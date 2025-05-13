アパマンショップ直営店、Instagram公式アカウント運用を開始
Apaman Property株式会社（東京都中央区・APAMAN 株式会社の連結子会 社代表取締役社長 山崎戒)は、同社が運営するアパマンショップ直営店において、SNS プラットフォーム Instagram の公式アカウント運用を開始いたしました。
■目的・背景
近年、SNSは情報収集やコミュニケーションの重要なツールとして、幅広い世代に利用されています。特にInstagramは、視覚的な情報発信に強く、画像や動画を通じて店舗や物件の魅力を効果的に伝えることができます。アパマンショップ直営店では、これまで以上に地域のお客様とのコミュニケーションを深め、より身近な存在となることを目指してInstagramアカウントを開設し、双方向の情報発信を推進してまいります。
■Instagramアカウントで発信する情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/75_1_2e0248a9f2f432b55dc81bc488194b74.jpg ]
これらの情報を発信することで、お客様に店舗やスタッフへの親しみを感じていただくとともに、物件探しや地域生活に役立つ情報を提供し、顧客満足度の向上を目指します。
■直営店公式アカウント
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/75_2_4dda60c218e17b831096987db9802a7a.jpg ]
■アパマンショップ公式SNSアカウント
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/75_3_4e03ed732eb1a19064c85acd6541b297.jpg ]
【Apaman Property株式会社】
Apaman Property株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）は、APAMAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大村 浩次）の連結子会社であり、賃貸仲介（リーシング事業）、賃貸管理（プロパティマネジメント事業）、法人向け社宅斡旋事業を中心に、賃貸不動産に関するサービスを展開しています。
URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/
【APAMAN株式会社】
APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。
賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。
URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/
【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】
APAMAN株式会社 広報担当
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階
Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp
＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/