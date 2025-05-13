シームレスな予約から始まる至高の旅行体験を「anatae（あなたへ）」で贈る - 体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」が「旅行カタログギフト」の取り扱いを開始
ANATAE株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：堀田栄利康、以下「ANATAE」）は、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」にて、国内有数の観光地である軽井沢、熱海、那覇の宿泊施設で利用可能なペア宿泊券を贈ることができる「旅行カタログギフト」の取扱いを、2025年5月13日より開始します。
このたび取り扱いを開始する「旅行カタログギフト」は、ギフトを贈る方が旅行先を選び、受け取った方が滞在する宿泊施設を自由に選んで、予約までシームレスに行える体験ギフトです。
販売を開始する4つの「旅行カタログギフト」では、約2万円の一泊二日のプランから約20万円の三泊四日のプレミアムなプランまで幅広い価格や内容を取り揃えています。ギフトを贈る方は旅行先と金額を選択のうえ、家族、友人、お礼を伝えたい方などに、SNSで簡単にプレゼントできます。
「anatae」では、今回提供を開始する3エリアにくわえて、今後も「旅行カタログギフト」の取り扱い地域を順次拡大いたします。
■ 「anatae」だから贈れる。シームレスな予約体験から始まる至高の旅行体験
「旅行カタログギフト」はギフトを受け取った方が、エリア内にある複数の宿泊施設の中から、希望の日程で宿泊施設を選択し、オンラインにてご予約いただけるトラベル体験チケットです。
従来の旅行カタログギフトの多くは、ギフトを受け取った方が宿泊施設や旅行代理店に電話やメールにて予約依頼を行う必要があり、予約確定にいたるまでの負担が大きいという課題がありました。
このような状況のなかANATAEでは、ギフトを受け取った方が予約時に感じる煩わしさを解消するため、宿泊施設の選択から予約までシームレスに行える仕組みを構築いたしました。これにともないANATAEは、国内旅行業務取扱管理者資格の取得と登録を完了しています。
また「anatae」では、SNSやメールを通して気軽に、環境に配慮した形でギフトを贈れる「eギフト」での「旅行カタログギフト」提供を先行して開始し、2025年6月以降にオリジナルデザインのラッピングで特別感を演出しながらギフトを贈れる「ギフトBOX」の提供を開始します。
■ 「旅行カタログギフト」の使い方について
【ギフトを贈る方】
【ギフトを受け取った方】
■ 「旅行カタログギフト」を贈る方、贈られる方へのメッセージ
ANATAE株式会社
堀田 栄利康 代表取締役社長
ANATAEでは、「旅」を贈ることは、宿泊施設のチケットを贈る以上の価値があると考えています。宿泊施設の選定、施設までの移動手段、道中何を食べるか、どのようなアクティビティを行うかなど、数多くの体験が「旅」には詰まっています。
anatae旅行カタログギフトが、贈り物としてお喜びいただけること、素敵な宿泊体験をお楽しみいただくきっかけとなることを願っております。また、このギフトを通じて、贈る方のお心遣いが受け取る方に伝わることで、心温まるひとときをお過ごしいただければ幸いです。
■ 「旅行カタログギフト」概要
利用可能エリア： 軽井沢、熱海、那覇
チケット詳細
https://anatae.co.jp/products/catalog_travel_karuizawa_pair(https://anatae.co.jp/products/catalog_travel_karuizawa_pair?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=travelcatalog_launching)
[軽井沢] 一泊二日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 27,800円(税込)
[軽井沢] 二泊三日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 55,600円(税込)
[軽井沢] 三泊四日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 83,400円(税込)
https://anatae.co.jp/products/catalog_travel_karuizawapremium_pair(https://anatae.co.jp/products/catalog_travel_karuizawapremium_pair?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=travelcatalog_launching)
[軽井沢・ワンランク上の旅] 一泊二日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 65,400円(税込)
[軽井沢・ワンランク上の旅] 二泊三日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 130,800円(税込)
[軽井沢・ワンランク上の旅] 三泊四日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 196,200円(税込)
https://anatae.co.jp/products/catalog_travel_atamionsen_pair(https://anatae.co.jp/products/catalog_travel_atamionsen_pair?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=travelcatalog_launching)
[熱海・温泉] 一泊二日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 31,610円(税込)
[熱海・温泉] 二泊三日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 63,220円(税込)
[熱海・温泉] 三泊四日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 94,830円(税込)
https://anatae.co.jp/products/catalog_travel_okinawanaha_pair(https://anatae.co.jp/products/catalog_travel_okinawanaha_pair?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=travelcatalog_launching)
[沖縄・那覇] 一泊二日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 20,000円(税込)
[沖縄・那覇] 二泊三日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 40,000円(税込)
[沖縄・那覇] 三泊四日 ペア旅行カタログギフト：販売価格 60,000円(税込)
＜「anatae」について＞
「anatae」は、友人、知人、パートナー、家族、同僚、上司などお世話になった方や親しい人に気軽に「特別な時間」や「思い出」を贈る、体験ギフト・マーケットプレイスです。ラインナップには、レストラン・カフェ、宿泊、サウナ、スパ、エステ、映画鑑賞などのさまざまな「体験ギフト」がそろっています。SNSやメールを通して気軽に、環境に配慮した形でギフトが贈れる「eギフト」や、オリジナルデザインのラッピングで特別感を演出しながら贈れる「ギフトBOX」の2種類から選べます。さらに、受け取った方は、体験を自分の好みに合わせて変更・アップグレードも可能です。ギフトを贈る側、贈られる側双方がワクワクし、記憶に残る最高の「体験」をお届けします。
＜「ANATAE株式会社」について＞
ANATAE株式会社は、世界最大の体験ギフト市場シェアを誇るSmartboxグループの支援を受け、2024年1月に堀田栄利康、欧陽景麟（アレクシス・オウヨウ）、リチャード・フィンガー、高尾信栄の4名によってスタートした体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」の運営会社です。ANATAE株式会社は、欧州最大の体験ギフト・マーケットプレイス「Smartbox」に加え、米国のGiftory、中東のWondergiftsなど、グループ総売上1,000億円以上を有するパートナーベンダーとのネットワークを活用し、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」を提供しています。
会社名： ANATAE株式会社
代表取締役社長： 堀田 栄利康
本社所在地： 東京都目黒区青葉台4-7-4
設立： 2024年1月
URL：https://anatae.co.jp/(https://anatae.co.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=travelcatalog_launching)