千賀滉大投手 日米通算1,500奪三振達成記念TシャツをMLB Shopで販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年5月14日（水）12時より、MLB公式オンラインショップ（以下「MLB Shop」）にて、ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大投手の日米通算1,500奪三振の達成を記念してTシャツの受注販売を開始いたします。

千賀滉大投手は日本での活躍を経て、2023年にニューヨーク・メッツへ移籍。今季でメジャー3年目を迎えます。“お化けフォーク”と称される鋭い変化球を武器に、着実に三振を積み重ね、今シーズンは先発ローテーションの一角としてチームに貢献しています。ぜひこの機会に、千賀投手のオフィシャルグッズを手に取ってお楽しみください。

■販売サイト：

MLB Shop（https://www.mlbshop.jp/(https://www.mlbshop.jp/ja/new-york-mets/kodai-senga/t-25220986+a-6910926149+z-90-2906621355?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-05-15_senga1500)）

Fanatics ニューヨーク・メッツ 千賀滉大 日米通算1500奪三振 達成記念Tシャツ ブラック

■サイズ・価格

S／M／L／XL／2XL 6,000円（税込）

130／150 4,500円（税込）

■カラー

ブラック

■受注期間

2025年5月28日(水) 12：00まで

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan

＜商品に関するお問い合せ＞

MLB公式オンラインショップ お問い合わせフォーム(https://www.mlbshop.jp/ja/refunds-and-returnsmlb-jp/help/form/japan_contact_form)

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