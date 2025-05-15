「SEMICON SEA 2025」に電子産業向けのレディメイド型超純水製造設備を出展します
Fracta Leap株式会社
水処理産業のデジタル変革を推進するFracta Leap株式会社（本社：東京都新宿区、社長：北林 康弘、以下「Fracta Leap」）は、2025年5月20日～22日にSands Expo and Convention Centre (Singapore) で開催される「SEMICON SOUTHEAST ASIA 2025」に出展します。
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水処理産業のデジタル変革を推進するFracta Leap株式会社（本社：東京都新宿区、社長：北林 康弘、以下「Fracta Leap」）は、2025年5月20日～22日にSands Expo and Convention Centre (Singapore) で開催される「SEMICON SOUTHEAST ASIA 2025」に出展します。
SEMICON SOUTHEAST ASIAは、東南アジア市場の半導体産業を対象とした国際的な展示会です。半導体製造装置や材料などの最先端技術が幅広く展示されます。
Fracta Leapは、栗田工業株式会社（東京都中野区、社長:江尻 裕彦、以下「栗田工業」）と共同開発中の「つなぐだけで超純水」を可能にする電子産業向けレディメイド型 超純水製造設備「e-WT」を展示します。e-WTは、設計不要のプレハブ式ユニットで構成されており、超純水を安定供給できる設備一式をこれまでになく簡単に導入することができる新しいコンセプトの製品です。展示会では「WEBでピッタリの設備選択、見積りを即時対応」できるアプリケーションの紹介や、1/20スケールモデルを展示し、本製品を体感することができます。
また、e-WTの詳細に関しては、Fracta Leapウェブサイトの製品紹介ページをご覧ください。
https://fracta-leap.com/en/e-wt
皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。
【展示会および出展ブース情報】
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【出展ブースイメージ】
【Fracta Leapの概要】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75296/table/20_2_031f3efad3a0b7ae538a444e52f6abbf.jpg ]
【栗田工業の概要】
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/75296/table/20_3_8307c5e1fada2973f5c697550cddfeda.jpg ]