導入事例：群馬トヨタ自動車株式会社がバッファローのWi-Fiアクセスポイントを採用。「キキNaviクラウドゼロタッチ」で33拠点の機器を一括導入

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)のWi-Fi 6(11ax)対応アクセスポイント「WAPM-AX4R/Z」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、群馬トヨタ自動車株式会社にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、当社Webページで公開いたしました。

群馬トヨタ自動車株式会社 様

県内33拠点のWi-Fiアクセスポイントを刷新し、安定したWi-Fi環境を構築。「キキNaviクラウドゼロタッチ」で複数拠点の機器を一括登録・設定

導入事例ページはこちら :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-gtoyota.html

群馬県で最も歴史のあるトヨタ販売店である群馬トヨタ自動車株式会社(以下、群馬トヨタ自動車)は、『Glow To Gunma』“群馬に輝きを”をスローガンに地元に寄り添った社会活動に貢献しています。また、「健康経営優良法人2024(大規模法人部門)」にも認定された企業です。同社では、機器の老朽化や設置場所に起因するWi-Fiの速度低下や接続不良があったため、33拠点(グループ会社を含む)に平均2~3台の「WAPM-AX4R/Z」を導入し、業務サービスの円滑化と、来店者へのWi-Fi提供を実現。また、「キキNavi」により、販売店による管理をメインとした迅速な保守体制を構築しました。

Wi-Fi 6(11ax)対応無線LANアクセスポイント(キキNaviクラウドゼロタッチ対応) WAPM-AX4R/Zレイヤー2 Giga スマートスイッチ 8ポート BS-GS2108- 導入事例ページ(https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/commerce-gtoyota.html)- 群馬トヨタ自動車株式会社 公式サイト(外部サイト)(https://gtoyota.com/)

