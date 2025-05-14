クリニックの電話応対をゼロに！医療事務出身の代表が挑む『SaaS × 社会貢献』クラウドファンディングを開始。
株式会社 Hump（本社：東京都中央区、代表取締役：東宮真樹、以下 Hump）は、クリニック向け電話自動応答SaaS 「メディコル」https://www.medicall.jp/ (https://www.medicall.jp/)の展開に向け、クラウドファンディングを 2025年5月14日（水）よりCAMPFIREで開始いたしました。目標調達額は 200万円。調達資金は医療従事者コミュニティ運営費、特許取得費用に充当します。
詳細を見る :
https://camp-fire.jp/projects/848289/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
電話対応が“隠れ残業”に、医療スタッフは年200時間を失っている
- 外来クリニックの受電平均 30件／日、うち約3分の2が自動応答で代替可能
- 試算すると 年間約200時間 の医療リソースが電話に奪われる
- 看護師の有効求人倍率 2.3倍、離職率 11％超──人手不足は深刻化の一途
「国民総サイドインカム」モデル：医療従事者を紹介パートナーに
急激な物価上昇と賃上げの遅れ──。
医療現場は過酷さを増しても、収入は伸びにくいのが実情です。
医療従事者が副業やアルバイトで収入を増やすのは難しい…。
そこでメディコルは、「紹介するだけ」でインセンティブが得られる「紹介インセンティブ」を設計しました。
忙しくても無理なく、不労所得型の副収入を得られる仕組みです。
報酬体系
- 獲得報酬：\30,000（通常\15,000）
- 継続報酬：契約クリニックが10万円利用毎に1万円バック
リターン一覧
応援
\1,000 お礼メッセージ
\2,000 お礼メッセージ、サイト上にお名前（またはニックネーム）掲載
メディコルパートナー
\3,000 メディコルパートナー登録権
クリニック向け
導入クリニック 1院 基本サービス1年提供（通常\33,600）
\6,720 80%OFF 限定30
\11,760 65%OFF 限定40
\15,120 50%OFF 限定50
導入クリニック 1院 基本サービス6ヶ月提供（通常\16,800）
\4,200 75%OFF 限定30
\6,720 60%OFF 限定40
\8,400 50%OFF 限定50
個人・企業スポンサー
\100,000 スポンサー ダッシュボード内に広告枠
\300,000 スポンサー ダッシュボード内に広告枠 + メルマガ配信
\500,000 スポンサー ダッシュボード内に広告枠 + メルマガ配信 + 代表タイアップ記事
メディコルの特長
- 24時間IVR＋文字起こし - 時間帯別ガイダンスと録音自動テキスト化
- 患者管理機能 - 着信時に診察券番号と連動、履歴追跡が容易
- 順番待ち機能 - 電話による順番待ち登録
- 月額2,800円～の業界最安水準 - 1院あたり約4,000～30,000円で運用可能
- 薬局連携機能 - 特許出願準備中
詳細を見る :
https://camp-fire.jp/projects/848289/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
代表コメント
「医療従事者が患者さんに集中できる環境を、一緒に作りましょう。 メディコルは“電話ゼロ”の現場と“サイドインカム”の双方を実現します。 ぜひご支援・シェアをお願いいたします！」
代表取締役 東宮真樹
■「メディコル」に関するお問い合わせ先
株式会社Hump
E-mail：info@hump.co.jp
会社概要
会社名：株式会社Hump（ハンプ）
所在地：東京都中央区晴海3-13-2 46階
代表者：東宮 真樹
URL：https://www.hump.co.jp/
E-mail：info@hump.co.jp
設立：2023年7月