「NIJISANJI EN」に所属する「Denauth」の1周年を記念したオリジナルグッズが全世界で販売決定！2025年5月21日より予約受付開始

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属する「Denauth」の活動開始1周年を記念したオリジナルグッズを販売いたします。本商品は、2025年5月21日（水）13:00よりCyber Goods Store、にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeにてご予約いただけます。

今回販売するオリジナルグッズは、1周年を記念して描き起こされたイラストを使用したアイテムです。普段はそれぞれのキャラクターに合わせたコスチュームを身にまとっている3人ですが、今回はユニットらしい統一感を持たせた和装デザインで登場します。キャラクターごとの個性と、日本の風情が調和した特別な和装デザインを、ぜひお楽しみください。

■グッズラインナップ

アクリルスタンド：Ryoma Barrenwort・Twisty Amanozako・Klara Charmwood 各1種

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

●商品名 ：アクリルスタンド Ryoma Barrenwort

アクリルスタンド Twisty Amanozako

アクリルスタンド Klara Charmwood

●素材 ：アクリル

●サイズ ：本体W90×H140mm以内 台座W60×H60mm以内

●生産国 ：日本

●価格 ：\1,760（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)A/N

ホログラム缶バッジ：Ryoma Barrenwort・Twisty Amanozako・Klara Charmwood 各2種

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

●商品名 ：ホログラム缶バッジ Ryoma Barrenwort１.

ホログラム缶バッジ Ryoma Barrenwort２.

ホログラム缶バッジ Twisty Amanozako１.

ホログラム缶バッジ Twisty Amanozako２.

ホログラム缶バッジ Klara Charmwood１.

ホログラム缶バッジ Klara Charmwood２.

●素材 ：紙、ブリキ、PET

●サイズ ：直径56mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\550（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)A/N

フォト風カード2枚セット：Ryoma Barrenwort・Twisty Amanozako・Klara Charmwood 各1種

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

●商品名 ：フォト風カード2枚セット Ryoma Barrenwort

フォト風カード2枚セット Twisty Amanozako

フォト風カード2枚セット Klara Charmwood

●素材 ：紙(PP加工あり)

●サイズ ：W56×H86mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\660（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)A/N

スナップショットカードホルダー：Ryoma Barrenwort・Twisty Amanozako・Klara Charmwood 各1種

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

●商品名 ：スナップショットカードホルダー Ryoma Barrenwort

スナップショットカードホルダー Twisty Amanozako

スナップショットカードホルダー Klara Charmwood

●素材 ：外生地：PU合皮、窓：ATBC-PVC、内生地ポリエステル

●サイズ ：W75×H115mm

●生産国 ：中国

●価格 ：\3,300（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)A/N

アクリルキーチェイン：Ryoma Barrenwort・Twisty Amanozako・Klara Charmwood 各1種

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

●商品名 ：アクリルキーチェイン Ryoma Barrenwort

アクリルキーチェイン Twisty Amanozako

アクリルキーチェイン Klara Charmwood

●素材 ：アクリル、ステンレス

●サイズ ：W40×H40mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\990（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)A/N

■販売詳細

・予約受付期間：2025年5月21日（水）13:00～2025年6月21日（土）23:59

・お届け時期 ：2025年8月下旬より順次発送予定

・予約受付場所：

Cyber Goods Store

https://cyber-goods-store.jp

にじさんじオフィシャルストア

https://shop.nijisanji.jp/TAG_645

NIJISANJI EN Official Store（海外販売）

https://nijisanji-store.com/collections/denauth-1st-anniversary

※発送予定時期は変更となる可能性がございます。

■キャンペーン詳細

キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で、1名様にグッズ一式をプレゼントいたします。

＜キャンペーン応募方法＞

１. NIJISANJIEN_ANV公式 X（ https://x.com/NIJISANJIEN_ANV ）をフォロー

２. 該当ポストをリポスト（「#NIJISANJIEN_ANV」を付けて投稿をお願いします。）

＜キャンペーン応募期間＞

2025年5月21日（火）13:00～2025年5月27日（火）23:59まで

＜プレゼント対象グッズ＞

アクリルスタンド（3種）、ホログラム缶バッジ（6種）、フォト風カード2枚セット（3種）、アクリルキーチェイン（3種）、スナップショットカードホルダー（3種）

※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。

※当選発表は、2025年6月2日（月）までにXのダイレクトメッセージにてお送りさせて頂きます。

※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/

※アカウントを非公開にしている場合、引用リポストを確認することができないため、応募対象外となります。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

■ライバープロフィール

・凉舞 バレンウォート (Ryoma Barrenwort)

恩人の頼みで巷で噂の幽霊屋敷に顔を出すようになった浪人。好んで着る服装から落ち武者と噂されているが、最新のものが大好きな現代っ子。

・トゥイスティー アマノザコ (Twisty Amanozako)

巷で噂の幽霊屋敷に住むお嬢様。この世ならざるものに好かれやすい体質だが、カワイイものに癒やされて問題を忘れがち。

・クララ チャームウッド (Klara Charmwood)

巷で噂の幽霊屋敷に不定期に雇われている日雇いメイド。噂の正体はだいたいが彼女のお供のティーポット。オフの日に自宅でゲーム配信をするのにハマっている。

■「NIJISANJI EN」について

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 藤田晋

事業内容 ：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com