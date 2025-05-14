自治体や学校がPR やまちづくりに活用した「住みここちランキングの活用事例2025 」をPDF で公開

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEOCEO：竹内啓）は、全国の自治体や学校などの公的機関が 街の魅力 のPR やまちづくりのために、「住みここちランキング」を活用した事例をまとめた「住みここちランキングの活用事例2025 」を作成し、「住みここちランキング」WEB サイトにて、5 月14 日（水）より一般公開しました（PDF版・計5 ページ）。

大東建託 賃貸未来研究所では、自治体の要望や、学術研究・教育を目的とする場合に、「街の住みここち」調査に関する詳細データや個票データなどを無償で提供しています。当社は、このような取り組みを通じて、持続可能な街づくりに貢献するとともに、豊かな地域社会と街づくりの未来に寄与することを目指しています。

・「住みここちランキングの活用事例2025 」のURL

https://www.eheya.net/sumicoco/2025/_asset/pdf/2025jirei.pdf

以上

■「住みここちランキングの活用事例2025 」 の主な内容

〇自治体職員向けシリーズセミナー開催（愛知県長久手市）

〇小学校向け特別授業（埼玉県鳩山町）

〇高校向け特別授業（北海道滝川市）

〇街のPR 活用事例

ーーー公式WEB サイトで紹介（茨城県守谷市、宮城県富谷市、静岡県長泉町）

ーーー公式SNS で紹介（大阪府吹田市、山形県庄内町）

ーーー市勢要覧で紹介（山口県下松市）

■大東建託株式会社 賃貸未来研究所について

大東建託では、不動産市場の発展と、そこに住まう人々の住まいや暮らし方の進歩に貢献することを目指し、「賃貸の未来」に向けたさまざまな研究を行う『賃貸未来研究所』を2018 年に設立。2019 年からは、国内最大級となる居住満足度調査「いい部屋ネット 街の住みここちランキング」の調査・発表を開始しました。

≫ 賃貸未来研究所 https://www.kentaku.co.jp/miraiken/

≫ 街の住みここち＆住みたい街ランキング（https://www.eheya.net/sumicoco/ sumicoco/(https://www.eheya.net/sumicoco/%20sumicoco/)）

■セミナー講師プロフィール

宗 健（そう たけし）

麗澤大学教授 博士（社会工学・筑波大学） IT ストラテジスト

大東建託株式会社 賃貸未来研究所 フェロー

1965年北九州市生まれ。1987 年九州工業大学工学部卒業、株式会社リクルート入社。通信事業部、求人系インターネットサービス企画マネジャー、ForRent.jp 編集長、ISIZE 住宅情報編集長、R25 式モバイル編集長などを経て、2006 年株式会社リクルートフォレントインシュア代表取締役社長。2012 年リクルート住まい研究所長、2018 年7 月大東建託株式会社賃貸未来研究所長、2020 年4 月AI DX ラボ所長（兼担）、2021 年4 月麗澤大学客員教授を経て、2023 年4 月より 麗澤大学教授、大東建託株式会社賃貸未来研究所フェロー。

■関連情報

2024 年01 月15 日【賃貸未来研究所】 長久手市と「街の住みここちランキング」を題材にしたセミナーを開催

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2024/release_nagakute_sumikoko_20240115.html

2024 年07 月23 日 【賃貸未来研究所】長久手市の職員を対象としたシリーズセミナー（第2 回）を開催

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2024/release_nagakute_sumicoco_20240723.ht(https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2024/release_nagakute_sumicoco_20240723.ht%20%20ml)

ml(https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2024/release_nagakute_sumicoco_20240723.ht%20%20ml)

2024 年11 月12 日 【賃貸未来研究所】デザイン思考を念頭に、長久手市の職員とフィールドワークを実施

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2024/information_nagakute_sumicoco_20241112.html

2024 年11 月20 日 【賃貸未来研究所・特別授業】埼玉県鳩山町立亀井小学校で「幸せ」について考える総合学習に協力

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2024/information_hatoyamakamei_sumicoco_20241120.html

2024 年12 月26 日 【賃貸未来研究所・特別授業】埼玉県鳩山町立亀井小学校での特別授業第4 弾

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2024/information_hatoyamakamei_sumicoco_20241226.html

2025 年01 月31 日 【賃貸未来研究所】北海道滝川高等学校で課題研究発表会・特別講演を実施

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2025/infomation_hokkaidotakikawa_sumicoco_20250131.html

▼インフォメーションはこちら

https://www.kentaku.co.jp/corporate/pr/info/2025/information_sumicoco2025_katsuyo_jirei_20250514.html