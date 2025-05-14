【聴講無料】業界の最新の動向や実践的なヒントが得られる！8つの基調講演と20以上のセミナーを「九州イノベーションWEEK」内で実施

株式会社イノベント

九州イノベーションWEEK 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2025年6月4日（水）・5日（木）の2日間、九州イノベーションWEEKにて、8つの基調講演と20以上のセミナーを実施いたします。

本展示会では、「DX」「防災・災害対策」「自治体の課題解決」「GX脱炭素推進」「観光業務支援」といったテーマに沿ったセミナーを開催します。

デジタル技術やイノベーションを活用し、より安全で持続可能な社会を実現するための最新情報をお届けします。

また、各分野で著名な講師をお招きし、業界の最新動向や実践的なヒントが得られる貴重な機会となりますので、ぜひご参加ください！

新たなビジネスのヒントに、皆様の情報収集の場としてぜひお役立てください。

■基調講演・セミナープログラム

・聴講／参加無料

・事前申込制（5月29日（木）まで）※当日受付枠あり

♢基調講演♢

▼6月4日（水）基調講演 A会場

▼6月5日（木）基調講演 A会場

♢セミナー♢

▼6月4日（水）・5日（木） セミナー B会場

▼6月4日（水）・5日（木） セミナー C会場

★注目セミナー★（一部抜粋）

■6月4日（水）10:30-11:30

『北九州におけるGXの取組み紹介』

株式会社IHI／産業システム・汎用機械事業領域 事業開発部 主幹／大塚 裕之 氏

北九州市／産業経済局 未来産業推進課 GX推進担当係長／福田 修 氏

■6月4日（水）15:40-16:25

『佐川急便の災害支援活動とドローン活用を含む今後の展望』

佐川急便株式会社／事業開発部 部長／佐藤 諒平 氏

■6月5日（木）13:30-15:00

『採用難時代の人事施策と運用のポイント～多様化する働き方への対応～』

社会保険労務士法人かぜよみ／代表社労士／肥海 聡芝 氏

■6月5日（木）12:00-13:00

『宿泊施設の接客サービスにおける付加価値の創出法』

株式会社陣屋／代表取締役 女将／宮崎 知子 氏

■6月5日（木）15:00-16:00

『在宅避難と職場の備え ～食と防災～』

株式会社オフィスRM／代表取締役／今泉 マユ子 氏

★ワークショップも実施いたします！★

■6月5日（木）15:25-16:25

『災害図上演習DIGの体験と事例紹介』

災害対策研究会／代表／宮本 英治 氏

■6月5日（木）15:40-16:40

『1時間でマーケティングを体系的に学べる！

1枚のシートで自社の戦略から販促まで全体像を整理するワークショップセミナー』

ONE SWORD 株式会社／代表取締役／安部 謙太郎 氏

ニーズに応じた多様なセミナーを展開しております。課題解決のヒントとして、ぜひご活用ください。

■参加方法

事前申込制（5月29日（木）まで）／当日受付枠あり

■セミナーの詳細・事前申込

▼下記よりご確認ください

https://kfb-shien.com/seminar2025

■注意事項

※参加者数に限りがございます。お早めにお申込みください。

※当日受付は先着順です。

※講師・プログラム内容は、状況に応じて変更・中止になる場合がございます。

※録音・写真・動画撮影は一切禁止とさせていただきます。

※事前参加申込は5月29日（木）までです。

※当日枠をご用意しております。5月30日（金）以降は当日会場で受付させていただきますので各会場へ直接お越しください。

■開催概要

名称 ：九州イノベーションWEEK

会期 ： 2025年6月4日（水）・5日（木）10:00～17:00

会場 ：マリンメッセ福岡 A館

（福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）

https://www.marinemesse.or.jp/messe/access/

構成展示会：九州オフィス業務支援EXPO／九州防災・災害対策EXPO

九州自治体課題解決EXPO／九州GX脱炭素推進EXPO

九州観光業務支援EXPO

来場方法 ：事前登録制⇒https://kfb-shien.com/visit

公式HP ：https://kfb-shien.com/

主催 ：九州イノベーションWEEK 実行委員会

運営事務局：株式会社イノベント（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2F）

▼公式SNSでも情報発信中！▼

Facebook :https://www.facebook.com/kfbshien/

Instagram ：https://www.instagram.com/kfbshien/