【ライブ配信セミナー】両親媒性物質との分子複合体形成を利用した医薬、香粧品材料の開発とその評価　2025年5月30日（金）開催　主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、このたび「両親媒性物質との分子複合体形成を利用した医薬、香粧品材料の開発とその評価」と題するセミナーを、講師に飯村 菜穂子 氏（新潟薬科大学 薬学部 教授）をお迎えし、2025年5月30日（金）13：30より、ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。受講料は、一般：44,000円（税込）、弊社メルマガ会員：39,600円（税込）、アカデミック価格は26,400円（税込）となっております（資料付）。

セミナーの詳細とお申し込みは、弊社の以下URLをご覧ください！

質疑応答の時間もございますので、是非奮ってご参加ください。

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/132054/

【セミナーで得られる知識】

1. 両親媒性物質の性質、物性とその応用

2. 両親媒性物質と種々物質の相互作用、またその相互作用体の構造と物性

3. 両親媒性物質と種々物質との分子複合体の応用と実用性

4. 材料科学領域における両親媒性物質、またそれらとの分子複合体の将来性

【セミナー対象者】

材料科学全般、製薬、化粧品製造・開発関係者

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：両親媒性物質との分子複合体形成を利用した医薬、香粧品材料の開発とその評価

開催日時：2025年5月30日（金）13：30～16：30

参 加 費：44,000円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 39,600円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：飯村 菜穂子 氏（新潟薬科大学 薬学部 教授）

〈セミナー趣旨〉

製剤領域における乳化、分散剤として重要な役割を担う両親媒性物質が、数々の医薬品、香粧品・化粧品原料類と相互 作用し分子複合体を形成すること、その分子複合体化が種々医薬品類等に新たな機能性を付加できることを示すと共に それらを美白剤開発に応用し、実用化した例を紹介する。

※ 本セミナーはZoomを用いたライブ配信セミナーです。推奨環境はZoom公式サイトをご確認ください。視聴用URLは後日メールにてご案内します。録音・録画はご遠慮ください。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/132054/3）セミナープログラムの紹介

1. 両親媒性物質分子複合体について

2. 両親媒性物質分子複合体の機能性

3. 薬剤、製剤及び香粧品領域への分子複合体の利用

4. 両親媒性物質との分子複合体の 機能性新規美白剤開発への展開

5. 新規美白剤の物性、評価

6. 両親媒性物質の分子複合体の実用化に向けての研究

7. 両親媒性物質の分子複合体の将来性

4）講師紹介

飯村 菜穂子 氏 新潟薬科大学 薬学部 教授

【講師経歴】

新潟薬科大学 薬学部 卒業後、新潟薬科大学 薬学部 薬品物理化学研究室 助手、薬剤学研究室 講師、物理薬剤学研究室 准教授を経て、同大学 薬学部 教授・薬学教育センター長に就任。現在に至る。この間、「両親媒性物質と芳香族化合物からなる分子複合体 の生成機構の解明とその製剤学への応用」を主なテーマに研究活動を行っている。

【 研 究 】

長きに渡り、「両親媒性物質と芳香族化合物からなる分子複合体の生成機構の解明とその製剤学への応用」を主なテーマに研究を行い、この両親媒性物質と種々化合物との間に生成される分子複合体を医薬・香粧品材料開発に応用し、実用化に展開している。

【所属学会】

日本薬学会、日本化学会、日本薬剤学会、日本香粧品学会、日本保健医療福祉連携教育学会、日本医療薬学会

日本薬学会 関東支部 幹事、日本薬剤学会 代議員、日本香粧品学会 学術委員会 副会長を務める。

【 著 書 】

「実践製剤学 そしてその基盤となる物理薬剤学」等

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/132054/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

〇外観検査の自動化技術と運用ノウハウ

2025年5月16日（金）13:00～17:00

https://cmcre.com/archives/131403/

〇微生物活性解析装置を用いた微生物動態計測と化粧品研究への応用

2025年5月16日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/131701/

〇食品の官能評価の基礎と手順・手法の勘所

2025年5月21日（水）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/131532/

※見逃し配信付き

〇リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

2025年5月22日（木）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/131273/

〇架橋ポリオレフィンのマテリアルリサイクル技術の最先端

2025年5月22日（木）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/132639/

〇レアメタルの概要と注目市場 ― 車載LIB、電動化、半導体、電子・電池材料、航空機・軽金属用途の原料市場

2025年5月27日（火）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/128689/

〇滅菌製品および無菌医薬品における微生物試験の実務とバリデーションのポイント

2025年5月28日（水）13：00～17：00

https://cmcre.com/archives/131108/

※見逃し配信付

〇両親媒性物質との分子複合体形成を利用した医薬、香粧品材料の開発とその評価

2025年5月30日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/132054/

〇分離プロセスの工業化スケールアップ及び省エネノウハウ

2025年6月2日（月）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/130782/

〇EVにおける超急速充電の課題と対応

2025年6月3日（火）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/130917/

〇2時間で理解するコンピューター創薬入門

2025年6月4日（水）10：00～12：00

https://cmcre.com/archives/131990/

〇大規模AI基盤を支える光電融合技術の基礎と展望

2025年6月4日（水）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/131819/

〇シランカップリング剤：反応メカニズムと使い方

2025年6月6日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/131961/

〇次世代自動車・データセンタ用サーバ電源高性能化に対応するSiC/GaNパワーデバイスの技術動向と課題

2025年6月11日（水）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/125549/

〇マテリアルズインフォマティクスの中核をなす計算科学シミュレーション技術

2025年6月12日（木）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/132698/

○リチウムイオン電池のリユースに向けた劣化診断技術

2025年6月16日（月）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/132823/

○医薬品製造における不純物の取り扱いと当局への対応の重要ポイント

2025年6月17日（火）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/132112/

○半導体デバイスの3D集積化の基礎と先進パッケージの開発動向

2025年6月19日（木）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/132760/

○不確実な未来に対峙する長期戦略立案 「シナリオ・プランニング」の基礎

2025年6月20日（金）13：30～17：00（会場セミナー）

https://cmcre.com/archives/133240/

○金属3Dプリンタにおける粉末材料および金属粉末の産業応用

2025年6月24日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/132351/

○多孔性金属錯体(MOF)の合成・分析・使用法の基礎と様々な応用展開例

2025年6月25日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/132221/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

6）関連書籍のご案内

☆発行書籍の一覧はこちらから↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上