IMK R ENTERTAINMENT、『Dark Machine』プロジェクトへの参画が決定

株式会社IMKホールディングス

株式会社IMKホールディングスのグループ会社であり、エージェント事業、ファンコミュニティ事業を手掛ける株式会社IMK R ENTERTAINMENT(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小林亮太、以下当社)は、株式会社LIONA(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:村越隆)が運営する『Dark Machine』アニメ原作者集団のプロジェクトに参画することを発表いたします。





■『Dark Machine』プロジェクトとは

Tencent Holdings Ltd.(広東、中国)と株式会社LIONA(東京、日本)が提携して展開するグローバルe-sportsプロジェクトです。人間が生存できない未知の領域「The Dark」を舞台にエネルギーを巡る争奪戦が繰り広げられる『Dark Machine』世界をモチーフに、ゲームやアニメを制作中です。『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』の監督である谷口悟朗氏がクリエイティブプロデューサー務め、『マクロス』シリーズなどのメカニカルアーティストとして知られる天神英貴氏をリードメカデザイナーに起用、豪華クリエイター陣が集結しています。

さらに本プロジェクトではゲームとアニメに加えて、Web3技術を積極的に活用することで、新たなエンターテインメント体験の創出を目指しています。



【DARK MACHINE Anime Pilot 】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=CoDmCce30C4 ]



■IMK R ENTERTAINMENTの役割



当社は「デジタルネイティブ世代である感性」と「デジタルマーケティング」を武器に『Dark Machine』プロジェクトのマーケティング領域を支援します。若年層をメインターゲットにデジタルを活用した施策を行い、ゲームプレイヤーのデータも組み合わせて、最適なコミュニケーションを設計します。

さらに、Web3時代の新たなエンターテインメントの可能性を最大限に引き出し、プロジェクトの成功に貢献してまいります。



■ 原作者集団メンバー

・株式会社LIONA

・株式会社フジテレビジョン

・クラウドゲート株式会社

・株式会社フライングドッグ

・株式会社プロダクション・プラスエイチ

・株式会社アルコイリス

・株式会社IMK R ENTERTAINMENT

【備考】

■TPS『Dark Machine』について

TPS(Third Person Shooter/三人称視点)型の『Dark Machine』は、チーム対戦型シューティングゲームです。

小中大の異なるサイズのマシンを乗り換えつつ、相手チーム機を撃破したり陣地を占拠して、勝利を目指します。機体サイズが大きくなるにつれ攻撃力が高くなり、破壊できる建造物も増えていきます。圧倒的な破壊力で戦場を支配する爽快感が大きなポイントです。

また期間限定で、開発中のゲームを遊ぶことができる『Dark Machine The First Access Edition(https://darkmachinegame.com/game-download)』も公開しています。ぜひゲームコンセプトを味わってみてください。



【DARK MACHINE Official Trailer 2025 | 'SEIZE THE DARK'】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2Tx2XSUM6xI ]

『Dark Machine』のアニメやゲームに関する最新情報は、公式HPや公式X(旧Twitter)にて随時発信していく予定です。

『Dark Machine』 公式X

https://x.com/DarkMachineGame

『Dark Machine』 HP

https://darkmachinegame.com/

■会社概要

社名 : 株式会社IMK R ENTERTAINMENT

所在地 : 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-50-5青山NSビル3階

設立 : 2025年3月3日

事業内容: エージェント事業

ファンコミュニティ事業

役員 : 代表取締役CEO 小林亮太

取締役COO 千葉龍平

社外取締役 古岸和樹

URL : https://imk-r-entertainment.com/

■会社概要

会社名 : 株式会社IMKホールディングス

業種 : マーケティングインキュベーション

代表者 : 代表取締役社長 小林亮太

所在地 : 〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-50-5青山NSビル3階

設立 : 平成24年11月7日

資本金 :5000万

従業員数: 72名(2025年4月時点/グループ全体)

URL :https://imk-holdings.co.jp/



