『ポーの一族』『BASARA』の等身大パネルも！「ベツコミ」創刊55周年記念展示＆コラボカフェスタート！

株式会社小学館

1970年に創刊された少女漫画雑誌「別冊少女コミック」、現在の「ベツコミ」は、今年創刊55周年！ 2025年4月よりスタートした周年記念企画のひとつとして、本日[2025年5月13日]より、特別展示とコラボカフェが東京都千代田区の小学館ビルにてスタート！

また記念グッズ通販に第2弾アイテムが登場するほか、電子コミックキャンペーン「ベツコミ ドラマチックラブセレクション」も始まります。

「ベツコミ」創刊55周年記念特別展示

『ポーの一族』（萩尾望都）をはじめとする「ベツコミ」55年の歴史を凝縮した作品ラインナップで、等身大キャラクターパネルと複製原画を展示いたします。あなたの想い出の作品もきっとあるはず！

展示作品など詳細はベツコミ公式サイトをチェック！

https://betsucomi.shogakukan.co.jp/13874(https://betsucomi.shogakukan.co.jp/13874)

開催期間：2025年5月13日（火）～ 6月27日（金）平日9:30-17:30（土日祝日休み）

開催場所：東京都千代田区一ツ橋２-３-１ 小学館ビル１階

入場：無料

※展示期間・内容は変更になる場合があります。

等身大キャラクターパネル…全13作品（一部の作品は5月23日より展示開始予定）

『主人恋日記』吉永ゆう『BANANA FISH』吉田秋生

複製原画…全48作品

第１期（25作品）：5月13日（火）～ 6月4日（水）

第２期（23作品）：6月5日（木）～ 6月27日（金）

『砂時計』芦原妃名子『女王の花』和泉かねよし『BLACK BIRD』桜小路かのこ『BASARA』田村由美

★展示内容を元にした等身大キャラクターパネル、複製原画はベツコミ55周年記念通販に登場★

小学館の少女まんが作品公式通販サイト「ブルームアベニュー」 にて

https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0(https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0)

ベツコミ×Cafe Lish 「ベツコミ創刊55周年記念コラボカフェ」

小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」に、期間限定で「ベツコミ55周年」を記念したコラボ限定フード＆スイーツ計5種が登場！

「ベツコミ55thコラボ！×Cafe Lish」

開催期間：2025年5月13日（火）～ 6月27日（金）平日10:00-18:00（土日祝日休み）

開催場所：Cafe Lish （東京都千代田区一ツ橋２-３-１ 小学館ビル１階）

営業時間等は変更になる場合がございます。最新情報は Cafe Lish 公式 Instagram にてご案内

いたします。

https://www.instagram.com/nonpi_cafelish(https://www.instagram.com/nonpi_cafelish)

※ご予約は承っておりません。

※整理券の配布は行っておりません。 先着順でのご案内となりますので、売り切れの場合はご容赦ください。

※各メニュー、一日にご提供できるメニューの数には限りがございます。

また会場にはオリジナルブロマイドが購入できる筐体「コンテンツラッシュ」を設置！２Ｌブロマ

イドとフォトキーホルダーの2種類をご購入いただけます。ブロマイド、フォトキーホルダーともにそれぞれ各100種類の絵柄をご用意しています。

全ラインナップはこちら！

https://imagingmall.com/lifetunesmall(https://imagingmall.com/lifetunesmall)

2Ｌブロマイド 価格：各500円(税込) サイズ：127×178mmフォトキーホルダー 価格：各1000円(税込) サイズ：89×127mm

※フォトキーホルダーは、プリントしたブロマイドをご自身でカットし、キーホルダーにセットしていただく商品です。

創刊55周年限定グッズ通販、第２弾商品登場！

記念グッズ通信販売に新商品が！好評発売中のコミックス１巻ミニアクリルブロックに続いて、特別展示の内容を元に作成した複製原画とキャラクター等身大パネルが登場します。

複製原画

作品の美しいタッチと色彩を再現した複製原画は、国宝や重要文化財などのレプリカ製作にも応用される「高品位美術印刷」を採用。耐光性・演色性に優れ、高品質の作品を長くお楽しみいただけます。著者のデジタルサイン（複製サイン）と、作品名ロゴプレートをあしらってお届けします。

全25作品（記念展示第１期登場作品）

価格：各24,200円(税込) 送料無料

額装時サイズ：約縦38.8×横49.5×厚さ1.5cm

等身大パネル

キャラクターの全身イラストを等身大で再現したパネルです。迫力満点のビッグサイズ！完全受注生産にてお届けします。

全13作品

予定価格: 標準サイズ 31,900円（税込）／大サイズ 35,200円（税込） 送料無料

サイズ：作品によって異なります。販売サイト内でご確認ください。

※二つ折りに梱包してお届けいたします。

※デザインや価格・仕様は変更になる場合があります。

小学館の少女まんが作品公式通販サイト「ブルームアベニュー」にて好評発売中！

https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0(https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c30C0/)

電子コミックキャンペーン「ベツコミ ドラマチックラブセレクション」

歴代ヒット作品の数々を毎月テーマごとに集めた電子コミックキャンペーンを開催。今月のテーマ

は「ドラマチックラブ」。5月26日(月)23:59まで、計35作品の無料試し読みを大幅増量中です。

※一部キャンペーンを実施していないストアがございます。

ベツコミ55周年キャンペーンは 8 月まで実施予定です。今後のキャンペーン情報は「ベツコミ」公式ホームページにて随時更新！

https://betsucomi.shogakukan.co.jp/14017(https://betsucomi.shogakukan.co.jp/14017)

物語の力であなたの明日を照らしたい。正統派少女まんが誌！「ベツコミ」

ピュアラブストーリーからファンタジー・歴史大河ロマン、家族愛まで、読み応え満載の作品をすべてのまんが好き女子に贈ります！

毎月13日発売・配信！

https://betsucomi.shogakukan.co.jp(https://betsucomi.shogakukan.co.jp)

最新6月号

2025年5月13日(火)発売

※発売日が異なる地域がございます。

特別価格：690円(税込)

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