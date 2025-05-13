『ポーの一族』『BASARA』の等身大パネルも！「ベツコミ」創刊55周年記念展示＆コラボカフェスタート！
1970年に創刊された少女漫画雑誌「別冊少女コミック」、現在の「ベツコミ」は、今年創刊55周年！ 2025年4月よりスタートした周年記念企画のひとつとして、本日[2025年5月13日]より、特別展示とコラボカフェが東京都千代田区の小学館ビルにてスタート！
また記念グッズ通販に第2弾アイテムが登場するほか、電子コミックキャンペーン「ベツコミ ドラマチックラブセレクション」も始まります。
「ベツコミ」創刊55周年記念特別展示
『ポーの一族』（萩尾望都）をはじめとする「ベツコミ」55年の歴史を凝縮した作品ラインナップで、等身大キャラクターパネルと複製原画を展示いたします。あなたの想い出の作品もきっとあるはず！
展示作品など詳細はベツコミ公式サイトをチェック！
https://betsucomi.shogakukan.co.jp/13874(https://betsucomi.shogakukan.co.jp/13874)
開催期間：2025年5月13日（火）～ 6月27日（金）平日9:30-17:30（土日祝日休み）
開催場所：東京都千代田区一ツ橋２-３-１ 小学館ビル１階
入場：無料
※展示期間・内容は変更になる場合があります。
等身大キャラクターパネル…全13作品（一部の作品は5月23日より展示開始予定）
『主人恋日記』吉永ゆう
『BANANA FISH』吉田秋生
複製原画…全48作品
第１期（25作品）：5月13日（火）～ 6月4日（水）
第２期（23作品）：6月5日（木）～ 6月27日（金）
『砂時計』芦原妃名子
『女王の花』和泉かねよし
『BLACK BIRD』桜小路かのこ
『BASARA』田村由美
★展示内容を元にした等身大キャラクターパネル、複製原画はベツコミ55周年記念通販に登場★
小学館の少女まんが作品公式通販サイト「ブルームアベニュー」 にて
https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0(https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0)
ベツコミ×Cafe Lish 「ベツコミ創刊55周年記念コラボカフェ」
小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」に、期間限定で「ベツコミ55周年」を記念したコラボ限定フード＆スイーツ計5種が登場！
「ベツコミ55thコラボ！×Cafe Lish」
開催期間：2025年5月13日（火）～ 6月27日（金）平日10:00-18:00（土日祝日休み）
開催場所：Cafe Lish （東京都千代田区一ツ橋２-３-１ 小学館ビル１階）
営業時間等は変更になる場合がございます。最新情報は Cafe Lish 公式 Instagram にてご案内
いたします。
https://www.instagram.com/nonpi_cafelish(https://www.instagram.com/nonpi_cafelish)
※ご予約は承っておりません。
※整理券の配布は行っておりません。 先着順でのご案内となりますので、売り切れの場合はご容赦ください。
※各メニュー、一日にご提供できるメニューの数には限りがございます。
また会場にはオリジナルブロマイドが購入できる筐体「コンテンツラッシュ」を設置！２Ｌブロマ
イドとフォトキーホルダーの2種類をご購入いただけます。ブロマイド、フォトキーホルダーともにそれぞれ各100種類の絵柄をご用意しています。
全ラインナップはこちら！
https://imagingmall.com/lifetunesmall(https://imagingmall.com/lifetunesmall)
2Ｌブロマイド 価格：各500円(税込) サイズ：127×178mm
フォトキーホルダー 価格：各1000円(税込) サイズ：89×127mm
※フォトキーホルダーは、プリントしたブロマイドをご自身でカットし、キーホルダーにセットしていただく商品です。
創刊55周年限定グッズ通販、第２弾商品登場！
記念グッズ通信販売に新商品が！好評発売中のコミックス１巻ミニアクリルブロックに続いて、特別展示の内容を元に作成した複製原画とキャラクター等身大パネルが登場します。
複製原画
作品の美しいタッチと色彩を再現した複製原画は、国宝や重要文化財などのレプリカ製作にも応用される「高品位美術印刷」を採用。耐光性・演色性に優れ、高品質の作品を長くお楽しみいただけます。著者のデジタルサイン（複製サイン）と、作品名ロゴプレートをあしらってお届けします。
全25作品（記念展示第１期登場作品）
価格：各24,200円(税込) 送料無料
額装時サイズ：約縦38.8×横49.5×厚さ1.5cm
等身大パネル
キャラクターの全身イラストを等身大で再現したパネルです。迫力満点のビッグサイズ！完全受注生産にてお届けします。
全13作品
予定価格: 標準サイズ 31,900円（税込）／大サイズ 35,200円（税込） 送料無料
サイズ：作品によって異なります。販売サイト内でご確認ください。
※二つ折りに梱包してお届けいたします。
※デザインや価格・仕様は変更になる場合があります。
小学館の少女まんが作品公式通販サイト「ブルームアベニュー」にて好評発売中！
https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0(https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0/)
電子コミックキャンペーン「ベツコミ ドラマチックラブセレクション」
歴代ヒット作品の数々を毎月テーマごとに集めた電子コミックキャンペーンを開催。今月のテーマ
は「ドラマチックラブ」。5月26日(月)23:59まで、計35作品の無料試し読みを大幅増量中です。
※一部キャンペーンを実施していないストアがございます。
ベツコミ55周年キャンペーンは 8 月まで実施予定です。今後のキャンペーン情報は「ベツコミ」公式ホームページにて随時更新！
https://betsucomi.shogakukan.co.jp/14017(https://betsucomi.shogakukan.co.jp/14017)
物語の力であなたの明日を照らしたい。正統派少女まんが誌！「ベツコミ」
ピュアラブストーリーからファンタジー・歴史大河ロマン、家族愛まで、読み応え満載の作品をすべてのまんが好き女子に贈ります！
毎月13日発売・配信！
https://betsucomi.shogakukan.co.jp(https://betsucomi.shogakukan.co.jp)
最新6月号
2025年5月13日(火)発売
※発売日が異なる地域がございます。
特別価格：690円(税込)
小学館