エスコンフィールドHOKKAIDO内・天然温泉＆サウナ施設「tower eleven onsen & sauna」 スプリングセール実施中！
株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント
■北広島市民割
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■内湯のみプラン
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■アフター5（17時以降のご利用）
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■「リポビタンキッズ PLAYLOT by BorneLund」連携プラン
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■学生割
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11時～21時（最終入場20時30分）
- お支払いはクレジットカード、電子マネー、QR決済、FビレッジPAYがご利用いただけます。
- サウナのご利用には水着が必要です。レンタル水着（有料1,000円）もございますが、数とサイズに限りがありますためご持参いただくことをお勧めします。お子様用のレンタル水着にも限りがございます。
tower eleven onsen & sauna
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/328_6_ceeab309eae3c669de3ca50666ec70ff.jpg ]
詳細はこちら :
https://www.hkdballpark.com/access/
エスコンフィールドHOKKAIDO内、世界初のフィールドを一望できる天然温泉＆サウナ「tower eleven onsen & sauna」ではウィンターセールに続き、6月末までの期間限定で「スプリングセール」を実施中！
北海道ボールパークFビレッジ内のキッズ施設「リポビタンキッズ PLAYLOT by BorneLund」と連携したプランも新たにスタート。
ぜひこの機会に温泉・サウナ、そして遊びの体験をセットでお楽しみください。
“誰かのために頑張った日”を、“自分のために癒す日”に変える場所として日頃からご利用いただけることをスタッフ一同心よりお待ちしております。
スプリングセール概要
■北広島市民割
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/328_1_67dbe6a88a1a29d0d433b962287fe229.jpg ]
■内湯のみプラン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/328_2_f30bfeb8cc792f0d0f2e5d02c5d8e7f8.jpg ]
■アフター5（17時以降のご利用）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/328_3_e698695ab58c264e8b3f9eb840b44a89.jpg ]
■「リポビタンキッズ PLAYLOT by BorneLund」連携プラン
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/328_4_bb57c49247ce23096f97374653bf5fe7.jpg ]
■学生割
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/328_5_dd7a12d8f5096fb4e4990d11f0de5ced.jpg ]
＜対象期間＞
6月末まで
＜営業時間＞
11時～21時（最終入場20時30分）
※年中無休
※貸切予約があった場合はご利用出来かねます
※試合日のない日に限ります
＜ご利用方法＞
直接「tower eleven onsen & sauna 」受付までお越しいただき、その場で「スプリングセール」をご利用の旨、スタッフにお伝えください。現地にてご決済後ご入浴が可能となります。
＜備考・注意事項＞
- お支払いはクレジットカード、電子マネー、QR決済、FビレッジPAYがご利用いただけます。
- サウナのご利用には水着が必要です。レンタル水着（有料1,000円）もございますが、数とサイズに限りがありますためご持参いただくことをお勧めします。お子様用のレンタル水着にも限りがございます。
tower eleven onsen & sauna
＜施設概要＞
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/328_6_ceeab309eae3c669de3ca50666ec70ff.jpg ]
＜アクセス＞
JR北広島駅から車で約5分
詳細はこちら :
https://www.hkdballpark.com/access/