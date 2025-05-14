第二期中期経営計画策定

AGS株式会社

ＡＧＳ株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：中野 真治、以下当社）は、2030年度に向けた長期経営ビジョン「Keep On Changing ～ 事業を通じて社会課題を解決し、変革し続ける ～」のもと、第一期中期経営計画（2022年度～2024年度）では、ＤＸ・クラウドインテグレーションに係るビジネスの強化や人材育成に取り組んでまいりました。

第二期中期経営計画（2025年度～2027年度）においては、市場・顧客ニーズの高まりを踏まえ、お客様のクラウド活用、ＩＴインフラ管理、セキュリティ対策強化を総合的に支援する「クラウド・インフラセキュリティビジネス」に更に注力する方針といたしました。

本計画への取り組みを通じ、「クラウド時代においてもお客様から選ばれ続けるＩＴパートナー」として、これからもお客様に価値あるサービスを提供し、社会課題の解決に貢献してまいります。

１．経営計画の構成・長期経営ビジョン・基本方針

２．第二期中期経営計画の重点施策

３．計数目標

４．資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

５．関連サイト

ＡＧＳ株式会社ホームページ（経営計画(https://www.ags.co.jp/ir/management/plan.html)）

【当社の概要】

名称：ＡＧＳ株式会社（東京証券取引所スタンダード市場 証券コード:3648）

代表者：代表取締役社長 中野 真治

所在地：埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25

設立：1971年7月

資本金：1,431百万円

事業内容：情報処理サービス、ソフトウエア開発、その他情報サービス、システム機器販売

URL：https://www.ags.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

ＡＧＳ株式会社 企画部 （担当：會田、谷中）

TEL. 048-825-6079

FAX. 048-825-6959

E-mail. ir.ml@ags.co.jp



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以 上