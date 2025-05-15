2027年卒向け オープンカンパニー開催のお知らせ

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ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2027年卒向けのオープンカンパニーを開催いたします。





ZETAが提供するCX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」は株式会社アイモバイル、花王株式会社、生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合、株式会社シモジマ、パナソニック株式会社、株式会社 QVCジャパンなど業界を問わず多数の大手ECサイトに導入されています。



本オープンカンパニーでは、EC業界全体の動向や当社のソリューション、実際の働き方などをご紹介するとともに、社員との座談会を通じて当社のビジョンやカルチャーをご理解いただける内容となっていますのでぜひエントリーのうえご参加ください。



【オープンカンパニー概要】


■プログラム内容


＜第一部＞会社説明(60分程度)


＜第二部＞座談会(30分程度）



■開催日程


・6/25(水)15:00～17:00


・7/24(木)15:00～17:00


※8月以降も開催を予定していますので、追加日程が確定次第リクナビに掲載いたします。



■開催形式


WEB開催



■参加方法


リクナビからエントリーください。


エントリーいただいた方へ、参加日程調整フォームをお送りいたします。


https://job.rikunabi.com/n/job_descriptions/acbec34fc14d524c/




皆さまのエントリーを心よりお待ちしています。


本件に関するご質問・ご相談につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。


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■問合せ先


採用担当　　　：角一・井上・笹川


メールアドレス：hr-cp@zeta.inc


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ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。



【公式SNS】


Xアカウント


[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント


[ https://www.facebook.com/zetacom ]



【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【IR最新動画】


【中期経営計画発表】前年比+100%の急成長見せるリテールメディア広告の未来とは？3ヵ年計画で上場来最高値へ！経営陣の覚悟を示す株主優待制度導入&自己株式取得


[ https://youtu.be/0C06eLDfDYM ]


【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す


[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売