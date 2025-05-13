株式会社 東急パワーサプライ

株式会社東急パワーサプライ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：村井 健二、以下「東急パワーサプライ」）と東北電力株式会社（本店：宮城県仙台市、代表取締役社長 社長執行役員：石山 一弘、以下「東北電力」）は、首都圏のご家庭向け電気販売に関する取次委託契約を締結いたしました。

本契約に基づき、東急パワーサプライは東北電力の取次事業者※として、東急パワーサプライの指定代理店とともに２０２５年９月下旬から首都圏のご家庭向けに新たな電気料金プランの販売を開始する予定としております。

電気料金プラン等の詳細については、２０２５年９月頃に改めてお知らせいたします。

東急パワーサプライと東北電力は、今後も連携を図り、お客さまにとってより良いサービスの提供を目指してまいります。

※小売電気事業者である東北電力との取次契約に基づき，東北電力が供給する電気を東急パワーサプライの名で販売する。お客さまとの契約締結や電気料金の請求は、取次事業者である東急パワーサプライが行う。

以上

■東急パワーサプライ概要

社 名 株式会社東急パワーサプライ

代 表 者 代表取締役社長 村井 健二

所 在 地 東京都世田谷区用賀４丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエアタワー

設立年月日 ２０１５年１０月１日

事 業 概 要 電力小売業、ガス取次業

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.tokyu-ps.jp/

■東北電力概要

社 名 東北電力株式会社

代 表 者 代表取締役社長 社長執行役員 石山 一弘

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町１丁目７番１号

設立年月日 １９５１年５月１日

事 業 概 要 電力事業

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.tohoku-epco.co.jp/