2027年卒向け オープンカンパニー開催のお知らせ

ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・ロイヤルティ向上ソリューション・リテールメディア広告・ECキュレーションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2027年卒向けのオープンカンパニーを開催いたします。

ZETAが提供するCX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」は株式会社アイモバイル、花王株式会社、生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合、株式会社シモジマ、パナソニック株式会社、株式会社 QVCジャパンなど業界を問わず多数の大手ECサイトに導入されています。

本オープンカンパニーでは、EC業界全体の動向や当社のソリューション、実際の働き方などをご紹介するとともに、社員との座談会を通じて当社のビジョンやカルチャーをご理解いただける内容となっていますのでぜひエントリーのうえご参加ください。

【オープンカンパニー概要】

■プログラム内容

＜第一部＞会社説明(60分程度)

＜第二部＞座談会(30分程度）

■開催日程

・6/25(水)15:00～17:00

・7/24(木)15:00～17:00

※8月以降も開催を予定していますので、追加日程が確定次第リクナビに掲載いたします。

■開催形式

WEB開催

■参加方法

リクナビからエントリーください。

エントリーいただいた方へ、参加日程調整フォームをお送りいたします。

https://job.rikunabi.com/n/job_descriptions/acbec34fc14d524c/

皆さまのエントリーを心よりお待ちしています。

本件に関するご質問・ご相談につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

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■問合せ先

採用担当 ：角一・井上・笹川

メールアドレス：hr-cp@zeta.inc

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ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【IR最新動画】

【中期経営計画発表】前年比+100%の急成長見せるリテールメディア広告の未来とは？3ヵ年計画で上場来最高値へ！経営陣の覚悟を示す株主優待制度導入&自己株式取得

[ https://youtu.be/0C06eLDfDYM ]

【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す

[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売