべく、さらなる進化を遂げる歌舞伎『刀剣乱舞』の核心に迫るインタビューをぜひご覧ください。

・後藤大(舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼)

刀ステ最新作、「舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼」で蜂須賀虎徹を演じる後藤大さんに初挑戦となる殺陣への意気込み、演出・末満健一さんとのエピソード、そして「今この役に出会えたことの意味」などをお話しいただきました。

・橋本祥平(舞台『日本三國』)

文明崩壊後の日本を舞台にした松木いっか原作の話題作『日本三國』が、ついに舞台化。主人公・三角青輝を演じる橋本祥平さんが語るのは、武力ではなく“言葉”で戦うという新しいヒーロー像と、膨大な台詞に挑む役者としての覚悟。原作ファンにも舞台ファンにも「間違いなく面白い作品になる」と胸を張ってお話しいただいたインタビューをぜひ誌面でご覧ください。

・野村萬斎&大槻裕一(能狂言『日出処の天子』)【撮りおろし】

歴史漫画の金字塔『日出処の天子』が、この夏ついに舞台化。能・狂言の手法で、唯一無二の世界を描き出します。主演・演出を務める野村萬斎さんは、幼少期に原作を読み衝撃を受けた体験を語りつつ、「人外」と称される役どころへの覚悟を、また、刀自古郎女を演じる大槻裕一さんは、能が得意とする"二面性"を表現する意気込みをお話しいただきました。

・佐藤流司&橋本良亮(舞台『近松忠臣蔵』)

佐藤流司さんと橋本良亮さんが、舞台『逃げろ!』以来のバディで再共演!今回はロックな忠臣蔵で、大石内蔵助&近松門左衛門として新たな物語に挑みます。インタビューでは、鈴木勝秀作品ならではの自由な演出に関してや、お二人の"仲の良さ"がにじむ裏話もたっぷり。気心知れたコンビが語る、舞台への情熱と息の合ったやりとりにぜひ注目ください。

・THE ROB CARLTON(ENCOUNTERS with TOO MICHI)【撮りおろし】

京都発の劇団 THE ROB CARLTONのお二人が語るのは、スーツ姿で描く"非日常"の物語と、最新作『ENCOUNTERS with TOO MICHI』に込めた想い。創作の裏話から兄弟ならではの信頼感まで、ボブ&ダイチ両名の素顔が垣間見えるインタビューをお見逃しなく。

・小林賢太郎(『ノームの夜 ~並行食堂~』上映会 監督による舞台挨拶とメイキングトーク)

監督・脚本の小林賢太郎さんに新作『ノームの夜 ~並行食堂~』に込めた想いや、キャスティングについてお話しいただきました。舞台と映像の間を自由に行き来する、小林賢太郎さんらしいインタビューをぜひご覧ください。

・佐藤新&渡邉美穂(映画「青春ゲシュタルト崩壊」初日舞台挨拶)【撮りおろし】

自分を見失い"顔が見えなくなる"少女と、過去に囚われた少年の心の再生を描く映画「青春ゲシュタルト崩壊」。主演の佐藤新さんと渡邉美穂さんに共感と挑戦が詰まった撮影エピソードや印象に残るシーンに込めた想いなどをお話しいただきました。

●ライブレポート

・SANUKI ROCK COLOSSEUM

・Aqua Timez

・NEMOPHILA

●好評連載!

・三鷹の森ジブリ美術館

・ジブリパーク

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

