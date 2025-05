【静岡・沼津】富士山を望む絶景で“釣って食べる”体験！初心者OKのインバウンド向け「ふね釣り＆和食ツアー」開始

株式会社イシグロ

株式会社イシグロ(静岡県浜松市:代表取締役:石黒 陽)は、釣り文化を継承するための「オーシャンプロジェクト」の一環として、静岡県沼津市戸田にてインバウンド 向け「ふね釣り&和食体験ツアー『Sea to Table Fishing in Japan』」の提供を開始します。本 ツアーでは、富士山を望む絶景の中、初心者でも手ぶらで船釣りを楽しみ、釣った魚を近 隣飲食店で手巻き寿司や天ぷらなどにして味わえます。

●プランは2種類を用意【Basic planとPrivate plan】

【1】Basic plan 1名~2名まで 通訳無し【乗り合い】

【2】Private plan 1名~6名まで 通訳有り【貸し切り】

【料金】【予約方法】詳細については専用サイトをご確認ください。

https://www.fishingtour-jp.com/en

富士山は絶景

富士山を背景に釣りが出来ます。

沼津の旬な魚を釣る

その季節ならではの魚を釣る事が出来ます。

港からわずか10分

移動距離も少なく穏やかな海で体験できます。

手巻き寿司体験

釣った魚を使った手巻き寿司体験を楽しむ事が出来ます。

Ocean Project Sea to Table Fishing in Japan in NUMAZUのご紹介です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VVRmVIY8N-s ]

Ocean Project(イシグロオーシャンプロジェクト)についてご紹介いたします。

敷居の高いふね釣りを国内・海外問わず誰でも手軽るに楽しめる環境を作り提供する事で、海業の推進を促しています。「敷居の高いふね釣りをもっと手軽に」

Ocean Project(イシグロオーシャンプロジェクト)とは、静岡県・愛知でふね釣りツアーを中心に展開するプロジェクトであり、「敷居の高いふね釣りをもっと手軽に」というコンセプトのもと、地域の事業者と共にふね釣りという資源を活かした体験コンテンツの造成に取り組んでいます。釣具販売店という枠組みを超え、地域のハブとしての挑戦を続けています。発起人の村上友規氏は、「敷居が高いふね釣りを誰でも手軽に楽しめる環境を作ることで、地域の活性化や業界全体の底上げにつながる」と語っています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Q9vY6DKDjQY ]

Ocean Project(イシグロオーシャンプロジェクト)