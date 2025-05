＜Airbnb2025年夏季アップグレード＞宿泊以外も充実した、進化したAirbnbを体験

Airbnb Japan株式会社

100年以上前に生まれた現代のホテルビジネスの姿は、その後約1世紀にわたり旅行業界において中心的な存在でした。そして2007年、ホテル予約と同じくらい簡単に家を予約することができたらどうだろう?という1つのアイディアから、Airbnbがはじまりました。以来、Airbnbは20億人以上のゲストを迎え、旅のあり方を変えてきました。その旅をさらに素晴らしいものとするのは宿泊先の力だけではありません。Airbnbは、このたび2025年夏季アップグレードを以下のとおり発表します。

●Airbnbサービス:滞在をさらに特別なものにする素晴らしいサービスの提供

●Airbnb体験:街をよく知る現地の人と共に、その街を探索するさまざまな体験の提供

●新しくなったAirbnbアプリ:宿泊先、サービス、体験をすべて一箇所で簡単に予約することができ る、一新されたデザインのアプリ

「17年前、Airbnbは旅のあり方を変えました。以来、20億人以上のゲストをお迎えし、Airbnbは宿泊の代名詞となりました」Airbnbの共同創業者兼CEOであるブライアン・チェスキーは述べています。「サービスと体験を導入することで、Airbnbは再び旅のあり方を変えます。宿泊以外もさらに充実したAirbnbをぜひ体験ください」

<Airbnbサービス>

旅行者がホテルを選ぶ主な理由として、ルームサービスやジムの利用、スパの予約などを行えることがあげられます。Airbnbサービスでは、上記を含むこれらのサービスなどをAirbnbで利用できるようになります[1]。

[1]サービスは、一部のAirbnb宿泊先でご利用いただけます。ブラジルとプエルトリコを含めサービスをご利用いただけない国・地域があります。

Airbnbサービスは、滞在をさらに特別なものにする素晴らしいサービスを提供するものです。260都市で10のカテゴリを展開を開始し、新しいサービスやエリアを今後定期的に追加していく予定です。最初に提供される10のカテゴリは以下のとおりです。

●シェフ:プロのシェフが、自由にカスタマイズ可能な食事を宿泊先で提供

●写真撮影:経験豊かなフォトグラファーによるオーダーメイドの写真撮影セッション

●マッサージ:認定セラピストによるスウェディッシュマッサージ、ディープティシューマッサージ、リフレクソロジーといった癒やしのマッサージ

●スパトリートメント:認定資格を有するエステティシャンが行う、フェイシャルケア、マイクロダーマブレージョン、ボディスクラブなどのトリートメント[2]。

●パーソナルトレーニング:著名なフィットネスプロや世界チャンピオンのアスリートなどのパーソナルトレーナーが行う、ヨガ、筋力トレーニング、HIITなど

●ヘア:経験豊かなプロのスタイリストが行う、ヘアカットやブロー

●メイクアップ:プロのメイクアップアーティストが施す、普段用や特別な日のためのメイクアップ

●ネイル:経験豊かなネイリストによるマニキュアとペディキュアサービス

●食事の配達:プロのシェフが、すぐにお召し上がりいただけるお食事を準備

●ケータリング:カスタムメニュー、装飾、設備・機器、設営、片付けを含むフルケータリングサービス

[2]必要に応じて認定資格または免許の確認が行われます。

Airbnbサービスは、専門性と評判に基づくクオリティチェックが行われます。サービスホストは、平均10年の経験があり、かつAirbnbの本人確認を完了した人で、関連する免許や認定資格の提出を求められます。ホストの多くは、ミシュランの星付きレストランのシェフ、受賞歴を誇るフォトグラファー、一流トレーナーなど、それぞれの分野で著名な方々です。

Airbnbサービスは幅広い料金で利用することができ、多くが50ドル未満のエントリー料金のオプションを提供しています。手頃な価格の食事のデリバリーから有名トレーナーによる毎日のエクササイズまで、あらゆる種類の旅行にもぴったりのサービスがきっと見つかります。また、Airbnbはホストと連携し、Airbnbでしか見つからないサービスの提供も行っています。

Airbnbは、世界中の260以上の都市における数多くのサービスを一箇所で予約することができる唯一のアプリです。リスティングページには、各ホストの資格・経歴、サービス内容、料金が詳細にわかりやすく記載されています。また、多くのサービスプラットフォームと異なり、Airbnbでの予約は簡単で、数回画面をタップするだけですぐに予約することが可能です。さらに特徴的なのは、サービスを利用する上でAirbnbの宿泊先に滞在する必要も、旅行中である必要もありません。皆さんのご自宅でヘアブローやトレーニングセッション、マッサージを予約することができます。

「人々がホテルを選ぶのはそのサービスのためであり、Airbnbを選ぶのはそのお部屋のためです」と、Airbnbの共同創業者兼CEOのブライアン・チェスキーは語ります。「Airbnbで、この両方の世界における最高のもの、素晴らしい宿泊先と、滞在をさらに特別にするサービスを利用していただけるようになります」

本日より、経験豊かなプロの方を対象に、Airbnbサービスホストの募集を開始しました。専門性を活かしながらビジネスを成長させる新しい方法です。ぜひこちらのURL(Airbnb.com/host/services(https://www.airbnb.jp/host/services?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz))からご応募ください。

<Airbnb体験>

Airbnbで宿泊先を予約する主な理由のひとつとして、まるでその土地に暮らす地元の人のように暮らすような旅ができることがあげられます。しかし、初めて行く場所で最高のアクティビティを見つけることはそう簡単ではありません。大人数で旗を持ったツアーガイドの後ろを歩きながら、見どころをまわる体験になることもあるでしょう。もっと本格的に街を知り、体験できる方法があったらどんなにいいかと感じる人も少なくはないはずです。

本日Airbnbは、その街をよく知る人々が案内する、まったく新しいAirbnb体験を導入します。世界中の650以上の都市でこれらの体験を展開し、今後さらに提供する体験の数を増やしていきます。街の魅力を発見する体験の例は以下のとおりです。

●名所訪問、博物館訪問、文化体験

ノートルダム大聖堂の修復チームに所属する建築家、Axelle Ponsonnetさんの案内で、修復の世界に足を踏み入れてみましょう。(https://www.airbnb.jp/experiences/6097785?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)

●食べ歩き、料理教室、ダイニング体験

ミシュラン・ビブグルマン選出のラーメン店を率いるシェフ、石郷岡三郎さんから、ラーメン作りの極意を学びましょう。(https://www.airbnb.jp/experiences/6098516?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)

●アウトドア体験、ウォータースポーツ、野生のいきもの体験

アンデス文化と人類学の専門家と一緒に、馬に乗り神聖なインカの遺跡を探索、息をのむようなアンデスの風景を楽しみましょう。(https://www.airbnb.jp/experiences/3072208?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)

●画廊訪問、アートワークショップ、ショッピング体験

ハリウッドの大スターたちのファッションコンサルタント、Jamie Mizrahiさんによるパーソナルスタイリング体験で、これまでのワードローブを一新させましょう。

●エクササイズ、ウェルネス、ビューティー体験

プロのルチャドール選手Retroと一緒にリングに上がり、本格的なルチャリブレのトレーニングを体験しましょう。(https://www.airbnb.jp/experiences/6097858?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)

Airbnb体験は、その専門性、評判、真正性に焦点をあてたクオリティチェックが行われています。ホストは、経歴、街とのつながり、ゲストからのフィードバックなど、さまざまな面から評価されます。また、Airbnbが求める高い基準を満たしているかどうか定期的にチェックが行われます。

数多くの都市においては、ユニークな視点や経験を持つ世界各地のホストによる特別な体験、「Airbnbオリジナル」をご予約いただけるようになります。Airbnbのために企画された体験として、今後、多数の「オリジナル」の公開を開始していきます。Airbnbオリジナルでは、有名なベーカリー「The French Bastards」でシェフのRaphaelle Elbazさんとペストリー作りを体験(https://www.airbnb.jp/experiences/5516238?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)したり、リオを代表するレブロンビーチで、オリンピック選手のCarol Solbergさんと一緒にビーチバレーボールを楽しんだり(https://www.airbnb.jp/experiences/5886014?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)することができます。世界的なセレブリティによって開催される「オリジナル」もあります。Megan Thee Stallionさんの「オタクホッティークエスト」でアニメ風のコスプレを楽しんだり(https://www.airbnb.jp/rooms/1381859541480303149?source_impression_id=p3_1747184824_P3WhRy_rKStBVay-&_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)、Sabrina Carpenterさんと『Short n' Sweet』のセットで、ダンスとエスプレッソを楽しむゴージャスな1日を過ごしたり、Patrick Mahomes選手から完璧なスパイラルの投げ方の手ほどきを受け、カンザスシティスタイルのバーベキューを楽しむ日曜日を過ごしたり(https://www.airbnb.jp/rooms/1376094136318642553?source_impression_id=p3_1747184824_P3Aqx0MyYBdK4Dsv&_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)してみませんか[3]?これらはほんのはじまりに過ぎません。

[3]ゲストはアプリを通じてこれらの体験の予約をリクエストできます。対象となる年齢、国・地域、およびデータの使用方法を含む条件について詳しくは、ルール全文(https://www.airbnb.jp/e/iconsrules?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz)をご確認ください。すべてのAirbnbオリジナル体験で予約リクエストが必要なわけではありません。

また、Airbnb体験には、交流を深めるための仕組みも用意されています。今年後半には、予約前に参加メンバーを確認したり、体験中にグループまたは個々のゲストにメッセージを送信したり、体験後に連絡を取り合ったりすることができるようになる予定です。これらはすべて、シンプルかつ透明性の高いプライバシーコントロールによって実現されます。さらに、Airbnb体験は旅行者だけのものではありません。素晴らしい魅力に満ちた体験には、ぜひ地元の方々にもご参加いただきたいと考えています。

「現代の旅行では、訪れる街との本当のつながりを築くことが難しい」Airbnbの共同創業者兼CEOであるブライアン・チェスキーはこう述べています。「訪れた街を知る最も素晴らしい方法は、その街のことをよく知るその土地の人に手伝ってもらうことです。Airbnb体験では、街を訪れるだけではなく、体験することができます」

Airbnb体験の開始に伴い、Airbnb体験ホストの募集も開始しました。自身の街について詳しい知識があり、ほかにはないユニークなアクティビティをゲストに提供されたい方は、ぜひこちらのURL(Airbnb.com/host/experiences(https://www.airbnb.jp/host/experiences?_set_bev_on_new_domain=1747125289_EAOGZiODc1YWI2Yz))よりご応募ください。

<新しくなったAirbnbアプリ>

2010年以来、Airbnbアプリは宿泊先を予約するというシンプルな目的のために設計されてきました。この度、サービスと体験の提供開始に伴い、Airbnbはゼロからアプリの再構築を行いました。これにより、宿泊先、サービス、体験をすべて一箇所で簡単に予約することができるようになりました。

そして何より一番の魅力は、Airbnbアプリを利用することで旅がさらに充実することです。宿泊先を予約すると、どこに滞在するか、誰と一緒に旅行するかといった情報に基づいて、おすすめのサービスや体験がアプリに表示されます[4]。目的地に到着すると、チェックイン情報や、Airbnbで予約したすべてのサービスや体験の日程など、詳細な旅程表がアプリに表示されるほか、滞在中は、近隣で実施されるおすすめの体験の情報も届きます。

[4]グループ内の旅行者のタイプに基づいた提案です。

今回のアップグレードで、Airbnbはアプリのほぼすべてを刷新しました。以下その一部を紹介します。

●検索タブ

デザインが一新されたホームページでは、人気の旅行先にある宿泊先、ゲストのスケジュールに合う体験、そしてサービスを見つけることができます。

●旅行タブ

宿泊先の詳細、予約したサービスや体験といった旅行に関わるすべてのスケジュールが記載された、進化した旅程表が表示されます。

●メッセージ機能

メッセージプラットフォームの機能が向上しました。メッセージ内で写真や動画の共有、サービスのカスタマイズや支払いができ、一段と便利になっています。

●プロフィール

Airbnbを利用した過去の旅行を共有したり、旅先で出会った人々を確認したりできるようになりました。また、Airbnbのプロフィールでは、本人確認手続きを完了している、世界2億人以上のゲストとホストをハイライトします。

さらに、ホストに対してもアプリを刷新し、宿泊先、サービス、体験の管理に必要な機能がすべてそろいました。

●Airbnbスタートツール:リスティング作成ツールがより簡素化され、サービスや体験を簡単に

Airbnbへ提出することができます。

●今日の情報タブ:宿泊先、サービス、体験にアクセスできる予約管理タブとして生まれ変わりました。素晴らしいおもてなしを提供されるホストのみなさまをサポートします。

●カレンダー:カレンダーのデザインが新しくなり、1日のスケジュールを時間単位で表示できるほか、Google カレンダーとのリアルタイム連携が実現しました。

●リスティングタブ:サービスと体験向けの新しいリスティング管理ツールで、提供・実施場所から料金まで、リスティングのあらゆる側面を簡単に調整することができます。

Airbnbアプリは、ホストが宿泊先だけでなくサービスや体験を提供できるよう、さまざまな新しい技術を基盤に構築されており、今後数年間でさらに多くの機能を提供していく予定です。また、Airbnbの世界を生き生きと表現する、立体的で美しいアニメーションのインターフェースを備えたデザインシステムも開発しました。その結果、旅行の計画や準備が、旅行そのものと同じくらい簡単で楽しくなる、まったく新しい利用体験を実現しています。

Airbnbサービス、Airbnb体験、そしてゲスト向けの新機能はすべて本日より利用可能です。ホスト向けにアップグレードされた機能は、アプリからAirbnbベータ版アクセスプログラムに登録することで、利用することができます。

* 米国時間5月13日に公開された“2025 Summer Release: Now you can Airbnb more than an Airbnb”の抄訳をもとに作成しています。

<Airbnb (エアビーアンドビー)について>

Airbnbは、2人のホストがサンフランシスコの自宅に3人のゲストを迎えた2007年に誕生しました。

それ以来、ホスト数は500万人を超え、世界のほぼすべての国と地域で、20億回以上ゲストをお迎えしてきました。

訪れるゲストが街や人とのつながりを肌で感じながら世界を旅できるよう、

ホストはユニークな宿泊先やほかではできない体験を日々提供しています。

※「Airbnb」「エアビーアンドビー」「エアビー」の各名称およびロゴはAirbnb Inc.の登録商標です。



