LuckyFes’25出演アーティスト最終発表、NEWS、＝LOVE、オーイシマサヨシ、湘南乃風、KREVA、宮野真守ら10組の出演決定！最終先行チケットも発売開始

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、国営ひたち海浜公園で8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の3連休に開催するLuckyFes’25の最終出演アーティスト10組を発表、これにより計84組のアーティストが決定しました。また、本日5月14日より最終先行チケット発売を開始します。

<<最終出演アーティスト発表>>

＝LOVE／オーイシマサヨシ／KREVA／Survive Said The Prophet／湘南乃風／TOOBOE／NEWS／BUDDiiS／宮野真守／RAISE A SUILEN

なお、RAINBOW STAGE・WING STAGEでは、「前方エリア優先入場券」を今年も販売し、前方エリアを毎回入れ替え制とします。6月以降に予定している「前方エリア優先入場券」の抽選にエントリーできるのは、第4次先行販売期間【2025年6月5日まで】にチケットを申し込まれ、期限内に購入された方のみです。（※海外チケット、ふるさと納税、紙チケットの方も、6月5日までに購入・申し込まれた方のみが対象となりますのでご注意ください。コンビニ決済の方は、2025年6月15日（日）23:00までにご入金ください）

前方エリアをご利用希望の方は、6月5日（木）までに申し込まれることを強く推奨します。詳細は6月以降にご案内しますので、今しばらくお待ちください。

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■DAY1：8月9日（土）

相川七瀬／AMEFURASSHI／アンジュルム／＝LOVE＜New＞／IS:SUE／m-flo／氣志團／CANDY TUNE／CUTIE STREET／s**t kingz／しなこ／湘南乃風＜New＞／私立恵比寿中学／SWEET STEADY／スキマスイッチ／高嶺のなでしこ／つばきファクトリー／DXTEEN／Def Tech／NIKO NIKO TAN TAN／Novel Core／ハラミちゃん／日向坂46／Billyrrom／FRUITS ZIPPER／MYERA／MAZZEL／muque

■DAY2：8月10日（日）

ACIDMAN／Ashley／新しい学校のリーダーズ／ALI／石崎ひゅーい／打首獄門同好会／きゃりーぱみゅぱみゅ／Crossfaith／米米CLUB／コレサワ／Survive Said The Prophet＜NEW＞／THE BACK HORN／The BONEZ／Chevon／Chilli Beans.／T.M.Revolution／TETORA／TOOBOE＜New＞／冨岡 愛／Dragon Ash／西川貴教／Novelbright／宮野真守＜New＞／Mega Shinnosuke／『ユイカ』／礼賛／ROTTENGRAFFTY／Laura day romance

■DAY3：8月11日（月・祝）

Aile The Shota／AKASAKI／ASH DA HERO／詩羽／edhiii boi／オーイシマサヨシ＜New＞／ORANGE RANGE／岸谷香／CLAN QUEEN／KREVA＜New＞／郷ひろみ／KOMOREBI／JAEJOONG／-真天地開闢集団-ジグザグ／水曜日のカンパネラ／須田景凪／超学生／t-Ace／東京スカパラダイスオーケストラ／なとり／NEWS＜New＞／HYDE／BUDDiiS＜New＞／ポルカドットスティングレイ／MUCC／yama／RAISE A SUILEN＜New＞／レトロリロン

※Lucky Space出演者やオープニングアクトに関しては後日発表します。

最終先行チケットの発売期間は5月14日（水）12:00から 6月5日（木）23:59までで、LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」と「ローソンチケット」他で抽選販売を実施します。大人は1日券が13,500円（税込）、2日通し券が24,000円（税込）、3日通し券が35,000円（税込）となります。また、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから中高生は半額に設定し、小学生以下は無料としています。ぜひパワーアップしたLuckyFes’25に参加し、共に熱い夏を過ごしましょう！

チケット概要

（1日券） 大人：13,500円、中高生6,750円

（２日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円

（３日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円

* 小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。すべて税込価格です。

◇最終先行（抽選販売）

受付期間： 5/14（水）12:00～6/5（木）23:59

当落発表日：6/9（月）15:00

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」 https://r.funity.jp/ibatick

ローソンチケット https://l-tike.com/luckyfes/

チケットぴあ https://t.pia.jp/ ※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

イープラス https://eplus.jp/luckyfes2025/

楽天チケット https://r-t.jp/luckyfes2025

Favpark https://ssw.web.docomo.ne.jp/favpark/luckyfes2025/

■海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」 https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2025

イープラス https://eplus.tickets/luckyfes2025/

KKday https://www.kkday.com/ja/product/181506?cid=21718&ud1=officialsite(https://www.kkday.com/ja/product/181506?cid=21718&ud1=officialsite)

Trip.com

https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/hitachinaka/luckyfes-25-151075518/?locale=ja_jp&curr=TWD(https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/hitachinaka/luckyfes-25-151075518/?locale=ja_jp&curr=TWD)

■ふるさと納税

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'25のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

【8/9 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671

【8/10 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690

【8/11 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695

【個人協賛(8/9入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700

【個人協賛(8/10入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701

【個人協賛(8/11入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702

※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。

■LuckyFes公式アプリ：https://luckyfes.page.link/install

※スマートフォンからクリックするとアプリストアに飛びます。飛ばない場合はアプリストアで「LuckyFes」と検索してください。

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'25「駐車券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場 ※今年は「南駐車場」の販売はありません

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,000円- 第1駐車場／ 2,500円- 第2駐車場／ 2,500円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,000円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／1,500円

【LuckyFes’25「テント券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

テントエリア：ファミリーイーストテント／ファミリーウエストテント／フォレストテント／グリーンテント

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／2,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,000円- フォレストテントエリア（イースト）／2,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,000円

【LuckyFes’25「駐車券＋テント券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ／4,000円- フォレストテント(イースト)付駐車券【西駐車場】／5,000円- グリーンテント(ウエスト)付駐車券【西駐車場】／4,000円

■駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/

アクセスバスツアー概要

【「東京駅・新宿駅・池袋駅」発着会場直行バス】お申込み期限：7/25（金）まで

募集サイト： https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?TourNo=fe71e4e1798f494096b7d81f



【「TXつくば駅」発着会場直行バス】お申込み期限：8/8（金）まで

募集サイト：https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2190/

【「茨城空港」発会場直行バス】お申込み期限：8/8（金）まで ※往路片道のみ販売

募集サイト：https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2189/

■LuckyFes’25 （https://luckyfes.com/）

LuckyFM茨城放送は8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の日程でLuckyFes’25を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2025年8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PDC-Di9x1rU ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com