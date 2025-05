女子スポーツチームに多い前十字靭帯損傷の基本と予防方法を知る、無料セミナー開催！

株式会社LEAN

株式会社LEAN(本社:東京都、代表取締役:立道友緯)は、女子アスリートに多く発生する「前十字靭帯損傷(ACL)」について、基礎知識と予防策を学べる指導者向け無料ウェビナーを2025年5月20日(火)に初開催いたします。

本ウェビナーでは、理学療法士としてスポーツ現場に携わる山田美沙氏を講師に迎え、医学的知見と現場での工夫を交えながら、前十字靭帯損傷の予防に役立つ具体的なアクションをわかりやすく解説します。

開催の背景|女子アスリートは前十字靭帯損傷リスクが男性の約5倍※

前十字靭帯損傷(ACL)は、競技復帰までに長い時間を要する深刻な怪我です。特に女子アスリートは、男性に比べて約5倍も高い発症リスクを抱えており、選手生命を左右する重大な問題です。

この背景には、筋力や骨格の差、関節の柔らかさ、ホルモンバランスなど、女子特有の身体的特徴が関係しています。しかし多くの現場では、トレーナーが不在であったり、指導者自身が「予防の知識」を持ち合わせていないケースも少なくありません。

そんな声に応え、今回は「トレーナー不在でも、指導者ができる予防の一歩」をテーマにセミナーを開催します。

開催概要

■こんな方におすすめ

- 前十字靭帯損傷で長期離脱した選手がいて、再発を防ぎたい- トレーナーがいない環境で、具体的な予防法が分からない- 指導者として、どんなケアができるのかを知りたい- ACL損傷の基本的なメカニズムを理解したい

■セミナープログラム

第1部|なぜACL損傷は起きてしまうのか?

選手人生を守るために知っておくべき基礎知識と将来への影響

第2部|トレーナー不在でも、監督・コーチができることとは?

怪我を防ぐために知っておきたい指導者の役割

第3部|明日からできる!怪我を防ぐチームづくりの実践法

実際の現場での取り組み例を紹介

■開催概要

日時:2025年5月20日(火)20:00~21:00

開催形式:オンライン(Zoom)

参加費:無料(事前申込制)

対象:中学・高校・大学・クラブチーム等の女子チームを指導する監督・コーチ

申込方法:https://jp-lean.com/event01

登壇者プロフィール

山田 美沙氏(理学療法士)



千葉県立保健医療大学 健康科学部 理学療法学専攻を卒業後、スポーツ整形で有名な船橋整形外科病院にて約7年間勤務し、その後、医療法人アレックス佐久平整形外科クリニックにて勤務。



外来リハビリやスポーツ選手のサポートに従事し、地域事業や教育現場での講演、チームサポートからパーソナルトレーニングまでを行う。

現在は「合同会社Circle」を立ち上げ、地域活動やチーム・アスリートを対象に、身体ケア・メンタルサポートを提供している。

山田 美沙氏

【参考文献】

