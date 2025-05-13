モリサワ 「2025九州印刷情報産業展」に出展【5/30-5/31・福岡】
株式会社モリサワは、2025年5月30日（金）、5月31日（土）の2日間、福岡国際センターにて開催される「2025九州印刷情報産業展」に出展します。
本展示会は、最新の技術や製品・サービスをPRする総合印刷機材展です。モリサワからは、高品質なフォントを便利に使えるサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」、ビジネスシーンに最適なUDフォント「MORISAWA BIZ＋」、多言語ユニバーサル情報配信ツール「MCCatalog＋（エムシーカタログプラス）」、オンデマンドプリンティングシステム「RISAPRESS Color」、画像・動画生成AI「Adobe Firefly」など、これからの印刷と情報発信を支えるソリューションをご紹介します。
また今年は併設セミナーにて、弁護士・弁理士の近藤剛史氏をお迎えして、生成AIを利用して制作する場合の注意点とその成果物の公正な利用について解説します。
開催概要
名 称：2025九州印刷情報産業展
会 期：2025年5月30日（金）10:30～17:00
5月31日（土）9:30～16:00
会 場：福岡国際センター（福岡市博多区築港本町2番2号）
小間番号：2F-15
展示会詳細はこちら(http://kpmc.or.jp/)
出展内容
〈フォントソリューション〉
Morisawa Fonts(https://morisawafonts.com/)
MORISAWA BIZ＋(https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/bizplus/)
〈多言語ユニバーサル情報配信ツール〉
MCCatalog＋(https://www.mccatalog.jp/)／Catalog Pocket(https://www.mccatalog.jp/service/catapoke.html)
〈オンデマンドプリンティングシステム〉
RISAPRESS Color(https://www.morisawa.co.jp/products/pod/)
併設セミナー
「生成AI時代における創作と法的留意点」
開催日時：2025年5月31日（土）13:30～15:00
講 師：弁護士・弁理士 近藤 剛史（こんどう つよし）氏
会 場：展示会場内セミナー室
事前のお申し込みはこちら(https://forms.office.com/r/FwQ95YEyNh)
※当日参加枠あり(事前・当日ともに定員に達し次第受付終了)
●本件に関するお問い合わせ
株式会社モリサワ 西日本支店
Tel: 092-411-5875