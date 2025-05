54 ダバンテ・ガードナー選手 一時帰国のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、#54 ダバンテ・ガードナー選手が夫人の出産のため、アメリカに一時帰国することをお知らせします。

※「ファンフェス2024-25」について

#54 ダバンテ・ガードナー選手は5月31日(土)開催予定の「ファンフェス2024-25」は不参加となります。

#54 ダバンテ・ガードナー選手コメント

Thank you guys for all your support this season.

As you know my wife is pregnant with twins so I have to rush home after the game to go see the family.

But thank you guys for all your support this season and see you next season.

こんにちは、三河ブースターの皆さん。

今シーズンもご青援いただきありがとうございました。

ご存知のように、私の妻は双子を妊娠しているので、シーズンを終えたら早く家に帰らなければなりません。

シーズン通してご青援ありがとうございました。また来シーズン会いましょう。