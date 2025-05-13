注文から決済までスマホで完結、飲食業務をさらに効率化！いたずら注文防止機能付きモバイルオーダー「BeSHOKUオーダー」をリリース

株式会社バルテック

クラウド電話「MOT/TEL」を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックITソリューションズ（本社：東京都新宿区）の飲食店向けに特化した飲食店の業務効率化と顧客サービス向上を支援するシステム「BeSHOKU」。

このたび、待ち時間ゼロ、接客効率アップのモバイルオーダー機能「BeSHOKU オーダー」が追加されました。

■モバイルオーダーが必要とされる背景

飲食業界では非接触での注文や決済を希望する顧客の増加や人材不足が続いており、スタッフの負担軽減と業務効率化が求められるいます。

スマホで注文できることで、待ち時間の短縮やメニュー選択の自由度による顧客満足度の向上への期待、注文履歴や傾向を蓄積することによる、個別対応やターゲット施策も必要とされてきています。

飲食業界ではモバイルオーダーが「効率化」と「満足度向上」を同時に叶える必須機能として求められています。

■BeSHOKUオーダーとは

モバイルオーダーとは、スマートフォンから注文ができるサービスです。

来店後、店内にある二次元コードを読み取ってメニューを確認し、そのまま注文まで完了。

レジに並んだり、スタッフを読んだりする必要はなく、自分のペースでオーダーできます。店舗側もBeSHOKUオーダーを利用することで、店員が注文を聞きに行く手間が省けて店舗の省人化が可能になります。

さらにスタッフを呼んでから待つ時間や、他のお客様に対応中の待機時間がなくなるため、混雑時でも店員の負担が減りスムーズなオーダーができます。

待ち時間の短縮や非接触での注文が可能になり、より快適な店内体験を実現します。

Free-Pos、セルフ精算機との連動でお客様ご自身での精算も可能です。

■飲食店のオーダーに関するお悩み

・スタッフの人手不足

・混雑時のオーダーミス・待ち時間

・注文履歴を確認できない

・混雑時の待ち時間

【↓モバイルオーダーで解決！↓】

・店舗の省人化が可能

・オペレーションの効率化

・リアルタイムで注文状況を把握

・スマートフォンからスムーズな注文

■いたずら注文を防止できる仕組み

二次元コードを利用したモバイルオーダーには、利用した二次元コードを退店後も保存、後から勝手に注文を入れるなどのいたずらもあります。

それらを防ぐ有効な対策として動的二次元コードの導入、初回注文後に二次元コード無効化＆再発行などです。

そのようないたずらやトラブルにもBeSHOKUオーダーなら安心。

お会計完了と同時に二次元コードが無効化され、誤操作やいたずらを防ぎます。

飲食店の業務効率化と顧客サービス向上を支援するシステム「BeSHOKU」について詳しくはこちら(https://www.be-shoku.com/?utm_source=Press&utm_medium=email&utm_campaign=20250513)



■クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネットを通じて電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。

スマートフォンからお店の代表番号で発着信できるため、外出中や店舗外でも予約対応や取引先との連絡が可能。多店舗間の内線通話もスムーズに行えます。

また、迷惑電話対策や、スタッフの電話対応履歴の管理も可能で、サービス品質の向上と業務効率化を同時に実現します。



クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel?utm_source=Press&utm_medium=email&utm_campaign=20250513)



また、オフィス内に電話システムを構築したい場合には、機器設置型のMOT/PBX、既存ビジネスフォンを活用したい場合にはMOT/PBX+Bをご利用いただけます。

法人電話システム「MOT/PBX」について詳しくは

https://www.mot-net.com/(https://www.mot-net.com/?utm_source=Press&utm_medium=email&utm_campaign=20250513)





□株式会社バルテックITソリューションズ

事業内容：SI事業

設立：平成24年9月3日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3F

URL：https://www.valtec-it-solutions.com/

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/