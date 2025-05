プロマイドのマルベル堂とハンギョドンの夢のコラボが実現！

株式会社マルベル

マルベル堂(株式会社マルベル 店長武田仁)は株式会社サンリオのキャラクター「ハンギョドン」とのコラボグッズを発表。2025年5月15日より東武百貨店池袋店 第7回 昭和レトロな世界展、Amazonマルベル堂ストアで販売を開始します。

今年、昭和100年という節目の年に、誕生40周年を迎えた国民的人気キャラクター・ハンギョドンが、昭和のスターたちを撮り続けてきたプロマイド店 浅草 マルベル堂とスペシャルコラボレーション!

今回の企画では、数々のスターを撮影しているマルベル堂の専属カメラマン武田仁がハンギョドンを撮り下ろし、まるで昭和アイドルのような表情やポーズを収めた特製プロマイドを制作。さらに、Tシャツ、ステッカーなどのグッズも展開いたします。

ハンギョドンのふしぎな魅力が詰まったどこか懐かしくて新しいアイテムは、2025年5月15日より東武百貨店池袋店 第7回 昭和レトロな世界展、Amazonマルベル堂ストアにて販売開始。ハンギョドンファン、マルベル堂ファン、昭和レトロファンも必見のコラボレーションです。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661122

販売情報

販売及び受注期間:2025年5月15日(木)~20日(火)

販売先:東武百貨店池袋店 第7回 昭和レトロな世界展、Amazonマルベル堂ストア

マルベル堂とは

マルベル堂は1921(大正10)年に浅草で創業し、2025年5月5日で104周年を迎えたプロマイド専門店です。

映画俳優や歌手、グループサウンズ、スポーツ選手に芸人、アイドルからご当地キャラクター、新たなアーティストまで、これまで撮影したスターは3,000名以上、販売しているプロマイドの版数は約90,000版以上にも及びます。

青春を過ごした昭和を懐かしんで訪れるファンや、レトロに魅了された平成世代、また令和のいま、昭和のアイドルやヤングになりきってプロマイド撮影を楽しんでいかれる皆様に支えられています。

◼︎最新情報はホームページ、SNSにてお知らせします

マルベル堂HP:https://marubell.co.jp/bell/

マルベル堂店長X:@smart800

■問い合わせ・取材も承っております

マルベル堂 担当:武田

電話/FAX:03-3844-1445 または03-5830-8400

E-mail:sinnaka@marubell.co.jp または promide@marubell.co.jp