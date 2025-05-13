「成長企業のIPO戦略～グロース市場の上場維持基準改正案を機に見直す、上場準備と内部管理体制の考え方～」を開催

株式会社WARC成長企業の経営管理支援事業を展開する株式会社WARC（本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 山本 彰彦、以下「WARC」）は、「成長企業のIPO戦略～グロース市場の上場維持基準改正案を機に見直す、上場準備と内部管理体制の考え方～」と題し、オンラインセミナーを開催することをお知らせします。

WARCは「想いをカタチにできる世の中を創る」というビジョンを掲げ、

2017年の創業以来スタートアップから東証プライム上場企業までの成長企業に対して、

経営管理部門支援サービス（ハンズオン支援サービス「Co-WARC」・ハイクラス人材紹介

「WARC AGENT」・管理部門特化のダイレクトリクルーティングサービス「SYNCA」、

イノベーション支援サービス（資金調達支援サービス・M&Aアドバイザリーサービス）・

内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」）を展開しています。

本セミナーでは、監査法人、証券会社、IPOコンサルティングのプロフェッショナル3名が登壇し、

「成長企業のIPO戦略」について、具体的な事例を交えながら徹底解説いたします。

IPOを検討中、または準備中の企業のCFOや管理部長、実務担当者の方、上場準備における

内部管理体制の構築・見直しを担当されている方、グロース市場の上場維持基準改正案を理解し

適切に対応を進めたい方におすすめの内容となっております。

登壇者プロフィール

佐藤 純氏

東海東京証券株式会社

東京企業金融部長

1995年新日本証券（現みずほ証券）入社、1997年より2011年まで一貫して事業法人・

投資銀行業務に従事。主としてサービス業界、TMT業界を担当し、エクイティ・ファイナンス、

M&A、財務戦略アドバイザリーや敵対的買収防衛コンサルティングなど多数の案件を自ら創出、執行。2012年より未上場企業のコーポレート本部長として経営全般に携わった後、

2013年マネックス・ハンブレクト（現マネックス証券）入社、M&Aオリジネーション業務に従事。

2014年東海東京証券入社、2023年10月より現職。東京地区におけるIPO主幹事獲得業務を統括。

中山 太一氏

監査法人Growth

パートナー 公認会計士

2002年デロイトトーマツ | 監査法人トーマツ入所。トータルサービス（TS）部門に所属し、

以降一貫して、IPO準備企業の監査および上場企業の監査に従事。TMT（Tech、Media、Telecom）を中心に、幅広い業界を担当。

2017年有限責任監査法人トーマツパートナーに就任。以降、パートナーとして、多数の企業のIPOに

関与。IPO支援室室長を歴任。2023年監査法人Growthパートナーに就任。

横幕 敦彦

株式会社WARC

Co-WARC事業部 ディレクター 公認会計士

2006年株式会社クボタに入社。産業機械の生産管理、国内外物流管理、予算原価管理に従事。

2014年EY新日本有限責任監査法人に入社。国内上場企業の会計監査、地方自治体向けの

会計体制アドバイザリー等に従事。

2022年当社入社。IPO支援、開示支援、内部統制支援、内部監査支援、記帳代行支援等に従事。

ガバナンスサービス責任者を務める。

イベント詳細

日時 ：2025年5月22日(木) 12:00~13:00

テーマ ：成長企業のIPO戦略～グロース市場の上場維持基準改正案を機に見直す、上場準備と内部管理体制の考え方～

開催方法 ：オンライン（zoom）

お申し込みはこちら :https://biz.moneyforward.com/seminar/18047/?provider=warc&provider_info=erp_seminar_wbn_250522&utm_source=warc&utm_medium=&utm_campaign=erp_seminar_wbn_250522【こんな方におすすめ】

・IPOを検討中、または準備中の企業のCFOや管理部長、実務担当者の方

・上場準備における内部管理体制の構築・見直しを担当されている方

・グロース市場の上場維持基準改正案を理解し適切に対応を進めたい方

株式会社マネーフォワード 『マネーフォワード クラウド会計Plus』について

『マネーフォワード クラウド会計Plus』は、中堅企業・上場企業向けの会計ソフトです。

仕訳承認機能や仕訳更新履歴機能などの内部統制機能があり、企業の信頼性を保つために

必要な内部統制の効率化を支援します。

詳しくはこちら(https://biz.moneyforward.com/accounting_plus/)

東海東京証券株式会社について

東海東京証券は、総合金融グループである東海東京フィナンシャル・グループの中核会社として、

お客さまとの信頼と実績を築き、証券会社では中部地区で最大のネットワークを展開し、

中部地区を主軸として全国へ展開、幅広い金融商品・サービスを提供しております。

また、企業経営者を中心とした富裕層向けブランド「Orque d'or(オルクドール)」を展開し、

メンバー専用サロンを東京、名古屋に開設、資産運用から資本政策・相続・事業承継・不動産などの

お客さまが抱える課題に対し、ワンストップで最適なソリューションを提案するほか、高品位な

おもてなしといった金融の概念を超えた最上級のサービスを提供しております。

近年では、NISAを活用した資産形成を後押しする「NISAセンター」の運営など、お客さまの

多様なニーズに合わせて、商品・サービスの提供に努めております。さらに、IFAビジネスへも

注力しており、当社グループの総合力を活かし、対面証券として培った多彩な金融商品や

ソリューションの提供、幅広い情報提供を行う等、IFAの皆さまへの営業支援に尽力しております。

詳しくはこちら(https://www.tokaitokyo-fh.jp/)



監査法人Growthについて

監査法人Growthは、IPOを目指す次世代の成長企業に特化した、経験豊富な専門家集団です。

大手監査法人でIPO準備企業の監査に携わった公認会計士が中心となり、IPOのための体制整備と

監査に関する豊富な経験と知識を活かし、IPO準備からIPO後まで、企業の成長をサポートする

高品質な監査を提供します。

次世代を担う企業の成長と日本経済の発展に貢献することを目指しています。

詳しくはこちら(https://www.growth-audit.jp/)

株式会社WARC Co-WARCについて

IPOに向けた体制構築、コーポレート部門の業務効率化、リソース補充などのニーズに対し、IPOコンサルティング、業務改善、コーポレート業務代行といった幅広いサービスを提供します。

詳しくはこちら(https://co-warc.warc.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ipo-real_20240325)

■株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻 庸介

設立：2012年5月

事業内容：

・プラットフォームサービス事業

https://corp.moneyforward.com/

■東海東京証券株式会社

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

代表者：北川 尚子

設立：2008年10月8日

事業内容：

・金融商品取引業

http://www.tokaitokyo.co.jp/

■監査法人Growth

所在地：東京都千代田区麹町3丁目2番地6 垣見麹町ビル 7階

代表者：包括代表パートナー 瀧野 恭司

設立：2023年8月

事業内容：

・監査・保証業務

https://www.growth-audit.jp/

■株式会社WARC

所在地：東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F

代表者：代表取締役 山本 彰彦

設立：2017年5月

事業内容：成長企業の経営管理支援事業

主要サービス：

・経営管理部門のハンズオン支援「Co-WARC」

・内部統制業務DX SaaS 「smoove J-SOX」

・ハイクラス人材紹介「WARC AGENT」

・管理部門特化のダイレクトリクルーティングサービス「SYNCA」

・資金調達支援

・M&Aアドバイザリー

https://corp.warc.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社WARC 広報担当

E-mail : info@warc.jp