【最大68%OFF】美容医療のTAクリニックが料金改定！5/14から値下げ開始
「最高の美容医療体験を。」をミッションに掲げ、外見だけでなく、内面の美しさをも引き出しているTAクリニックグループ（理事長：嶽崎 元彦、広告・発信代理：株式会社トラストメディカル）が2025年5月14日（水）より、糸リフト、脂肪吸引・除去、目元整形、鼻整形、口元整形の値下げを実施いたしました。
TAクリニックの高品質な施術が、より手が届きやすくなりました。
くわしくは特設ページでご覧いただけます。
特設ページはこちら :
https://taclinic.jp/ad/newprice/?cta=web-line&utm_source=prt&utm_medium=organic&utm_campaign=all&tacprm=prt&tacmedia=organic&taccamp=all&tacgrp=newprice250514
【最大68%OFF】お得になった人気施術
料金改定の対象となる主な施術は、以下のとおりです。
糸リフト（ツヤ肌コラーゲンリフト(R)極）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_1_950311921eceb65c73fdf9b3f705da3f.jpg ]
脂肪吸引・脂肪除去
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_2_1d2a16a47df4bdbc47ea770acafab520.jpg ]
目元整形
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_3_39eefe58c49d7367ce055af2be50140d.jpg ]
鼻整形
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_4_35acfc549b135e8d07acd62a19f00633.jpg ]
※1 皆さまのご要望にお応えして登場した、新たなセットメニューです。
口元整形
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_5_fccd0f1f3ae9fa3ba398d3e7f981565c.jpg ]
※すべて税込表記です
※料金改定の詳細については、特設サイトまたは各院にてご確認ください
※料金改定は2025年5月14日（水）より全院で適用されます
TAクリニックの技術力はそのまま、料金改定の背景
TAクリニックは「最高の美容医療体験を。」というミッションのもと、各種サービスを通して人の幸せを目指しております。
より多くの患者様にTAクリニックの「安心で高品質の医療サービス」を体験していただくため、市場の動向も踏まえて主要メニューの値下げを決断いたしました。
料金改定後も、技術や使用する医療機器、薬剤の品質を下げることはありません。むしろ、さらにクオリティの高い美容医療が提供できるよう、精進していく所存です。
これまで、予算の都合で希望の施術を諦めていた方も、ぜひ今回の料金改定をきっかけにTAクリニックの高品質な施術をご体験してみてはいかがでしょうか？
TAクリニックからの3つのお約束１.強引な勧誘は一切いたしません
TAクリニックでは、不必要な施術を無理に勧めることはいたしません。
施術に関するご不安な点を取り除けるように丁寧な事前説明を行い、その場での即決を迫ったり、契約を急がせたりすることもありませんので、ご安心ください。
２.医師による診察を徹底します
TAクリニックでは、専門知識を持つ経験豊富な医師が、診察を担当します。患者様の希望をお聞きしたうえで、最適な施術方法をご提案いたします。
３.待ち時間少なくスムーズにご案内します
予約制を設けておりますので、来院からカウンセリングまでスムーズにご案内いたします。
TAクリニックグループの概要
クリニック名：TAクリニック
TAクリニックグループ 理事長：嶽崎 元彦
公式サイト：https://taclinic.jp/
公式YouTube：https://youtube.com/@taclinic_official
公式Instagram：https://www.instagram.com/tacgroup_official/
特設ページはこちら :
https://taclinic.jp/ad/newprice/?cta=web-line&utm_source=prt&utm_medium=organic&utm_campaign=all&tacprm=prt&tacmedia=organic&taccamp=all&tacgrp=newprice250514
TAクリニック一覧
新宿院(https://taclinic.jp/clinic/shinjuku/)
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_6_f835890b8ec3d1d534269f0d02cf486a.jpg ]
銀座院(https://taclinic.jp/clinic/ginza/)
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_7_aac5213def2ae562d3a899b8b87357f3.jpg ]
横浜院(https://taclinic.jp/clinic/yokohama/)
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_8_97f2d2550335463531e218e2fd9e3fd6.jpg ]
大阪院(https://taclinic.jp/clinic/osaka/)
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_9_9b9ff8aa897013323ea4cd4069cd63b7.jpg ]
福岡院(https://taclinic.jp/clinic/fukuoka/)
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_10_04bc482e5fb62d1e2bee4eed154b7a0c.jpg ]
川越院(https://taclinic.jp/clinic/kawagoe/)
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_11_108420c8bec7b16201588891fe8072aa.jpg ]
高崎院(https://taclinic.jp/clinic/takasaki/)
[表12: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_12_4222b647ebdcbda41633ba0283266781.jpg ]
仙台院(https://taclinic.jp/clinic/sendai/)
[表13: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_13_0d6a7a23cba3fc5d3f64c4bf41e00117.jpg ]
札幌院(https://taclinic.jp/clinic/sapporo/)
[表14: https://prtimes.jp/data/corp/100389/table/9_14_3126d44eb2129015b3178f20c81c2721.jpg ]