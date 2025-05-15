『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』2025年5月17日（土）・18日（日）開催

鹿児島焼酎＆ミュージックフェス実行委員会

今年も2025年5月17日（土）・18日（日）の2日間、『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』が開催されます。開催に先立ち、5月17日（土）12時からオープニングセレモニーを行い、お酒を嗜むことが好きな二瓶有加さんをゲストとしてお迎えし、鹿児島焼酎の魅力に触れていただきます。

会場では渋谷と鹿児島にゆかりのアーティストをはじめとするミニライブを2日間開催、24蔵48銘柄の鹿児島焼酎が試飲でき、気に入った焼酎は1杯400円で味わうことができます。鹿児島らしいおつまみや、特産品販売、焼酎ボトル販売、ふるさと納税の紹介コーナーなど盛りだくさんの内容となっています。

開 催 概 要

■イベント名：

『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』

■開 催 期 間：

2025年5月17日（土）・18日（日） 両日12:00～20:00

※5月17日（土）12:00～13:00 オープニングセレモニー

■開 催 場 所：

東京都渋谷区道玄坂２丁目２９-５

渋谷プライム５F グレイドパーク渋谷

■主 催：

鹿児島焼酎＆ミュージックフェス実行委員会

（渋谷区道玄坂商店街振興組合／渋谷・鹿児島おはら祭実行委員会／

一般財団法人渋谷区観光協会／鹿児島県酒造組合）

■実 施 内 容：

１.渋谷区・鹿児島ゆかりのアーティストをはじめとした音楽ステージ

２.鹿児島焼酎の試飲・杯売り・ボトル販売コーナー ３.鹿児島特産品販売

４.鹿児島市ふるさと納税紹介

■公 式 S N S：

【X（旧Twitter）】https://x.com/shochu_musicfes

【Instagram】 https://www.instagram.com/kagoshimashochu_music/?locale=ja_JP

オープニングセレミニー

下鶴隆央鹿児島市長二瓶有加

■日 時： 2025年5月17日（土）12:00～13:00

■会 場： 渋谷プライム５F グレイドパーク渋谷

イベント開催に先立ち行われるオープニングセレモニーには、お酒を嗜むことが好きな二瓶有加さんをゲストにお迎えし、下鶴隆央鹿児島市長や、鹿児島県酒造組合が鹿児島焼酎をアピール！その魅力に触れていただきます。

焼酎 ＆ おつまみラインナップ ／ 特産品販売

焼酎王国といわれる鹿児島県には109の蔵元があります。今年は24の蔵元（48銘柄）が自慢の逸品をご用 意し参加いたします。お好みの1本をお探しいただける試飲コーナー、気に入った焼酎をソーダ割りや水割り、ロックなどで楽しめる杯売り、さらにボトル販売コーナーをご用意しています。蔵元の方のお話を聞きながら飲み比べてみてください。

◇◇◇ 【参加蔵／銘柄】1杯400円（ボトル販売コーナーもございます） ◇◇◇

・本坊酒造(株)／「あらわざ桜島」「復刻 手造りおはら」

・さつま無双（株）／「烏天狗しゅわしゅわ」「乙女桜」

・三和酒造(株)／「三和鶴（白）」「Brava！アマローネ樽熟成梅酒」

・出水酒造(株)／「出水に舞姫」「赤鶴」

・岩川醸造(株)／「おやっとさあ」「ハイカラさんの焼酎 安納芋」

・大石酒造(株)／「一遊一予（ロ）」「鶴見」

・大口酒造(株)／「伊佐小町」「甕伊佐錦」

・オガタマ酒造(株)／「鉄幹」「鉄馬」

・小正醸造(株)／「小鶴theBanana」「小鶴theMuscat」

・薩摩酒造(株)／「彩響」「枕崎」

・(有)佐多宗二商店／「刀 SAMURAI SORD」「開聞岳」

・白金酒造(株)／「やまと日和」「白金香酔」

・大海酒造(株)／「アップルランス」「茶房大海庵」

・田崎酒造(株)／「薩摩 天空七夕」「古酒 千夜の夢」

・田苑酒造(株)／「田苑 ENVELHECIDA」「SUN SUN HOP」

・西酒造(株)／「宝山モヒート」「宝山ペリーラ」

・濱田酒造(株)／「だいやめ～DAIYAME～」「海童焼き芋」

・萬世酒造(株)／「麦灯」「蔵多山」

・山元酒造(株)／「BEYOND GODAI」「さつま五代 お湯が先」

・(株) 奄美大島にしかわ酒造／「ざわわ 世界自然遺産記念ラベル 」「あじゃ」

・奄美酒類(株)／「奄美30度」「海亀の独り言」

・喜界島酒造(株)／「喜界島」「しまっちゅ伝蔵」

・町田酒造(株)／「長期貯蔵 奄美の杜」「里の曙 黒麹仕込」

・弥生焼酎醸造所／「弥生波照間島」「まんこい」

◇◇◇◇◇◇ おつまみ ◇◇◇◇◇◇

さつまあげ鹿児島産黒毛和牛のしぐれ煮鹿児島産黒豚チャーシュー

・さつま揚げ 400円

・黒毛和牛のしぐれ煮 600円

・黒豚チャーシュー 600円

・カツオのタタキ 600円

・漬物盛り合わせ 400円

◇◇◇◇◇◇ 特産品販売コーナー ◇◇◇◇◇◇

鹿児島市には、黒豚・黒牛をはじめ、カンパチやブリ、桜島小みかんや

桜島大根など、代表的な特産物がたくさんあります。

これら特産物をふんだんに使用し、食材の味を引き立たせるドレッシングや

調味料、お菓子を各種ご用意します！

ご自宅でかごしまの味を楽しめる商品をぜひお試しください。

◇◇◇◇◇◇ ふるさと納税紹介コーナー ◇◇◇◇◇◇

返礼品一番人気！そばつゆで食べる「黒豚しゃぶしゃぶ」、

日本一の鹿児島県産黒毛和牛「赤身スライス」、

鹿児島を代表するさつまいも勢揃いの「焼き芋」、

鹿児島のひんやり銘菓「しろくま」など、

ふるさと納税ユーザー絶賛のバリエーション豊富なふるさと納税の返礼品をご紹介します。

ステージスケジュール ／ 出演者紹介

渋谷・鹿児島にゆかりのアーティストをはじめとする音楽ステージは焼酎片手にお楽しみいただけます。 ※入場無料

◆5/17（土） 総合MC：浜崎美保／PR：藤園麗

12：00～ オープニングセレモニーゲスト：二瓶有加

14：00～ ポニーテールリボンズ

16：30～ Always Loveyou

18：30～ ちゃんゆ胃

◆5/18（日） 総合MC：浜崎美保／PR：藤園麗

12：30～ なかねかな

14：30～ つじりお

15：00～ 渋谷クロスFM

【in渋谷!!︎】金曜8時のふわりティ～♪ ～電波のムダ遣い～トークイベント

（出演：藤園麗／mimi kiddy）

16：30～ おかゆ

18：30～ おじさんと小娘

二瓶有加ポニーテールリボンズAlways Loveyouちゃんゆ胃なかねかなつじりお【in渋谷!!️】金曜8時のふわりティ～🎶～電波のムダ遣い～藤園麗mimi kiddyおかゆおじさんと小娘総合MC：浜崎美保