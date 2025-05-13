健康経営研究会 理事長 岡田邦夫氏や「健康経営銘柄」選定企業が登壇 ウェビナー「健康経営(R)最前線 2025」 5月21日開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは人事・総務・健康経営・産業保健ご担当者様へ向けたウェビナー「健康経営(R)最前線2025」を、5月21日(水)に開催いたします。

今年3月に経産省より「健康経営優良法人2025」の発表があり、認定法人は大規模法人部門で3,400法人、中小規模法人部門で19,796法人が認定されました。

本ウェビナーでは、健康経営推進検討会委員であり、特定非営利活動法人 健康経営研究会 理事長の岡田 邦夫氏をお招きし、健康経営度調査について令和6年度の振り返りと令和7年度の最新情報について解説いただきます。また令和6年度の健康経営銘柄・ホワイト500に選出されましたSCREENホールディングス、H.U.グループホールディングスより、具体的な取り組みについてご紹介いただきます。

◆ウェビナー概要

日時：

2025年5月21日（水）15:00～16:30

場所：

オンライン会議システム「Zoom」

内容：

第1部 基調講演

「健康経営度調査 令和6年度の振り返りと令和7年度最新情報」

特定非営利活動法人 健康経営研究会 理事長 岡田邦夫氏

第2部 企業のお取り組み紹介(「健康経営銘柄2025」選定企業)

・SCREENホールディングス

・H.U.グループホールディングス

料金：

無料

お申込み：

下記フォームよりご登録をお願いします。

URL：

https://info.pasona.co.jp/event_input/MED/20250521

問い合せ：

p-seminar@pasona.co.jp

備考：

本ウェビナーは、株式会社パソナ、株式会社ベネフィット・ワンの共催で実施