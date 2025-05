弘電社、「タグショット/タグアルバム」でAutodesk Construction Cloud連携機能をL is Bと共同開発

株式会社L is B

株式会社L is B(エルイズビー 本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:横井 太輔、以下「L is B」)と株式会社弘電社(本社:東京都中央区、代表取締役 社長執行役員:梶川 裕司、以下「弘電社」)は、L is Bが開発・提供する現場向けかんたん整理カメラ&クラウド共有「タグショット/タグアルバム」上のデータを米国 Autodesk 社の「Autodesk Construction Cloud」へ転送・保存する連携機能を共同開発したことをお知らせいたします。

国土交通省によるBIM/CIM導入の推進を背景に建設業界のデジタル化が加速する中、弘電社では2024年より「Autodesk Construction Cloud」を導入し、設計データや施工計画をはじめとする工事情報をクラウド上で一元管理する取り組みを進めてきました。

こうした中で同社は現場で日々撮影している写真や作成した帳票データの一元化と社外メンバーを含めた情報共有を求められていました。そこで写真撮影・管理や帳票作成を担う「タグショット/タグアルバム」と「Autodesk Construction Cloud」とのシームレスなデータ連携機能を共同で開発しました。この連携により、「タグアルバム」上の画像のバックアップ転送や帳票データの保存を、「Autodesk Construction Cloud」へ簡単におこなえるようになり、社外メンバーを含めた現場全体での円滑な情報共有が可能となります。

弘電社 担当者コメント

このたび、当社では、L is Bと共同で開発した「タグショット/タグアルバム」と「Autodesk Construction Cloud」との連携機能の導入を決定しました。「タグショット」は現場で黒板を選んで撮影するだけで現場黒板作成作業が省略でき、デジタル工事写真の信憑性確認(改ざん検知機能)が搭載されています。また、「タグアルバム」上の写真や帳票データを「Autodesk Construction Cloud」と連携させることにより、さまざまなクラウドサービス間のデータを統合し、最終的には一元的な管理を実現します。

これにより、社内だけでなく社外メンバーとのデータ整理・共有も飛躍的に効率化され、業務全体の生産性向上が期待されます。今後は、現場関係者間での多様なデータをつなぐことで迅速な情報共有が可能になり、より高精度で安全な施工の実現に寄与するものと考えています。

株式会社弘電社

技術戦略部 部長 浦見 成一

「タグショット/タグアルバム」について

「タグショット/タグアルバム」は、「タグショット」でタグを選んで写真・動画を撮るだけで、「タグアルバム」上に写真や動画を自動で保存・分類・共有できるサービスです。点検業務や品質管理、進捗報告など、現場にかかわる写真を一括管理します。「タグショット」はスマートフォン(iOS/Android)、「タグアルバム」はパソコンからご利用いただけます。

「タグショット/タグアルバム」サービスサイト:https://tagshot-album.com

株式会社弘電社について

株式会社弘電社は、1917年創立(1910年創業)の総合電気設備工事会社です。建築物の電気設備を担う内線事業、社会基盤を支える社会インフラ事業の他、送電線設備の建設・保守、電気機器販売を展開。近年はICTやデジタル技術を活用し、施工の効率化や品質向上にも積極的に取り組んでいます。

企業URL:https://www.kk-kodensha.co.jp/

株式会社L is B(エルイズビー)について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けていきたいと思います。

企業URL:https://l-is-b.com/ja/

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。



