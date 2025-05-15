『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』2025年5月17日（土）・18日（日）開催

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鹿児島焼酎＆ミュージックフェス実行委員会


今年も2025年5月17日（土）・18日（日）の2日間、『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』が開催されます。開催に先立ち、5月17日（土）12時からオープニングセレモニーを行い、お酒を嗜むことが好きな二瓶有加さんをゲストとしてお迎えし、鹿児島焼酎の魅力に触れていただきます。



会場では渋谷と鹿児島にゆかりのアーティストをはじめとするミニライブを2日間開催、24蔵48銘柄の鹿児島焼酎が試飲でき、気に入った焼酎は1杯400円で味わうことができます。鹿児島らしいおつまみや、特産品販売、焼酎ボトル販売、ふるさと納税の紹介コーナーなど盛りだくさんの内容となっています。


　　　　　　　　　　　　　　　　開　催　概　要



■イベント名：


　　　　『鹿児島焼酎＆ミュージックフェスin渋谷』


■開 催 期 間：


　　　　2025年5月17日（土）・18日（日）　両日12:00～20:00


　　　　※5月17日（土）12:00～13:00 オープニングセレモニー


■開 催 場 所：


　　　　東京都渋谷区道玄坂２丁目２９-５


　　　　渋谷プライム５F　グレイドパーク渋谷


■主　　　催：


　　　　鹿児島焼酎＆ミュージックフェス実行委員会


　　　　（渋谷区道玄坂商店街振興組合／渋谷・鹿児島おはら祭実行委員会／


　　　　　一般財団法人渋谷区観光協会／鹿児島県酒造組合）


■実 施 内 容：


　　　　１.渋谷区・鹿児島ゆかりのアーティストをはじめとした音楽ステージ


　　　　２.鹿児島焼酎の試飲・杯売り・ボトル販売コーナー　３.鹿児島特産品販売


　　　　４.鹿児島市ふるさと納税紹介　　　　


■公 式 S N S：


　　　【X（旧Twitter）】https://x.com/shochu_musicfes


　　　【Instagram】　　https://www.instagram.com/kagoshimashochu_music/?locale=ja_JP


　　　　　　　　　　　　　　オープニングセレミニー





　　　　　　　　　下鶴隆央鹿児島市長

　　　　　　　　　　　　二瓶有加

■日　　　時：　2025年5月17日（土）12:00～13:00


■会　　　場：　渋谷プライム５F　グレイドパーク渋谷



イベント開催に先立ち行われるオープニングセレモニーには、お酒を嗜むことが好きな二瓶有加さんをゲストにお迎えし、下鶴隆央鹿児島市長や、鹿児島県酒造組合が鹿児島焼酎をアピール！その魅力に触れていただきます。


　　　　　　　　　焼酎 ＆ おつまみラインナップ ／ 特産品販売






焼酎王国といわれる鹿児島県には109の蔵元があります。今年は24の蔵元（48銘柄）が自慢の逸品をご用 意し参加いたします。お好みの1本をお探しいただける試飲コーナー、気に入った焼酎をソーダ割りや水割り、ロックなどで楽しめる杯売り、さらにボトル販売コーナーをご用意しています。蔵元の方のお話を聞きながら飲み比べてみてください。



　　　 ◇◇◇　【参加蔵／銘柄】1杯400円（ボトル販売コーナーもございます）　◇◇◇


　・本坊酒造(株)／「あらわざ桜島」「復刻 手造りおはら」


　・さつま無双（株）／「烏天狗しゅわしゅわ」「乙女桜」


　・三和酒造(株)／「三和鶴（白）」「Brava！アマローネ樽熟成梅酒」


　・出水酒造(株)／「出水に舞姫」「赤鶴」


　・岩川醸造(株)／「おやっとさあ」「ハイカラさんの焼酎　安納芋」


　・大石酒造(株)／「一遊一予（ロ）」「鶴見」


　・大口酒造(株)／「伊佐小町」「甕伊佐錦」


　・オガタマ酒造(株)／「鉄幹」「鉄馬」


　・小正醸造(株)／「小鶴theBanana」「小鶴theMuscat」


　・薩摩酒造(株)／「彩響」「枕崎」


　・(有)佐多宗二商店／「刀 SAMURAI SORD」「開聞岳」


　・白金酒造(株)／「やまと日和」「白金香酔」


　・大海酒造(株)／「アップルランス」「茶房大海庵」


　・田崎酒造(株)／「薩摩　天空七夕」「古酒 千夜の夢」


　・田苑酒造(株)／「田苑　ENVELHECIDA」「SUN SUN HOP」


　・西酒造(株)／「宝山モヒート」「宝山ペリーラ」


　・濱田酒造(株)／「だいやめ～DAIYAME～」「海童焼き芋」


　・萬世酒造(株)／「麦灯」「蔵多山」


　・山元酒造(株)／「BEYOND GODAI」「さつま五代　お湯が先」


　・(株) 奄美大島にしかわ酒造／「ざわわ 世界自然遺産記念ラベル 」「あじゃ」


　・奄美酒類(株)／「奄美30度」「海亀の独り言」


　・喜界島酒造(株)／「喜界島」「しまっちゅ伝蔵」


　・町田酒造(株)／「長期貯蔵　奄美の杜」「里の曙　黒麹仕込」


　・弥生焼酎醸造所／「弥生波照間島」「まんこい」



　　　　　　　　　◇◇◇◇◇◇　おつまみ　◇◇◇◇◇◇



　　　　　　　　　　さつまあげ

　　　　　　　鹿児島産黒毛和牛のしぐれ煮


　　　　　　　　鹿児島産黒豚チャーシュー

・さつま揚げ　　　　　400円


・黒毛和牛のしぐれ煮　600円


・黒豚チャーシュー　　600円


・カツオのタタキ　　　600円


・漬物盛り合わせ　　　400円






　　　　　　　◇◇◇◇◇◇　特産品販売コーナー　◇◇◇◇◇◇

鹿児島市には、黒豚・黒牛をはじめ、カンパチやブリ、桜島小みかんや


桜島大根など、代表的な特産物がたくさんあります。


これら特産物をふんだんに使用し、食材の味を引き立たせるドレッシングや


調味料、お菓子を各種ご用意します！


ご自宅でかごしまの味を楽しめる商品をぜひお試しください。






　　　　　　　◇◇◇◇◇◇　ふるさと納税紹介コーナー　◇◇◇◇◇◇



返礼品一番人気！そばつゆで食べる「黒豚しゃぶしゃぶ」、


日本一の鹿児島県産黒毛和牛「赤身スライス」、


鹿児島を代表するさつまいも勢揃いの「焼き芋」、


鹿児島のひんやり銘菓「しろくま」など、


ふるさと納税ユーザー絶賛のバリエーション豊富なふるさと納税の返礼品をご紹介します。




　　　　　　　　　　　　　ステージスケジュール　／　出演者紹介



渋谷・鹿児島にゆかりのアーティストをはじめとする音楽ステージは焼酎片手にお楽しみいただけます。　※入場無料



◆5/17（土）　総合MC：浜崎美保／PR：藤園麗


12：00～　オープニングセレモニーゲスト：二瓶有加


14：00～　ポニーテールリボンズ


16：30～　Always Loveyou


18：30～　ちゃんゆ胃



◆5/18（日）　総合MC：浜崎美保／PR：藤園麗


12：30～　なかねかな


14：30～　つじりお


15：00～　渋谷クロスFM


　　　　　【in渋谷!!︎】金曜8時のふわりティ～♪ ～電波のムダ遣い～トークイベント


　　　　　（出演：藤園麗／mimi kiddy）


16：30～　おかゆ


18：30～　おじさんと小娘



　　　　　　　　　　　　二瓶有加

　　　　　　　　　ポニーテールリボンズ


　　　　　　　　　Always Loveyou

　　　　　　　　　　　ちゃんゆ胃


　　　　　　　　　　　なかねかな

　　　　　　　　　　　　つじりお


【in渋谷!!️】金曜8時のふわりティ～🎶～電波のムダ遣い～

　　　　　　　　　　　　　藤園麗


　　　　　　　　　　mimi　kiddy

　　　　　　　　　　　　おかゆ


　　　　　　　　　　おじさんと小娘

　　　　　　　　　総合MC：浜崎美保