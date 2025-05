日本を代表するアロハフェス【ALOHA TOKYO 2025 Supported by ハワイアン航空／キングスハワイアン】5/30(金)～6/1(日) 東京・恵比寿ガーデンプレイスにて開催

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND Experience Marketing

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPANDが中心となり結成されたALOHA TOKYO実行委員会は、2025年5月30日(金)~6月1日(日)に恵比寿ガーデンプレイスにて【ALOHA TOKYO 2025 Supported by ハワイアン航空/キングスハワイアン】を開催いたします。

ALOHA TOKYO 2025 会場風景

今年はハワイアン航空とキングスハワイアン2社の特別協賛、HIS、アウトリガー・リゾーツ&ホテルズ、シルク・ドゥ・ソレイユ アウアナ、マンナンライフなどの協賛各社がブース出展し、お得な情報や来場プレゼントなどもご用意されます。

特設される2カ所のステージでは、一日中沢山のライブやショーが開催され、国内外から豪華なゲスト陣が出演します。ハワイから来日するアーティストやフラのパフォーマンスは必見。昨年、特別出演してくれた「シルク・ドゥ・ソレイユ アウアナ」チームも、前回の大好評に応え再登場。

ALOHA TOKYO センターステージ『リロ&スティッチ』バルーンイメージ(右)

さらに!6/6(金)公開、実写映画『リロ&スティッチ』の巨大バルーンと特設フォトスポットが登場!スティッチと一緒に記念撮影しよう!!

豪華なライブもショーも

ぜんぶ無料で楽しめます。

今年もハワイから豪華ゲストが多数出演。アウトリガー・リゾーツ&ホテルズプレゼンツのステージには、ハワイを代表する女性シンガー Kimie Miner が初登場!ほかにもNathan Aweauや、Mark Keali`i Ho`omalu、Radasha Ho'ohuli、注目の若手ダンサー3名 Ka’aumoana Vaughan-Darval、Taylor Kahaukapu Serikawa、Chloe Cumminsもパフォーマンスを披露してくれます。素晴らしいミュージックライブと、世界トップクラスのフラをご堪能ください。

Kimie MinerNathan AweauMark Keali`i Ho`omalu

国内からは、最年長かつ最長レギュラー出演の高木ブー&ハロナ、CRAZY KEN BAND 横山剣+MONGOL800 キヨサク+MIGHTY CROWN SAMI-Tがタッグを組んだTiki Tiki Toursなど、豪華ゲストが出演。昨年も大好評だった「シルク・ドゥ・ソレイユ アウアナ」は、アクロバットとフラの融合による特別なショーをお届けします。今年は圧巻のハンドバランス・パフォーマンスと、優雅に舞うフラダンサーたちが共演。ハワイの魅力を余すことなく体感できるステージをお楽しみください。土日のみ1日2回公演(11:00~/14:00~)

過去最大数となる 73ブースが出店。

イベント限定アイテムや日本初上陸ブランドも!

高木ブーTiki Tiki Toursシルク・ドゥ・ソレイユ アウアナ

大人気の「ハワイアン航空」ロゴグッズは、お馴染みのTシャツやキャンバストートに新色が登場!日本上陸を記念して特別に作られた「キングスハワイアン」のオリジナルグッズは、イベントでしか買えないレア商品です。イベント公式「ALOHA TOKYO OFFICIAL MARKET」では、昨年完売した『ガーフィールド』とのコラボアイテムや、アメリカを代表するベーシックアパレル『FRUIT OF THE LOOM』とのコラボアイテムを販売します。

ハワイアン航空キングスハワイアン

ハワイから「Aloha Modern」「Surf Shack Puzzles」「Simply Wood Studios」など、注目のブランドも出店。タレントのみちょぱさんプロデュースのフレグランスブランド「Pua Nanala」、ハワイ在住の人気YouTuber「キタダブラザーズ」やハワ恋でおなじみ「Sasha」のオリジナルグッズなど、この機会に是非ゲットしてほしいアイテムばかり!人気商品はすぐに売り切れてしまうので、お早めのご来場をオススメします。

Aloha ModernSurf Shack PuzzlesPua Nanala

ほかにも、スイムウェアブランド「Salty×SEA」、天然石を使ったジュエリーブランド「marino」、沖縄発のハワイアンシャツメーカー「Aloha Blossom」、海を感じるインテリアの「PADDLE」、音楽とファッションを楽しむショップ「POOL SIDE」など、ファッションアイテムからライフスタイル雑貨、家具まで、トータル70店を超えるブースが出店します。

ハワイアンスウィートロールが日本上陸。

14台のキッチンカーでお気に入りを見つけて!

Salty×SEAmarinoPADDLE

会場でぜひ食べてほしいのが、全米No.1の人気を誇るハワイアンスウィートロール「KING’S HAWAIIAN(キングスハワイアン)」のスライダー!ランチにもビールのお供にもオススメのミニバーガーです。



ハワイアンデリ「PARADISE」、ハワイアンスタイルBBQ「hale'aina HOA」、マラサダ専門店「Honolulu Malasada」や、ハワイ・マウイ島生まれのココナッツアイスクリームブランド「ココナッツグレン」など、キッチンカーは毎年大人気なので、混雑時は時間を少しずらすなど工夫してお楽しみください。

ALOHA TOKYOをもっと楽しめる!

新エリアが2つ登場!

KING'S HAWAIIANhale'aina HOAHonolulu Malasada<サッポロ広場> Yebisu Grass Point & Market

5/31(土)・6/1(日)

芝生の広場のステージでは、Hawaiiの風をそのままに音楽溢れる豪華なアーティスト達のLive & Dj Showcaseを楽しもう!フラリと揺れながら芝生で遊べるCHILL&DUBな空間です。

マルシェも登場!ハワイよりNEXUSVII.が提案するアロハシャツやハワイアンアイテム、イベント限定商品を多数取り揃えてお待ちしてます。

Presents by TURTLEECHOES Inc. / POOLSODE



5/31(土)出演:YOUR SONG IS GOOD (CHILL & DUB) /菅原愛子 /I.S.O.P. ほか

6/1(日)出演 :Nick Kurosawa / MOS / Hanah Spring ほか

Yebisu Grass Point<PORTALPOINT Ebisu> ウクレレイベント&マーケット

BLUE NOTE PLACEの階下に位置する『PORTALPOINT Ebisu』では、老舗ウクレレ専門店「KIWAYA Ukulele Shop」さんのご協力で、人気ウクレレプレイヤーが多数出演するイベントも開催されます。



Ukulele Lab & Kiwaya Presents

'Ukulele Anniversary Weekend @ ALOHA TOKYO 2025

5/31(土) Famous 70th Anniversary

6/1(日) KoAloha 30th Anniversary



ここにはマーケットも並び、ハワイから出店のジュエリーショップやファッションアイテム、雑貨店のほか、ハワイアンランプシェードやリボンレイなどのワークショップ「Hale Pua Hawaii」、よく当たると大人気の「ハワイアンアロハタロット」も、今年はこのエリアに出店します。

Famous ウクレレ5/31出演 KALEI GAMIAO6/1出演 CaityHale Pua HawaiiLehua Hawaii JewelryLiliko’i & Lotus

今年はスペシャルコンサートもあります。

地元商店会のお祭りもライブレストランもハワイ一色に!

5月31日(土) 「The Garden Room」にて、【イケ・ポノ・マ・恵比寿 in ALOHA TOKYO 2025】と題して、メリーモナークフェスティバル2025 ミスアロハカテゴリーに出場した3名のソリストとそのクムフラ、ハワイアンミュージシャンが出演する、一夜限りのスペシャルステージをお届けします。メリーモナークでの演舞曲を披露していただく、貴重な機会をお見逃しなく!

*有料 チケットお申込みページ→ https://x.gd/kT1FH

主催: 株式会社アロハ・ラボラトリー

お問合せ: イケ・ポノ・マ・イアパナ実行委員会(アロハ・ラボラトリー内)

tel: 03-5738-8844(平日10:00~17:00)mail: info@aloha-lab.com



5月31日(土)・6月1日(日) 「BLUE NOTE PLACE」では、【Good “Hawaiian Music” Lounge】と題し、ケアリイ・レイシェル、カラニ・ペアなど、ハワイの有名ミュージシャンから絶大なる信頼を得る音楽プロデューサー Shawn Pimental のステージをお食事とともにお楽しみいただけます。

*有料 詳しくは→ https://www.bluenoteplace.jp/



6月1日(日) 会場近くのビール坂では、地元商店会さんによる【ビール坂アロハ祭り】が開催されます。恵比寿の人気飲食店が集結し、自慢のメニューを販売。ビール片手に美味しいものを食べつつ、華麗なフラのショーもお楽しみいただけます。

*ステージ時間(各30分予定)13:00~/14:00~/15:00~/16:00~/17:00~

イケ・ポノ・マ・恵比寿 in ALOHA TOKYO 2025BLUE NOTE PLACE【ご来場時のお願い】環境や他人にやさしい行動を心がけ、アロハな気持ちでご参加ください。

ハワイ語の「ALOHA」。頭文字には「Akahai(思いやりの心)」「Lokahi(調和)」「’Olu’olu(心地良さ)」「Ha’aha’a(謙虚)」「Ahonui (忍耐)」という意味が込められていると言われています。会場内は混雑する場合もございますが、譲り合いや思いやりを心がけ、お時間に余裕をもってお越しください。

マイバッグ・マイボトル・マイ箸のご持参、ごみはできるだけお持ち帰りいただき、環境配慮にご協力ください。

【その他注意事項】

・会場内では、主催や取材メディア等による動画や写真の撮影が予定されています。

ご来場者様が映り込む可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

・会場内は禁煙です。喫煙は所定の喫煙所にてお願いいたします。

・ペットの連れ込みは可能ですが、建物内は禁止となりますのでご注意ください。

・各ステージは、基本的に撮影許可証を着用の方以外、撮影録音禁止です。

・会場内駐車場は混雑が予想されます。公共機関の利用にご協力ください。

ALOHA TOKYO 2025 ビジュアル■イベント名称:ALOHA TOKYO 2025 Supported by ハワイアン航空/キングスハワイアン

■会 期:2025年5月30日(金)~6月1日(日) 10:00~20:00

■会 場:恵比寿ガーデンプレイス(東京都渋谷区恵比寿4-20-3)

■入場料:無料

主 催:ALOHA TOKYO 実行委員会

特別協賛:ハワイアン航空/キングスハワイアン

協 賛:H.I.S. /アウトリガー・リゾーツ&ホテルズ/シルク・ド・ソレイユ

マンナンライフ/映画『リロ&スティッチ』/サッポロビール/FLEXFIT

後 援:渋谷区/渋谷区観光協会

協 力:恵比寿ガーデンプレイス/恵比寿ビール坂商店会/恵比寿新聞/BLUE NOTE PLACE

アロハ・ラボラトリー/TURTLEECHOES Inc./POOLSIDE(敬称略)

企画制作:株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND https://group-fm.com(https://group-fm.com/)

公式サイト:https://alohafes.com(https://alohafes.com/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pR49c-RP0HU ]

■FIELD MANAGEMENT EXPAND概要

FIELD MANAGEMENT EXPAND(フィールドマネジメントエクスパンド)は、クリエイティブ起点でクライアント企業の事業課題に向き合い、最も効果的なコミュニケーションプランを設計し、具現化するコミュニケーションデザイン会社です。

ストラテジー、コミュニケーションデザイン、コンテンツ&エクスペリエンスという3つの軸でサービスを展開し、あらゆる領域から最適なクリエイティブワークを考え、最適な方法と組み合わせによって届けます。