【5/27（火）無料セミナー開催】スコアの振り返りから回答準備まで　CDP2025質問書完全ガイド

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平）は、2025年5月27日（火）14:00から、「スコアの振り返りから回答準備まで CDP2025質問書完全ガイド」セミナーを開催します。

■ウェビナー内容

2025年4月に2024年のCDPスコアが一般公開され、Aスコアを獲得した企業が前年より増加していることが明らかになりました。また、2024年からはプライム上場企業に加え、一部のスタンダード・グロース上場企業にも回答要請が寄せられるなど、CDPの存在感は年々大きくなっています。

一方で、「2025年の回答を検討しているが、CDP質問書の内容を十分に理解できていない」「何から準備すれば良いか不安」といった声も多く聞かれます。そこで本セミナーでは、CDP質問書の仕組みや構成を改めて整理するとともに、2024年のスコアリング結果や2025年の回答に向けて注意すべきポイントを分かりやすく解説いたします。また、CDP質問書に関するご質問も事前に受け付けております。参加登録時にご記入いただけますので、お悩みや質問等ぜひお寄せください。

◎こんな方におススメ

・「CDP質問書とは何か」を基礎から学びたい方

・回答にあたって押さえるべきポイントを知りたい方

・2024年からの変更点を整理しておきたい方

▼無料ウェビナーのお申し込みはこちら▼

https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/cdp/20250527_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250527(https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/cdp/20250527_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250527)

■概要

セミナー ：スコアの振り返りから回答準備まで CDP2025質問書完全ガイド

会場 ：オンライン

日程 ：2025年5月27日（水）14:00-15:00

参加費用 ：無料

受講対象者：経営者や経営層の方、経営企画ご担当者、ESG・サステナビリティ部門ご担当者

IRご担当者

定員 ：1,000名

締切 ：2025年5月27日（火）13時頃まで

主催 ：株式会社エスプールブルードットグリーン

注意事項 ※参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

※オンライン参加について

・原則として、聴講者の映像・音声の発信はできません。

・Q&A機能を通じてご質問を受け付けます。

※登録情報について

・ご登録いただいた情報を、参加者リストとして講師に提出する場合がございます。

・配信用URLは、開催当日までに登録アドレスにお送りいたします。

・企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

・お客様候補に該当しないと判断した場合、視聴をお断りすることがございます。

▼無料ウェビナーのお申し込みはこちら▼

https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/cdp/20250527_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250527(https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/cdp/20250527_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250527)

■問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン カスタマーサクセス部 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/

■会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル11階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：環境経営支援コンサルティング

設 立：2011 年 11 月