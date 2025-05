ジェイテクト、Mission、Vision、Valueを発表

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト(本社:愛知県刈谷市、取締役社長:近藤 禎人、以下「ジェイテクト」)は、企業経営と事業運営の軸となる考え方として、ジェイテクトグループのMission(ミッション)、Vision(ビジョン)、Value(バリュー) (以下「MVV」)を昨年秋に策定しました。これまで社内での浸透を進めており、この度その内容を発表しました。

【MVVとは】

企業の方向性や文化を示すために3つの要素で構成する、企業経営の核となる考え方

Mission :企業が何を目的に存在しているかを示す「使命」

Vision :企業が成長と変革を進める中で目標として掲げる「目指す姿」

Value :その企業で働く一人ひとりが大切にする「共通の価値観」

【今後に向けて】

ジェイテクトは、「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。

この目標達成のために、要素技術や知見といったコアコンピタンスを一堂に集約したコアコンピタンスプラットフォーム(以下「ココプラ」)の活用を進めるとともに、コアコンピタンスを掛け合わせ、社内や世の中の困りごとの解決策を提案するソリューション共創センター(以下「ソリセン」)を2025年1月に開設しました。ソリセン、ココプラを両輪として、全社共通の価値観である「Yes for All, by All!」を動力源に、ジェイテクトはソリューションプロバイダーへの変革を進めていきます。

MVVが示す内容については、2025年5月14日に社長の近藤が投資家や報道各社に説明いたしました。ジェイテクトのMVVは以下よりご確認いただけます。

<ジェイテクトのMVV>

https://www.jtekt.co.jp/mvv/