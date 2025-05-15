povo、最大30回分のデータ使い放題(1時間)などが当たる「povoガチャ プラス」を期間限定提供

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラーは2025年5月15日から、povo2.0の期間限定トッピングとして、最大30回分のデータ使い放題（1時間）(注1)などが抽選で当たる「povoガチャ プラス」など、2種のガチャトッピングを提供します。

100円で提供する「povoガチャ」は0.5GBから3GB（最大990円相当）が当たり、550円で提供する「povoガチャ プラス」はデータ使い放題(1時間)が5回分から30回分（最大3,300円相当（注2））当たります。

■「povoガチャ」について

1．提供内容

データ特典のいずれかが、必ず当たるトッピングです。期間中、何度でもチャレンジいただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/127_1_751fc2065d154e582fd81b8597c07010.jpg ]

2．データ特典

povoガチャ購入後、当選したデータ特典をメールで即時配信します。

＜povoガチャ プラスの特典＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/127_2_f4af8beb5a0f8930d4ada1f4a4d720b8.jpg ]

＜povoガチャの特典＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/127_3_63fef3d3c9e9a59197bec819681a8415.jpg ]

詳細はこちら(https://povo.jp/povo-gacha/)

その他、提供中のトッピング一覧はこちら(https://povo.jp/topping-list)

(注1)ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。

(注2) 2025年2月20日から5月20日まで期間限定提供する「データ使い放題(1時間)110円」の30回分相当。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。