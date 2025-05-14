全国展開中の人気ゴルフレッスンスクール「ゴルフパフォーマンス」にて、10周年記念感謝祭を実施中!

株式会社ゴルフパフォーマンス

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県など全国31店舗を展開し、5ラウンド以内に100切り出来なければ全額返金保証で有名なゴルフスクール「ゴルフパフォーマンス」は、2025年に10周年を迎えます！10周年を記念して、新規入会がお得になる10周年記念感謝祭が実施中です！

「ゴルフパフォーマンス」は、全てのゴルファーの100切り達成を目指し、延べ100,000人以上のゴルフに悩むお客様の上達に貢献している、今一番勢いのある完全個室・マンツーマン型のゴルフスクールです。

- ゴルフパフォーマンスで10周年記念感謝祭キャンペーンを実施します。

ゴルフパフォーマンスは、2025年に10周年を迎えます！

10周年を記念して、新規入会コースが10%OFFとなる大変お得なキャンペーンを実施しています！

この機会にぜひゴルフパフォーマンスへお越しください！

＞キャンペーンの詳細はこちら(https://golfperformance.jp/welcome-campaign/)

ゴルフパフォーマンスでは、

レッスンでは約400問のテストに合格した質の高い認定コーチが、

・完全個室によるマンツーマンレッスン

・最短で上達できるクラブをご提案するクラブフィッティング

・プロが練習するような贅沢な環境で実践的なスキルが身につく

独自のコースティーチング

・骨格から矯正し、怪我の防止に役立つフィジカル・ボディケア

などを通じて、あなたのベストスコア達成をサポート致します。

練習打席も無料でご利用いただけますので当スタジオでレッスンをご受講いただければ、もう練習場でお金を払う必要もなくなるでしょう。

クラブはもちろん、ボールやシューズも無料貸し出しも行っておりますので、手ぶらで来てもゴルフを楽しむことが可能です。お仕事帰りや空いた時間にぜひご活用くださいませ。

現在、10周年記念感謝祭として「無料体験レッスン」と「33,000円の入会金が無料」さらに「新規入会コースが10%OFF」となるキャンペーンを行っていますので、気になる方は下記URLから無料体験レッスンにご予約下さいませ。



＞無料体験レッスン予約はこちら

(https://reserve-golfperformance.com/visitor/storelist.php?ls00=48&cu58=prtimes)



ゴルファーにとって最高の環境が整っているゴルフパフォーマンスを、ぜひこの機会にご利用下さい。

- 【ゴルフパフォーマンス店舗一覧】

https://golfperformance.jp/school/

現在多くのお客様から体験レッスンのご予約をいただいる関係上、新規のご予約受付を休止する可能性がございます。



体験レッスンをご希望の方は、下記予約専用フォームより、どうぞお早めにレッスン予約をお取りくださいませ。

＞無料体験レッスン予約はこちら(https://reserve-golfperformance.com/visitor/storelist.php?ls00=48&cu58=prtimes)

- ゴルフパフォーマンスとは？

ゴルフレッスンスクール「ゴルフパフォーマンス(https://golfperformance.jp/）」とは、ティーチングプロが統一した上達理論でレッスンを行う、ゴルフレッスンスタジオです。

2015年に千葉店に一号店を開業して以来、累計会員数10,000名、クラブフィッティングの受講者数6,000名を突破し、完全個室のマンツーマンゴルフスクールでは店舗数、会員数、レッスンの満足度ともに日本有数の規模を誇っています。今後は全国展開を進め、2027年までに100店舗の店舗数を目指し、「ゴルフ業界を革新する」サービスの実現を目指していきます。



「5ラウンド以内にスコア100が切れなければ全額返金」というユニークな独自サービスを展開しており、1,000人による意向調査で、ゴルフスタジオランキング14部門でNo.1に輝いた(※)ゴルフレッスンスクールです。

ゴルフパフォーマンスは、ゴルフレッスンスクールの展開だけでなく、所属ティーチングプロと、古閑美保プロとの公演イベントの開催や、

日本最大級のゴルフメディア「ゴルフの学校(https://golf-gakko.com/)」の監修なども行っております。

監修記事例: https://golf-gakko.com/golfschool-tokyo-14785

- 「ゴルフパフォーマンス」のお問い合わせ先

ゴルフパフォーマンスは、お申し込みページ(https://reserve-golfperformance.com/visitor/storelist.php?ls00=48&cu58=prtimes)や、下記のお電話番号からお申し込み頂くことができます。

電話番号:03-5295-7332（24時間受付）

- ゴルフパフォーマンス店舗一覧https://golfperformance.jp/school/

- 会社概要・サービス概要

会社名：株式会社ゴルフパフォーマンス

事業内容：ゴルフレッスン、フィッティングサービスの提供、ゴルフクラブの販売

設立：平成27年2月

所在地：〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町９番９号 三廣ビル2F

代表者：代表取締役 小原 大二郎

会社・サービスHP：https://golfperformance.jp/

監修メディア：「ゴルフの学校(https://golf-gakko.com/)」