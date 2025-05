南アフリカ発 環境に優しいバイオテクノロジーを使ったプレミアムシューケアブランド「SNEAKER LAB」が5/24(土)・25(日)の2日間 「サンロクマーケットvol.2」に参加します。

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が展開するプレミアムシューケアブランド『SNEAKER LAB(スニーカーラボ)』は、5/24(土)・25(日)の2日間 ライフスタイル提案イベント「サンロクマーケットvol.2(https://fumotto.jp/event/250524-25_36marketvol2/)」に参加します。

会場では、スニーカークレンジングを無料体験いただきながら、環境に優しいバイオテクノロジーを使った『SNEAKER LAB(https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/)』商品のご紹介や簡単なケア方法をレクチャーいたします!

また、普段からSNEAKER LABをご愛用頂いているファッションインフルエンサーのマサヒロ・ナカムラ(https://www.instagram.com/_nakamu14_/)氏が当日 ブース内で一緒にSNEKAER LABの魅力を発信してくださいます!

ぜひこの機会にSNEAKER LABブースへお立ち寄りください。

【サンロクマーケット vol.2】(https://fumotto.jp/event/250524-25_36marketvol2/)

今回のテーマは「南アルプスの麓で体験。アウトドア型ライフスタイルの祭典。」

参加者は日常の喧騒から離れ、開放感のある場所で新たなライフスタイルを体験できます。

本イベントではアウトドア愛好者のみならず、初心者や家族連れでも楽しめる内容となっています。また、行政と連携し地元の特産品紹介や移住サポートといった地域振興にも貢献し、山梨県の魅力を広く発行していきます。さらに、音楽ステージや SUV車の試乗会、キッチンカーや様々な体験会など多彩なコンテンツを用意。訪れる全ての人々にとって自然と調和した豊かな時間を提供します。

参加者はこのイベントを通じてアウトドアライフの楽しさを再発見し、自然と共に生きる新しいライフスタイルを感じ取ることができるでしょう。

*日時

2025年5月24日(土)・25日(日) 9:00-17:00

*場所

体験型複合施設 fumotto(フモット) 南アルプス 芝生広場周辺&展望テラス

〒400-0336 山梨県南アルプス市十日市場1571-1

*入場無料

イベントinstagram:https://www.instagram.com/sanroku_market/

fumotto南アルプスinstagram:https://www.instagram.com/fumotto_minamialps/

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使ったプレミアムシューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、分子レベルで汚れや臭いに働きかけ、その効果は長時間持続します。化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが特徴です。また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。

設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカなどの主要50ヶ国以上で展開をしています。

Instagram:https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja

SNEAKER LAB GIVES BACK

SNEAKER LABは教育、保健、青少年リーダー育成のための非営利団体であるGold Youth Development Agencyと協業しています。売上の一部を寄付し、アフリカの青少年を育成するプロジェクトの費用として活かされております。

”Support Africa’s Youth and put Gold in your sole with every purchase of Sneaker LAB."

【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア:https://calif.cc/

ブランド情報:https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年:1990年12月

従業員数:400名(2025年3月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業