2027年卒向け オープンカンパニー開催のお知らせ
EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2027年卒向けのオープンカンパニーを開催いたします。
ZETAが提供するCX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」は株式会社アイモバイル、花王株式会社、生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合、株式会社シモジマ、パナソニック株式会社、株式会社 QVCジャパンなど業界を問わず多数の大手ECサイトに導入されています。
本オープンカンパニーでは、EC業界全体の動向や当社のソリューション、実際の働き方などをご紹介するとともに、社員との座談会を通じて当社のビジョンやカルチャーをご理解いただける内容となっていますのでぜひエントリーのうえご参加ください。
【オープンカンパニー概要】
■プログラム内容
＜第一部＞会社説明(60分程度)
＜第二部＞座談会(30分程度）
■開催日程
・6/25(水)15:00～17:00
・7/24(木)15:00～17:00
※8月以降も開催を予定していますので、追加日程が確定次第リクナビに掲載いたします。
■開催形式
WEB開催
■参加方法
リクナビからエントリーください。
エントリーいただいた方へ、参加日程調整フォームをお送りいたします。
https://job.rikunabi.com/n/job_descriptions/acbec34fc14d524c/
皆さまのエントリーを心よりお待ちしています。
本件に関するご質問・ご相談につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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■問合せ先
採用担当 ：角一・井上・笹川
メールアドレス：hr-cp@zeta.inc
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ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【公式SNS】
Xアカウント
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
【IR最新動画】
【中期経営計画発表】前年比+100%の急成長見せるリテールメディア広告の未来とは？3ヵ年計画で上場来最高値へ！経営陣の覚悟を示す株主優待制度導入&自己株式取得
[ https://youtu.be/0C06eLDfDYM ]
【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す
[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売