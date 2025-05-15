日本人材ニュースが「人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」にメディアパートナーとして協力
人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、人材・人手不足の課題解決に特化したソリューションが一堂に集結する「人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」にメディアパートナーとして協力することになりました。
「人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX]」開催概要
会期：2025年6月4日(水)～6日(金)
会場: 東京ビッグサイト 東ホール
主催：人材不足・人手不足 対策EXPO実行委員会（事務局：株式会社イノベント 内）
来場対象者：
○ 経営者・経営企画部門
○ 人事部門（採用・社員教育・労務 担当）
○ 総務部門（福利厚生 担当）
○ 現場部門（製造現場、店舗、窓口・・・） など
公式HPで詳細を確認する :
https://perex.jp/
メディアパートナーをお探しの企業・団体様へ
日本人材ニュースは、1989年の創刊以来、大手・上場企業の人事に役立つ情報を発信しています。企業人事向けイベント、展示会、セミナーのメディアパートナーのご相談もお受けしています。
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株式会社日本人材ニュース社について
大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営しています。
【会社概要】
社名：株式会社日本人材ニュース社
所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F
代表者：代表取締役 吉越利成
設立：2006年2月23日
事業内容：
人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行
企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など
https://jinzainews.net/
「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営
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