日米の知見と経験を融合 ── ヴォンエルフとQuest社が合弁で「株式会社QWエナジーソリューションズ」設立

株式会社ヴォンエルフ

株式会社ヴォンエルフ(本社:東京都千代田区、代表取締役 平松 宏城、以下「ヴォンエルフ」)とQuest Energy Group, LLC(本社:アメリカ合衆国アリゾナ州、代表者 Henny van Lambalgen、以下「Quest社」)は、この度、日本国内における新たな事業展開を目的とした合弁会社を設立いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

新合弁会社設立の背景・目的

2050年のカーボンニュートラルを実現するためには、エネルギー・産業部門の構造転換が不可欠です。中でも、建築・不動産セクターは温室効果ガスの排出において大きな割合を占めており、脱炭素化は喫緊の課題となっています。

ヴォンエルフはLEED、WELL、SITES*等、建築・都市空間の国際認証コンサルティングでは日本国内で150件を超えるプロジェクトの認証取得実績を有しています。また、国際認証コンサルティングに加え、エンジニアリング・テクニカルソリューションを主力事業とし、サステイナビリティコンサルティング全般を提供しています。Quest社は米国において、エネルギーモデリング、コミッショニング、エネルギーに関する法令遵守や監査、300件を超えるLEED等のコンサルティング実績を有し、エネルギーを中心としたコンサルティング・エンジニアリング事業を展開しています。

両社はこれまで長年にわたり、多種多様なプロジェクトを通じて連携を深めてまいりました。今般、日本市場におけるエネルギー関連サービスの更なる将来性に対応すべく、合弁会社を設立し、両社の強みを融合した新たな価値の提供を目指してまいります。

合弁会社の概要

会社名 : 株式会社QW エナジーソリューションズ(QW Energy Solutions Inc.)

所在地 : 東京都港区新橋一丁目12番9号

代表者 : 代表取締役 小山 暢朗

株主(予定): 株式会社ヴォンエルフ(50%)

Quest Energy Global, LLC (50%)

主な事業内容: 1. エネルギーモデリング業務

2. コミッショニング業務

3. エネルギー監査業務

4. その他上記に付帯する関連業務

今後の展開

今後は、新築・既存建築を問わず建築空間で消費されるエネルギーの最適化を中心に、日本国内における不動産・建築セクターの脱炭素化をさらに推進し、持続可能な社会の実現に向けて貢献してまいります。

新合弁会社設立記念イベント

来る2025年5月30日(金)、新合弁会社の設立を記念したイベントを開催いたします。

本イベントは、セミナーと懇親会(参加無料)の二部構成で、第一部のセミナーは会場参加とオンライン配信によるハイブリッド形式での実施を予定しております。

当日は米国から新会社の取締役も来日し、新会社の概要や提供するサービス内容について、ケーススタディを交えてご紹介いたします。

脱炭素に取り組む皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げております。

開催概要

日時 : 2025年5月30日(金)16:00~19:30

第一部(セミナー): 16:00-17:45 現地開場 15:30

シティラボ東京・オンラインのハイブリッド開催

第二部(懇親会) : 18:00-19:30

軽食とお飲み物をご用意しております

参加費/懇親会費用: 無料

会場 : シティラボ東京

東京都中央区3-1-1 東京スクエアガーデン6F

使用言語 : 日本語・英語(通訳付き)

お申込み

以下のリンクより事前登録をお願いいたします。

https://forms.office.com/r/Hi0h69edPJ

お問い合わせ先

株式会社ヴォンエルフ

Email : w-contact@woonerf.jp

代表電話 : 03-5213-4832

【Translation】

Woonerf Inc, located in Tokyo, Japan and Quest Energy Group, LLC located in Arizona, USA are pleased to announce that QW Energy Solutions Inc. was established as a new joint venture company in Japan, aimed at expanding service offerings in the energy and sustainability fields.

Moving forward, the company will focus on optimizing energy use across both new and existing buildings. By expanding its presence in Japan’s real estate and construction sectors, QW Energy Solutions aims to contribute to accelerating decarbonization and realizing a more sustainable society.

ヴォンエルフ 会社概要

会社名 : 株式会社ヴォンエルフ

事業 : 認証コンサルティング/サステイナビリティコンサルティング/調査研究・助言

代表者 : 代表取締役 平松 宏城

創業 : 2006年4月

住所 : 東京都千代田区九段北4-3-26 N-cross KUDAN 2F

URL : https://woonerf.jp/

Quest Energy Group, LLC 会社概要

会社名 : クエスト エナジー グループ エルエルシー

事業 : エネルギー分析/ビルディングコミッショニング/エネルギーに関する法令遵守確認/サステイナビリティコンサルティング/公益および税制インセンティブ

住所 : 米国アリゾナ州テンピ 1400 E サザンアベニュー #820

URL : https://www.questenergy.com/

* LEED:米国グリーンビルディング協会(USGBC(R):U.S. Green Building Council(R))が開発、および運用を行っているビルト・エンバイロメント(建物や都市の環境)を評価する認証制度。「Leadership in Energy and Environmental Design(エネルギーと環境のデザインにおけるリーダーシップ)」の頭文字をとり、LEED(R)(リード)と呼ばれる。

* WELL:建物の設計・建設・運用のベストプラクティスに「人間の健康」の評価軸を加え、ウェルビーング に影響を与えるさまざまな項目の測定や審査を行い、一定基準をクリアした空間に対して認証をする世界基準の評価制度。制度設計や評価制度の運営は、IWBI(International WELL Building Institute(TM))が中心となって行っている。

* SITES:土・植物・水等を含む屋外空間を資源として捉え直し、その環境価値を評価する国際的な認証制度。SITES(R)(The Sustainable SITES Initiative)は生態系サービスに基づいており、グリーンインフラの設計や運用とも親和性が高い認証である。

各認証の詳細につきましては、株式会社ヴォンエルフまでお問合せください。