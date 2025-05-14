ムゲンエステート、2025年12月期第1四半期決算について

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2025年12月期第1四半期決算を発表いたしました。

業績ハイライト連結業績 概要

買取再販事業が好調に推移し、前年同期比で増収増益。

売上高 17,153百万円（前年同期比+39.4％）

営業利益 2,982百万円（前年同期比+152.3％）

経常利益 2,656百万円（前年同期比+167.5％）

四半期純利益 1,800百万円（前年同期比+176.5％）

通期業績予想に対する進捗

売上高の進捗率は21.3％となったものの、営業利益以下では25％を超えて進捗。

今後も投資用不動産及び地方エリアでの販売に注力し、トップラインの底上げを図る。

株主還元

2025年12月期の配当金は、1株当たり112円（中間45円/期末67円）配当性向40.1％を見込んでおります。

今後も株主への利益還元の充実と資本効率の向上に努めてまいります。

詳細は下記をご覧ください。

2025年12月期第1四半期決算短信

https://prtimes.jp/a/?f=d139230-52-220a706d258b5180e9fc7a12cc1bc04f.pdf

2025年12月期第1四半期決算説明資料

https://prtimes.jp/a/?f=d139230-52-b95f4459d6bdc8480d0e41fd9acfc63f.pdf株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）