「文鳥をぎゅっと抱きしめたい」──その願い、叶います。文鳥好きが共感する “夢” を形にしたお店【rainbow78】にあるるモールが密着！

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営している「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、「知って好きになるあるるのお店」の最新記事を、2025年5月14日(水)より公開しています。

今回フィーチャーするのは、文鳥への深すぎる愛が詰まったグッズを展開するお店【rainbow78】。

「文鳥を抱きしめたい」「どこにでも連れて歩きたい」──

文鳥好きなら誰もが一度は抱く“夢”を、リアルに形にしたお店です。

知って好きになるあるるのお店 文鳥好きの “こうだったらいいのに” から商品をつくる【rainbow78】(https://alulu.com/article/shopintro_reinbow78/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=shopintro_reinbow78)

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◆文鳥好きが共感せずにはいられない…店長の想いとこだわりのものづくり

「文鳥を思いきり抱きしめて、背中に顔をうずめたい！」

「どこへでも、文鳥を連れてお出かけできたら…！」

そんな想いを抱くことは、文鳥好きならきっと一度はあるはず。

【rainbow78】の店長・まさよさんは、幼い頃から文鳥が大好きで、同じ想いを持っていました。

その気持ちを形にするため、まさよさんはぬいぐるみ作りをスタート。

看板商品となった「抱きぬいぐるみ」や「手のひら文鳥のぬいぐるみ」は、“文鳥らしさ”にこだわり抜いた仕上がり。

素材や重さ、フォルムに至るまで、文鳥愛が細部に詰まっています。

そのこだわりの数々は、ぜひ記事内でご確認ください。

◆思わず欲しくなる・・・店長おすすめのユニークな楽しみ方も！

記事では、商品そのものの魅力はもちろん、まさよさんが提案する「ユニークな楽しみ方」もたっぷりご紹介。

例えば、洗濯したあとの干されている姿が、まるで文鳥が空を飛んでいるような姿に──！

他にもユニークな楽しみ方を紹介しています。ぜひ、記事内でチェックしてください。

知って好きになるあるるのお店 文鳥好きの “こうだったらいいのに” から商品をつくる【rainbow78】(https://alulu.com/article/shopintro_reinbow78/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=shopintro_reinbow78)

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【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=shopintro_reinbow78)

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■お問い合わせ(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=shopintro_reinbow78)

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【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/