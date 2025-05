成果につながるBtoBサイトの“構造”とは？ HubSpot成功法則テンプレートをテーマにWACULと100が共催ウェビナー開催

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)は、データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL(ワカル、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大淵 亮平、証券コード:4173、以下「WACUL」)と共催で、「HubSpotで実現する BtoBサイトの勝ちパターン」をテーマとしたウェビナーを開催します。

ウェビナーに申し込む :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seUYbFLTxuJB?utm_campaign=100

本ウェビナーでは、HubSpot Content Hubで活用できる「HubSpot成功法則テンプレート」の設計思想と活用ポイントを解説します。WACUL・ベイジ・才流の知見をもとに作られた、成果につながるサイトの“構造”に焦点をあて、リード獲得を後押しするための考え方と、運用しやすさを両立した仕組みを紹介します。

リード獲得につながるBtoBサイト、その共通点は“構造”にある

BtoBサイトを通じてリードを獲得したいと考えても、「何を変えるべきかわからない」「時間とコストをかけてリニューアルしたのに成果が出ない」と感じている企業は少なくありません。

「HubSpot成功法則テンプレート」は、そんな課題に応えるために開発された、構造にこだわったBtoBサイト用のテンプレートです。WACUL・ベイジ・才流が蓄積してきたノウハウをもとに設計され、情報設計・導線・CV設計といった、成果につながる要素を戦略的に組み込んでいます。

本テンプレートは、単なるデザイン変更ではなく、情報設計や導線、CV設計を軸とした“成果を生む構造”に重点を置いています。

ノーコード運用で、誰でも扱いやすく。現場目線の設計思想を解説

テンプレートはHubSpot Content Hub上で利用でき、ノーコードで直感的に編集可能です。専門的な知識がなくても、マーケティング部門や営業部門の担当者が自らサイトの改善を進めやすい構成となっています。

テンプレートパッケージは、導入事例、セミナー情報、資料ダウンロードなど、目的別に複数用意されており、必要に応じて組み合わせて活用することができます。ウェビナーでは、「なぜこのテンプレートが“成果を生む構造”になっているのか」という観点から、開発背景や意図を紹介します。後半では、実際の編集画面や公開までの流れを交えたデモンストレーションも予定しています。

このような方におすすめのウェビナーです

ウェビナー概要

- ウェブサイトリニューアルに時間とコストをかけても成果につながらないと感じている方- ウェブサイト制作の運用負荷・属人化を解消したいマーケティング・広報部門の方- 営業活動とウェブサイトを連携させたい営業企画・インサイドセールスの方- ブランドを守りながらスピーディにサイト構築をしたいご担当者- HubSpot Content Hubを導入・検討しており、実際の運用方法に関心がある方

タイトル:HubSpotで実現する、BtoBサイトの勝ちパターン

~成功法則テンプレートの全貌を公開【WACUL・ベイジ・才流・100の知見を結集】~

開催日時:2025年6月11日(水)15:00 ~ 16:00

開催場所:オンライン(Bizibl)

参加費:無料

申し込みページ:https://attendee.bizibl.tv/sessions/seUYbFLTxuJB?utm_campaign=100

登壇者紹介

株式会社WACUL 取締役

松尾 龍(まつお りょう)氏

横浜国立大学卒業後、楽天株式会社に入社、営業・ECコンサルタントのマネージャーを歴任。2015年、ECコンサルティングファーム・オンサイト株式会社に入社し、大手健康食品・化粧品メーカーなどのクライアントに、ECサイトの基盤構築からブランディング戦略、マーケティング全般を推進。2018年に株式会社WACULへ参画し、広告運用代行サービス“AIアナリストAD”の立ち上げなど、事業開発責任者・マーケティング部長を経て、2019年よりビジネス担当執行役員、2023年より取締役に就任。現在はコンサルティング事業の責任者として、大手不動産会社のデジタル戦略中期計画策定やECサイトの売上拡大、消費者金融のマーケ改善など、多数のプロジェクトを成功に導いている。

株式会社100 代表取締役

田村 慶(たむら けい)

2005年Web制作会社として株式会社24-7(現DXディライト)を創業。2012年からHubSpotのパートナー事業を開始、2018年に株式会社ラバブルマーケティンググループに全株譲渡し代表を退任。2018年、株式会社100(ハンドレッド)を創業し、2019年からHubSpot CRMを活用したマーケティング、営業プロセスの改善、Webサイト構築など、顧客接点のDX支援をスタート。2023年8月にアジア初のHubSpot Elite パートナー認定。国内初のHubSpot Community Champion、HubSpot認定トレーナー資格取得。HubSpotユーザーグループ「Japan HUG」の運営者として、HubSpotユーザーコミュニティーの拡大に寄与。HubSpot歴13年。

株式会社100 Chief Director / PM

信太 美香(しだ みか)氏

2013年よりデジタルマーケティングの業界に入り、同時にHubSpotを用いたサイト制作業務に従事。以降、HubSpot CMS Hub(現Content Hub)を中心としたWebサイト構築や導入支援、活用支援を担当。2021年2月に株式会社100(ハンドレッド)に参画。日本最大の機械メーカーや製鉄グループ大手、家具製造業、人材紹介会社など幅広い業種において、マーケティング戦略策定から実装、運用支援までを経験。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。また、ITreview Grid Award 2025 Winterにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本