【星のやバリ】フランス旅行雑誌『ホテル・アンド・ロッジ（Hôtel & Lodge）』の「Hôtel & Lodge Awards 2025」にてウェルネス部門で１位を受賞

星野リゾート星のやバリ スパトリートメント

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。バリ文化・芸術の中心地であるインドネシア・バリ島ウブド郊外に佇む滞在型リゾート「星のやバリ」(インドネシア・バリ)は、2025 年 5月 13 日 にフランスの大手旅行雑誌『ホテル・アンド・ロッジ(Hôtel & Lodge)』(発行元:Bleu Petrol) が発表した、「Hôtel & Lodge Awards 2025」のウェルネス部門で1位に選出されました。ウブドの豊かな自然を間近に感じられるスパルーム、バリ王室の伝統を受け継ぐスパトリートメント、そして、バリ・ヒンドゥーの養生法を取り入れた独自のウェルネスプログラムなどが高く評価されました。

『ホテル・アンド・ロッジ(Hôtel & Lodge)』とは

『ホテル・アンド・ロッジ』は、フランスの富裕層をターゲットにした大手旅行・ライフスタイル雑誌です。2018年に創設された「Hôtel & Lodge Awards」は、同誌の編集者や著名な建築家などから成る選考者によって、世界中のホテルの中からファイナリスト100施設が選ばれ、建築、ウェルネス、ブティックホテル、シェフ、デザイン、ロッジ、プレステージ、リゾート、新規開業の9カテゴリーで卓越したホテルが選出されるものです。

星のやバリは、スパのデザイン、快適性、トリートメントなどの内容で評価されるウェルネス部門において、1位に選出されました。星野リゾートの施設としては初めての受賞です。

Hôtel & Lodge Awards 2025サイト: https://hoteletlodge.fr/awards/

星のやバリ 渓谷に抱かれながら癒されるスパ

スパ棟はヴィラやダイニング、プールなどがある谷の上から中腹に下った場所に位置しています。バリ・ヒンドゥーの聖なる川、プクリサン川の流れや樹々の息吹がより感じられる、自然のエネルギーを享受しながら、深い癒しへ誘うような空間です。バリの人々が古から今へと伝える癒しの技を星のやオリジナルにアレンジしたトリートメントで深いくつろぎと安らかな時間を提供します。

ボディスクラブやパック、オイル類にはオーガニックなジャムゥや米粉、ハーブなどインドネシアの生薬粧材を使用し、バリ伝統の知恵の数々で心身に心地よく刺激を与えて丁寧に整えます。

スパトリートメントフラワーバス

メニュー一例

■バリニーズ トラディショナル ボレー(90 分) 2,227,500 ルピア(税・サービス料込)

■スパイシー ボディ リバイタライジング(120 分) 2,970,000 ルピア(税・サービス料込)

ウェルネスプラン「聖なる谷の養生」

古代インドから伝わる知恵とバリ・ヒンドゥーの伝統的な養生法を融合しました。ムルカット(沐浴)、ヨガ、スパトリートメント、バリ舞踊レッスンなど、緊張と弛緩を伴う体験を通じて、エネルギーバランスを整え、幸福感に満ちた微笑み「アルカイックスマイル」へと自然に導く、4泊5日の滞在型ウェルネスプランです。

1名あたり19,360,000ルピア(税・サービス料込)

スバトゥの滝でムルカット(沐浴)バリ舞踊レッスン

総支配人 唐川隆一からのコメント

この度は、名誉ある「Hôtel & Lodge Awards 2025」のウェルネス部門において1位に選ばれましたこと、星のやバリスタッフ一同、大変嬉しく思います。豊かな熱帯の自然と深い精神文化が息づくバリ・ウブドは、心と体の再生に最適なウェルネスデスティネーションとして、世界中の人々を魅了しています。星のやバリでは、2017年の開業時よりこの土地ならではのスパ、食、文化体験を通じて、お客様が内面から健やかになれる滞在を追求してまいりました。今後も、バリ・ウブドの豊かな魅力とともに、心身を癒やす特別な時間を提供できるよう努めてまいります。日本からお越しになるお客様を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

星のやバリについて

バリ文化・芸術の中心地であるインドネシア・バリ島ウブド郊外に佇む滞在型リゾートです。バリの神話に語り継がれる聖なる川「プクリサン川」が流れる渓谷の上に位置し、ジャングルに浮かぶガゼボ、川を模したプール、渓谷を臨むダイニング、バリの伝統工芸を散りばめたヴィラなど、ウブドのダイナミックな自然や芸術的な文化を感じられる空間です。

星のやバリ 受賞歴一覧

カフェ・ガゼボ客室「ヴィラ・ソカ」

2018年

・Travel + Leisure 「It List」Best New Hotels Around the World

・Conde Nast Traveler「Hot List」Best New Hotel Openings

2021年

・Conde Nast Traveler「Gold List」Best Hotels and Resorts in Asia

・Conde Nast Traveler「Readers’ Choice Awards」Top 10 Resorts in Indonesia

2024年

・Men’s Health「Travel Awards」Recovery Resorts

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星 のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、 出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れか ら解き放つ。

URL: https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

■星のやバリ

ジャングルから星のやバリを望む

ウブドの東側、熱帯の樹々が生い茂るバリ本来の美しい自然が広がり、バリの神話に語り継がれる聖なる川「プクリサン川」が流れる渓谷の上に位置します。周辺にはいくつかの集落が存在し、当施設も一つの集落として景観に溶け込むよう設計されています。「知られざるウブドに出逢う」をコンセプトに、バリ・ヒンドゥーの教えに生きる人々の暮らしやウブドの地域文化を体験できます。

所在地: Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring,

Gianyar, Bali, Indonesia 80552

電話: 050-3134-8091(星のや総合予約)

客室数: 30室・チェックイン:15:00 / チェックアウト:12:00

料金: 1泊10,977,000 Rp(ルピア) ~ (1室あたり、税・サービス料込、食事別)

1Rp = 0.0087円 2025年5月現在

アクセス: ングラライ国際空港(デンパサール)より車で約 90 分

URL: https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyabali/