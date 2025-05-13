5/25(日)ホームゲーム藤枝市役所サッカー部戦前に『FC刈谷サッカー教室 三浦歯科医院presents』開催

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三河ベイフットボールクラブ株式会社


5月25日(日)11時kick offにて開催される第60回東海サッカーリーグFC刈谷vs藤枝市役所サッカー部戦前にFC刈谷サッカー教室 三浦歯科医院presentsの開催をお知らせいたします。



【FC刈谷サッカー教室 三浦歯科医院presents】

日時：2025年5月25日(日)　9時～9時50分（受付8時30分～）


会場：グリーングラウンド刈谷（人工芝）


参加対象：年中～小学6年生


定員：120名


冠スポンサー：三浦歯科医院


（公式HP https://miuradental.jp/ ）


（Instagram https://www.instagram.com/miura_dc/ )



サッカー教室参加申し込みフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAAfyoJ_33bxFa_E333JDaDl3F3Dj-0fYWK2bpy8TIBN-aUw/viewform