【開催10周年】国内最大級のファッションアウトレットイベント「TOKYO OUTLET WEEK 2025 Spring Summer」全情報解禁！

株式会社ユニエイム

TOKYO OUTLET WEEK 2025 Spring Summerについて

株式会社ユニエイム(TOKYO OUTLET WEEK実行委員会)は、2025年5月30日(金)~6月1日(日)の3日間、五反田TOCビルにて「TOKYO OUTLET WEEK 2025 Spring Summer」を開催いたします。

国内外の人気ブランド約100ブランドが集結する本イベントは、最大90%OFFでショッピングを楽しめる日本最大級のファッションアウトレットイベントです。

毎回2万人以上が来場し、10万点を超えるアイテムが並ぶ会場では、今年10周年を記念したスペシャルコンテンツも多数登場。

ファッションだけでなく、コスメ、フォトブース、衣類回収プロジェクトなど、買い物以外の楽しみも充実した内容となっています。

出店ブランド約100ブランド!

◼︎Apparel Area

&ease fairfax / ACUTA / AGNOST / And Couture / Ank Rouge / ANNA SUI NYC / anuans / archives / ARUMDY / atmos pink / AZUL by moussy / CALNAMUR / CASSELINI / cava cava / Charles & Keith / Cheek / CONTROL FREAK / CREDONA / dazzlin / DOUX archives / earth music & ecology / EAT ME / EFOLE / EGOIST / eimy istoire / EIZO / EKAL / ELENDEEK / EMODA / ENVYM / EPIMI E'PIMMY / EVRIS / F i.n.t / feepur / FIG&VIPER / H.R.Market / HEY!Mrs ROSE / hilk / ITEMS / Jamieエーエヌケー / JOSE MOON / jouetie / JUMELLE / JUN CLUB / KarLParkLane / KBFLAATO / LADYMADE / LAGUA GEM / LAGUNAMOON / LE VERNIS / LIP SERVICE / MERCURYDUO / merry jenny / MOTOMACHI JAYRO / MOUSSY / MURUA / Petit fleur / REDYAZEL / RESEXXY / rienda / RODE SKO / RODEO CROWNS WIDE BOWL / ROPE PICNIC / ROSSO URBANRESEARCH / ROYAL PARTY / SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH / SLY / SMELLY / STYLE MIXER / Swingle / THE GOODLAND MARKET / TONAL / Triple Arrows / Ungrid / UNITED ARROWS / URBAN RESEARCH / Sonny Label / URBANRESEARCH / URBANRESEARCH DOORS / VIS / Vue / WILLSELECTION / あしながおじさん

◼︎Cosme Area

Ariul / b idol / Dancing Whale / EMBRYOLISSE / feelxo / Fujiko / Makeheal / Mary May / NEEDLY / NeNe night ...andmore

※ブランドの最新情報は公式サイト・SNSで随時発表しております。

企画発表!今回の注目PONT

■ コスメエリアが初登場「COSME OUTLET WEEK」

ファッションと合わせてビューティーも楽しみたい方に向けて、話題のコスメブランドが登場!

Ariul、Fujiko、b idol、EMBRYOLISSEなど、旬のラインナップが勢ぞろい。

■ お買い物をもっとスムーズに!ファストパス再登場

500円で入場・試着・レジの優先レーンが各1回ずつ使える「ファストパス」を今回も販売。数量限定につき、早めの入手がおすすめです。

■ 思い出も“持ち帰れる”!セルフフォトブース

会場内の特設フォトスポットでは、SNS映え抜群のセルフフォト体験が可能。撮影写真はチェキでお渡し+データDLもOK!

【その他の人気企画】

・毎日どこかに「1円商品」が隠れている!? お宝探し企画

・館内放送で突如スタート!「シークレットタイムセール」

・人気インフルエンサーによる「1万円コーデ」チャレンジ

・パーソナルカラー × 骨格診断 チェックシート無料配布

衣類回収プロジェクト

TOKYO OUTLET WEEKと当日同時開催されるTHAT'S FASHION WEEKEND共同企画として

新品の衣類回収を実施いたします。

回収した衣類は FASHION BANK を通じて、

日本全国の生活困窮者の方々や被災地の方々に無償でお届けされます。

【TOKYO OUTLET WEEK 2025 Spring Summer開催概要】



■正式名称:TOKYO OUTLET WEEK 2025 Spring Summer

■開催日時:2025年5月30日(金)~6月1日(日)

5月30日(金) 11:00~21:00 (最終入場 20:30)

5月31日(土) 10:00~20:00 (最終入場 19:30)

6月1日(日) 10:00~17:00 (最終入場 16:30)

■会場:五反田TOCビル 13F(東京都品川区西五反田7-22-17 13F)

■集客予定人数:延べ20,000人

■入場料: 無料

■入場方法:公式アプリ・公式LINE@友だち登録・メルマガ登録のいずれかにより、チケットを取得

(※混雑状況によっては入場制限がかかることもございます。)

■商品在庫数:100,000点(予定)

■主催:株式会社ユニエイム

■制作:TOKYO OUTLET WEEK実行委員会

■オフィシャルサイト:https://tokyo-outletweek.com/

■お問い合わせ:TOKYO OUTLET WEEK実行委員会(050-5306-3312)



【入場チケット】

下記、いずれかによりチケット取得可能。

1、公式LINE@「@tokyooutletweek」に友達登録により無料チケットを取得

・LINE友達検索→@tokyooutletweekより友達追加

・URL:https://page.line.me/tokyooutletweek



2、公式サイトよりメルマガ登録にて無料チケットを取得

URL:https://tokyo-outletweek.com/



※2025年5月14日の情報となります。詳細に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。情報に関して変更が生じた場合は、オフィシャルサイトよりご連絡させていただきます。