圧巻のパフォーマンス。独自の冷却テクノロジー、FrostBladeファン搭載AMD Radeon RX9000シリーズ グラフィックスボード登場！

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締社長:ボブ・セン)は、AcerのゲーミングブランドNitro (ニトロ) より、ゲーミングブランドPredator(プレデター) の冷却技術 「FrostBladeファン」を搭載したAMD Radeon RX9000シリーズ グラフィックスボード「AN-RX9070XT-OCC」および「AN-RX9070-OCC」を、Acer公式オンラインストアおよびAmazonにて、本日5月14日より順次発売いたします。

圧巻のパワー、超美麗グラフィックス

超高速なRadeon RX9000シリーズは、次世代RDNAアーキテクチャを採用し、最大8K対応の圧倒的なビジュアルを実現します。「RX9070XT-OC」は最大3.1GHz、「RX9070-OC」は最大2.7GHzのブーストクロックと、それぞれ16GB GDDR6メモリを搭載。AMD FidelityFX Super Resolution 4 によるAIアップスケーリングと対応ゲームへの高度なフレーム生成技術により、高画質かつなめらかなゲーム体験を提供します。さらに、進化したレイトレーシングとAMD Radiance Display Engineにより、没入感ある映像と圧巻のグラフィックスを描き出します。

Predator の冷却技術、FrostBladeファンでいつでもクール

Acerの上位ゲーミングブランドPredatorの驚異的な冷却テクノロジーFrostBlade 4.0ファンを3基搭載。デュアルボールベアリングシステムと潤滑オイルが、カウンタースピン設計のファンによりノイズを抑えながら驚くべき冷却効果を発揮するため、ハイパフォーマンス時でもGPUを安定して冷却し、快適なプレイ環境を維持します。

多彩な接続性と圧倒的な転送速度

3つのDisplayPortとHDMI 2.1aにより、複数のディスプレイをシームレスに接続し、快適なマルチモニター環境を構築できます。さらに、PCI Express 5.0×16対応により、従来の2倍以上の帯域幅を確保し、超高速なデータ転送が可能に。GPUの性能を最大限に引き出し、ゲーミングはもちろん、映像編集や3DCG制作などのクリエイティブ作業も、圧倒的なスピードとなめらかさでサポートします。

高耐久設計で長時間利用にも安心

高強度なアルミニウム製バックプレートと金属製の補強ストリップにより、堅牢性と放熱性能を両立。銅製ベースでGPUの熱を効率的に吸収し、無酸素ヒートパイプと3つの放熱ベントで素早く冷却します。さらに、高伝導性サーマルパッドと高耐久コンデンサーを搭載。通常の2.5倍の寿命を誇るコンデンサーと堅牢なPCB基板により、長時間の高負荷にも耐える安定したパフォーマンスをかなえます。

最新グラフィックス技術に対応

DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6対応で、高品質な3Dレンダリングと圧倒的なリアリズム、そして没入感を実現。さらに、レイトレーシングをはじめとする最新のグラフィックス技術にも対応し、ゲーム体験を次のステージへと引き上げます。

インテリジェントな司令室Acer Intelligence Space

Acer Intelligence Space※は、GPUやCPU、メモリなどのハードウェア構成を自動で検出し、最適なAIアプリや設定を提案してくれる司令室のような存在です。これにより、パフォーマンスの最適化やゲーム体験の向上に加え、新たなツールとの出会いもスムーズに。ユーザーに最適な環境を提供し、PCのよりスマートかつパワフルな活用を実現する次世代プラットフォームです。

※Intel Core i5 または AMD Ryzen 7000 シリーズプロセッサー、16 GB 以上のシステムメモリ、GeForce RTX 3060、Intel A380、または AMD RX 7000 と同等以上のグラフィックカード、11 GB 以上のストレージ容量が必要です。Acerのサイトからダウンロードする必要があります。

製品公式ページ

「RX9070XT-OC」:

https://www.acer.com/jp-ja/desktops-and-all-in-ones/components/acer-nitro-radeon-rx-9070-xt-oc-16g

「AN-RX9070-OCC」:

https://www.acer.com/jp-ja/desktops-and-all-in-ones/components/acer-nitro-radeon-rx-9070-oc-16g

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250514

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

