5/25(日)ホームゲーム藤枝市役所サッカー部戦前に『FC刈谷サッカー教室 三浦歯科医院presents』開催
三河ベイフットボールクラブ株式会社
【FC刈谷サッカー教室 三浦歯科医院presents】
5月25日(日)11時kick offにて開催される第60回東海サッカーリーグFC刈谷vs藤枝市役所サッカー部戦前にFC刈谷サッカー教室 三浦歯科医院presentsの開催をお知らせいたします。
【FC刈谷サッカー教室 三浦歯科医院presents】
日時：2025年5月25日(日) 9時～9時50分（受付8時30分～）
会場：グリーングラウンド刈谷（人工芝）
参加対象：年中～小学6年生
定員：120名
冠スポンサー：三浦歯科医院
（公式HP https://miuradental.jp/ ）
（Instagram https://www.instagram.com/miura_dc/ )
サッカー教室参加申し込みフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAAfyoJ_33bxFa_E333JDaDl3F3Dj-0fYWK2bpy8TIBN-aUw/viewform