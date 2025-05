半田颯哉がキュレーション、6名の作家によるグループ展「”Deconstrutive Decoration” by Souya Handa」をアートかビーフンか白厨にて2025年6月3日(火)より開催

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum(本社:東京都渋谷区、代表取締役:遠山正道、以下「The Chain Museum」)は、当社が運営する六本木にある飲食併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨(パイチュウ)」にて、2025年6月3日(火)~6月28日(土)の会期で、現在、ニューヨークにてキュレーション展を開催中の、気鋭のインディペンデントキュレーター・アーティスト半田颯哉が手がけるグループ展「”Deconstrutive Decoration” by Souya Handa」を開催いたします。

出展アーティストは、遠藤文香、門倉太久斗(22世紀ジェダイ)、戸田沙也加、半田颯哉、みょうじなまえ、山本れいらの6名です。

※本展の出展作品はArtSticker限定で販売いたします。また全て「先着制」で2025年6月3日(火) 17:00から販売受付をいたします。

※6月3日(火)19:00~21:00にはどなたでも無料でご参加いただけるレセプションを開催いたします。

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/75275

半田のキュレーションによる「アートかビーフンか白厨」での展示は、アートラバーの間で話題を呼んだ「(Don't) Keep it(ゆとリーマンx高橋ゆうこうコレクション展)」以来、およそ1年半ぶりの開催です。

本展では装飾という要素の持つ、規範や権力に抗う"ちから"に焦点を当て、花をモチーフとする6人のアーティストの作品を提示します。

アニメ表象によるエンパワメントの可能性を探る山本れいら、消費主義の中にある花を描き出すみょうじなまえ、客体化された「花」を写真によって捉え返す遠藤文香、ジェンダー化された花を解放する門倉太久斗(22世紀ジェダイ)、花の背後にある抵抗の象徴性を写す戸田沙也加、機能的な装飾に国家の権力性を見出す半田颯哉の6人が織りなす空間をどうぞお楽しみください。

展覧会ステートメント

いっときモダニズムに傾倒していた頃、機能なき装飾は邪道で、機能性を伴う造形こそが最も美しいと信じていたところがあった。



故に柄物の服も避けてフォルムで遊んでいる服を好んできたところがあるわけだが、今でもお洒落魔人たちが柄入りのセットアップを着こなし、あるいは蛍光色のストリートで纏めているのを見るにつけ、尊敬に嫉妬と劣等感の混ざった得も言われぬ感情を抱えたりするものである。



とは言っても、似合う似合わないの問題もついて回る。端的に言えばあまり派手な柄物は私には似合わないとも感じているので、なかなかそんな服に挑むこともできず、お洒落魔人への道は遠いということを思い知っているわけである。



ファッションの話はこのあたりでさて置きつつ、装飾の力の侮れなさが最近やっと分かってきた。装飾とは機能を持たず、視覚的な美のためにあるものであるというのが一般的な理解だが、それ故に無駄で余分なものと見做され、網膜的芸術の最たるものとして批判されるわけである。加えて言えば、労働がジェンダー化された社会においては、装飾ばかりで機能性がなく動きにくい衣服などは「働くことのないおんなのためのもの」として見下されたりすらするのである。(またファッションの話に戻ってしまった)



しかしながら、この機能がないということこそが寧ろ鍵となる。機能とか効用とかの有用性をものさしにした市場経済主義的なものへの回収を拒み、機能と使用の間にある余白に楽しみを付加し、場合によっては有用性そのものすら阻害してカウンターパンチを喰らわせる。あるいは、本質主義が陥りがちな全てがミニマルに収斂されて行ってしまう状況からも距離を置き、嗜好と遊びをもたらしてくれるものでもある。



すなわち、ときに退屈な労働に彩りを加え、ときに利便性すら犠牲にし、利潤に向かって単純化される価値観を多様化し、そして本質を揺らがしにかかるちからが装飾にはあるはずだ。



本展で提示する作品は美術作品であり単に「装飾」とされるものでもない。しかし、「装飾」とされてきたモチーフを扱いつつ、社会に、規範に、美に抵抗する、脱構築的なちからを潜ませる。



よく名ばかりの立場にあるように見える人のことを「お飾り」などと呼んだりするが、本当のところはわからないのだから気をつけなくてはならない。お飾りに見えたからといって、従順だとは限らないのだ。

半田颯哉

Information

”Deconstrutive Decoration” by Souya Handa

会期

2025年6月3日(火)~6月28日(土)

※6月3日(火)19:00~21:00にはどなたでも無料でご参加いただけるレセプションを開催いたします。



会場

アートかビーフンか白厨



住所

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2-4 朝日生命六本木ビル 2階

(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)

>Google map(https://maps.app.goo.gl/uE5p7fs7dewtnmq68)

電話番号

03-6434-9367

開催時間

17:00~23:00

休館日

日・月

観覧料

無料

アクセス

日比谷線「六本木駅」徒歩4分、大江戸線「六本木」徒歩7分

千代田線「乃木坂駅」徒歩13分、南北線「六本木一丁目駅」徒歩13分



参加アーティスト

遠藤文香 / Ayaka Endo

門倉太久斗(22世紀ジェダイ) / Takuto Kadokura (22nd century JEDI)

戸田沙也加 / Sakaya Toda

半田颯哉 / Souya Handa

みょうじなまえ / Namae Myoji

山本れいら / Layla Yamamoto

キュレーション

半田颯哉 / Souya Handa

主催

ArtSticker(運営:The Chain Museum)

展覧会URL

https://artsticker.app/events/75275

出展アーティスト

遠藤文香 / Ayaka Endo

1994年生まれ。

2021年東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了。



自然や家畜動物を主なモチーフに、目に見えない感覚や存在を掬い上げるような幻視的イメージを制作。人間と自然のあいだに広がる関係性や、そこに宿る神秘的な気配をテーマに作品を展開している。

主な個展に「when I see you, you are luminous」(Tokyo International Gallery、東京)など。

門倉太久斗(22世紀ジェダイ) / Takuto Kadokura (22nd century JEDI)

アーティスト。武蔵野美術大学造形学部空間デザイン科ファッション専攻卒業。コムデギャルソンにパタンナーとして従事しながら、愛するアニメ、プリキュアをモチーフとしたネックレスを制作、「22世紀ジェダイ」としてSNSで発表し注目を集める。独立後、「門倉太久斗」名義で絵画作品を発表。花の絵をモチーフに男性性についての作品を制作している。

戸田沙也加 / Sakaya Toda

醜さの中に内在する美しさを、動植物や女性を通して絵画や写真、映像などを使用し表現する。近年は友人や家族など身近な関係から生まれた問いやジェンダーについて扱った作品を制作。2025年6月に横浜美術館で個展を開催予定。

【作家経歴】

1988年埼玉生まれ 女子美術大学大学院美術専攻洋画研究領域修了主な個展に、2025年「Voice of Silence」京都写真美術館ギャラリージャパネスク(京都)、2024年「東京にカンナの花を添える」KANA KAWANISHI PHOTOGRAPHY (東京)、2024年 TOKAS Emerging 2024「消えゆくものたちの言葉なき声」Tokyo Arts and Space (東京)など。

半田颯哉 / Souya Handa

1994年浜松生まれ、広島出身。

アーティスト、インディペンデント・キュレーター。テクノロジーと社会倫理の関係や、アジア・日本のアイデンティティを巡る問題に焦点を当てる。2019年、東京藝術大学大学院美術研究科修士課程先端芸術表現専攻修了。また2023年に東京大学大学院学際情報学府修士課程を修了。アジアン・カルチュラル・カウンシルの2024年度ニューヨーク・フェローシップ・グランティーに選ばれている。

みょうじなまえ / Namae Myoji

自身のこれまでの体験を契機として、女性の身体、性、アイデンティティとその消費をめぐる問題をテーマに作品を制作している。

私たちのアイデンティティを形成しているものは何か、そしてそこから生まれる歪みに関する事柄を、常に社会と自分自身へ問いかけ続けている。



主な展示に

SICF23 Exhibition部門グランプリ展「バベルとユートピア」(スパイラル/東京)、「I'll give you a name」(N project/大阪)、「ATAMI ART GRANT 2024」(熱海)、「CAF賞2022」(代官山ヒルサイドフォーラム)

山本れいら / Layla Yamamoto

東京都生まれ。フェミニズムやポストコロニアリズムの視点によって日本の社会政治的状況を批判的に捉えた作品を制作する。日本の原子力史や戦後の制度的性暴力を批判的に考察し、アニメやマンガ文化をフェミニズムおよびクィアの視点から再解釈する試みを行う。

会場:アートかビーフンか白厨(パイチュウ)

ArtStickerを運営するThe Chain Museum がプロデュースする台湾料理が楽しめるアートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎月アートプロジェクトを企画運営しています。「アートかビーフンか」という名前の通り、お客さまにはギャラリー空間での作品鑑賞を楽しんでいただくことも、飲食スペースにて食事をしていただくことも可能です。(ドリンク片手に作品鑑賞も可能です)店名の「白厨」はホワイトキューブへのリスペクトや憧れと、キッチンから漂う安心感や温かみを組み合わせた造語です。



▼Instagram

https://www.instagram.com/paichu_artsticker/

▼レストランお席のご予約

https://yoyaku.toreta.in/paichu/

ArtSticker(アートスティッカー)について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

株式会社The Chain Museum概要

社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 :代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/