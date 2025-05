【海外先行発売】日本発リーダーシップ書籍『MUSHIN』、世界出版決定！ イタリア・スペインなど、東洋の叡智にグローバル注目

クロスメディアグループ株式会社

2025年5月14日、ビジネス書出版社クロスメディア・パブリッシング(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表取締役:小早川幸一郎)は、日本古来の精神文化「無心(Mushin)」をテーマに、現代のストレスマネジメントやリーダーシップ論へと応用した新刊『MUSHIN - The Power of a Zero Mindset』を、日本に先駆けて世界で先行発売しました。



書籍URL:https://amzn.eu/d/156PvSG(https://amzn.eu/d/156PvSG)



本書は世界各国の出版社から出版前から注目を集め、まずはイタリアで出版後、スペインで翻訳出版が予定されています。日本発の“心の知恵”が、世界中のリーダーやビジネスパーソンに向けて発信されます。

著者は、武道家でありマインドセットトレーナーとして国際的に活動する豊田圭一氏。合気道や抜刀術といった日本の伝統武道に身を置きながら、人材育成・組織開発の現場で「成果を出すための心のあり方」を追求してきました。



豊田氏は、現代のストレス社会を生き抜くヒントを、マインドフルネスの源流である禅や武士道の中に見出し、それを“Zero Mindset(無心のマインドセット)”として体系化。精神論にとどまらず、東洋と西洋の知見を融合し、ビジネスの現場で再現可能な形に落とし込んでいます。

■ 本書のポイント

・日本・世界初、マインドフルネスを超える東洋思想「無心」の核心に迫る

・武士道、禅、茶道、合気道などに通じるアプローチで、変化と不確実性の時代に必要な現代人の「心の整え方」を伝授

・西洋社会のビジネスパーソンにもわかりやすい、東洋発の新しい“リーダーシップ”の形を紹介



“考えすぎず、ただ行動する”──武士たちが実践してきた「心の技術」は、いま私たちの生き方・働き方にこそ必要な知恵なのかもしれません。



書籍URL:https://amzn.eu/d/156PvSG(https://amzn.eu/d/156PvSG)

■ 海外出版スケジュール

イタリア:2025年5月14日刊行

スペイン:2025年6月2日刊行予定

その他地域:順次調整中

■ 著者プロフィール

豊田圭一(Keiichi Toyoda)

株式会社スパイスアップ・ジャパン 代表取締役

神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部 客員教授

1969年埼玉県生まれ。幼少期の5年間をアルゼンチンで過ごす。上智大学経済学部卒業後、清水建設に入社。海外本部勤務を経て1994年に起業。以降、留学コンサルティング、SNS開発、国際通信事業など多分野で企業を牽引。

2011年に株式会社スパイスアップ・ジャパンを設立し、アジア各国で日系企業向けの海外研修を展開。グループ会社を通じてシンガポール、タイ、カンボジア、スリランカでも事業を運営している。2018年、スペイン・IE Universityにてポジティブ・リーダーシップのエグゼクティブ修士号を取得。2020年より神田外語大学の客員教授に就任。

著書に『とにかくすぐやる人の考え方・仕事のやり方』『引きずらない人は知っている、打たれ強くなる思考術』『ニューノーマル時代の適者生存』など全20冊。

合気道(三段)、翡翠流抜刀術(四段)という実践者としての顔も持つ。

■ 豊田氏へのインタビューや取材を受け付けております

本書の世界観や背景にご関心のあるメディア関係者の皆さまには、著者・豊田圭一氏によるインタビュー対応も行っております。武士道・禅・東洋思想とビジネスの接続、マインドフルネスの次に来る考え方「無心」、そしてグローバル社会におけるリーダーのあり方まで、幅広くお話しいたします。

<インタビュー質問例>

・マインドフルネスと「無心」の違いは?

・武道経験はビジネスやリーダーシップにどう活かせるか?

・西洋のビジネスリーダーたちが東洋思想に共感する背景とは?

・「Zero Mindset」を現代の働く人が実践するには、どんなトレーニングが必要か?

・「無心」を育むために、日常生活で取り入れられることは?



ご希望に応じて、対面・オンラインいずれの形式でも対応可能です。詳細は弊社広報部までお気軽にお問い合わせください。

■リンク一覧(クロスメディアグループ)

株式会社クロスメディア・パブリッシング https://www.cm-publishing.co.jp/

株式会社クロスメディア・マーケティング https://cm-marketing.jp/

クロスメディアグループ株式会社 https://cm-group.jp/

広報サイト「クロスメディアン」 https://crossmedian.com/