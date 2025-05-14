【ライブ配信セミナー】分離プロセスの工業化スケールアップ及び省エネノウハウ～ 化学プロセスシミュレータ使用法及びピンチ解析伝授 ～　6月2日（月）開催　主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っておりますが、 このたび「分離プロセスの工業化スケールアップ及び省エネノウハウ～ 化学プロセスシミュレータ使用法及びピンチ解析伝授 ～」と題するセミナーを、 講師に平田 賢太郎 氏（平田技術士・労働安全コンサルタント事務所 代表）をお迎えし、2025年6月2日（月）10：30より、 ZOOMを利用したライブ配信で開催いたします。 受講料は、 一般：55,000円（税込）、 弊社メルマガ会員：49,500円（税込）、 アカデミック価格は26,400円（税込）となっております（資料付）。

セミナーの詳細とお申し込みは、 弊社の以下URLをご覧ください！

質疑応答の時間もございますので、 是非奮ってご参加ください。

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/130782/

【セミナーで得られる知識】

・ 蒸留（気液平衡/物性データ、蒸留計算法、蒸留実験、材質・腐食、安全工学、インターナル、制御、付帯設備、省エネ）

・ 抽出（抽剤の選択、液々平衡、抽出計算法、抽出装置）

・ 吸着（平衡・破過・連続式クロマト分離法）操作と工業化手法及び事例

・ カーボンリサイクル評価法

・ 化学工学基礎及び分離工学基礎全般、そしてピンチテクノロジー

【セミナー対象者】

・ 分離工学が専門でなかったスケールアップに関心ある技術者・研究者

・ 蒸留・抽出・吸着分離のスケールアップ事例に関心ある技術者・研究者

・ 化学品のプロセス開発に携わっていて工業化にお困りの研究者・技術者

・ 機械、エレクトロニクス系企業の工業化にお困りの研究者・技術者

・ 化学工業・プロセス工業における若手技術者・研究者

・ カーボンニュートラル評価に関心ある技術者・研究者

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：分離プロセスの工業化スケールアップ及び省エネノウハウ～ 化学プロセスシミュレータ使用法及びピンチ解析伝授 ～

開催日時：2025年6月2日（月）10：30～16：30

参 加 費：55,000円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 49,500円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：平田 賢太郎 氏 平田技術士・労働安全コンサルタント事務所 代表

〈セミナー趣旨〉

化学プロセスは反応装置が心臓部ですが未反応物・副生物の処理には分離工程が不可欠です。代表的工程として蒸留、抽出、吸着工程はじめ、工業化スケールアップにおいては基礎データ取得、ベンチ実験、シミュレーション、パイロット実証が必要です。演者は大手化学工業の研究・開発部門におきまして、これらの技術開発に関しまして一連の実際的経験を所有してきましたことから、これから分離工程のスケールアップ及び省エネルギーに挑戦する研究者・技術者に、失敗事例も踏まえながらスケールアップノウハウを伝授することとしました。併せて、実際的検討に不可欠である化学プロセスシミュレータフリーソフトCOCO/ChemSepの使用法、そしてプロセス工業の省エネ手法としてピンチテクノロジーを伝授します。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/130782/

3）セミナープログラムの紹介

I. 分離工学実践

1. 蒸留操作の工業化と省エネルギー

1.1 気液平衡/物性データ

1.2 蒸留計算法

1.3 熱と物質の同時移動計算

1.4 蒸留実験

1.5 材質・腐食

1.6 安全工学上の課題

1.7 概念設計及び蒸留方式

1.8 インターナル選定

1.9 蒸留塔の制御

1.10 付帯設備-熱交換器・配管・ポンプ

1.11 ヒートインテグレーション

1.12 ピンチテクノロジー

2. 抽出操作の工業化

2.1 液々平衡の相関

2.2 抽剤の選択

2.3 選択性

2.4 分配係数

2.5 抽出塔モデル

2.6 工業化事例

2.6.1 アクリル酸抽出

2.6.2 芳香族抽出

2.6.2.1 作図法

2.6.2.2 シミュレーション

2.7 抽出装置

3. クロマト分離プロセスのスケールアップ

3.1 緒言

3.2 クロマト分離の原理

3.3 基礎データ取得方法

3.3.1 収着平衡

3.3.2 層空隙率

3.3.3 破過曲線

3.4 クロマト分離の連続化

3.4.1 実施例

3.4.2 連続化の必要性

3.5 擬似移動層の工業化スケールアップ

3.5.1 工業化マップ

3.5.2 シミュレーションモデル

3.5.3 ベンチ実験

3.5.4 パイロットテスト

3.5.5 スケールアップ

3.5.6 改良ロータリーバルブ法の特長

3.6 まとめ

II. 化学プロセスシミュレータ COCO/ChemSep 使用法

1. 使用法

2. 例題

2.1 フラッシュ蒸留

2.2 単蒸留

2.3 成分系蒸留

2.4 多成分系蒸留

2.5 共沸蒸留

2.6 抽出蒸留

III. ピンチ解析ソフト HEAT-net 使用法

IV. プロセス評価法 カーボンリサイクルのプロセス評価

1. 再生可能エネルギーと電力化率

2. 化石燃料の確認可採埋蔵量からの炭酸ガス排出量

3. カーボンリサイクル反応の評価

3.1 一酸化炭素合成

3.2 メタノール合成

Ｖ. 分離工学基礎

4）講師紹介

平田 賢太郎 氏

平田技術士・労働安全コンサルタント事務所 代表

【講師経歴】

1973年 東京工業大学大学院 理工学研究科 化学工学専攻 修了、三菱油化(株) 入社

2003年 技術士 化学（化学装置及び設備）登録

2011年 三菱化学(株) 退職、平田技術士・労働安全コンサルタント事務所設立 代表就任

【活動歴】

・ 反応器・蒸留塔・抽出塔・各種単位操作のプログラム開発・適用

・ 擬似移動層クロマト分離工業化技術開発

・ エチレンプラントのピンチ解析及び合理化

・ リスクアセスメント

・ 事故原因解析・特定及び再発防止対策提言

・ 化学物質取扱の法規制対応（SDS作成・整備）

【所属】

日本技術士会、化学工学会、日本労働安全衛生コンサルタント会

【著書】

「新版化学工学（解説と演習）」化学工学会編 槇書店、「実用化学装置設計ガイド」化学工学会編 工業調査会、「分離プロセスの開発とスケールアップの進め方」、「不純物の分析法と化学物質の取り扱い」技術情報協会、「化学工学の進歩 36 環境調和型エネルギーシステム」化学工学会編 槇書店」、「製造業における化学物質の環境・安全管理の手引き」化学物質管理士協会編 新日本法規出版

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/130782/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

〇外観検査の自動化技術と運用ノウハウ

2025年5月16日（金）13:00～17:00

https://cmcre.com/archives/131403/

〇微生物活性解析装置を用いた微生物動態計測と化粧品研究への応用

2025年5月16日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/131701/

〇食品の官能評価の基礎と手順・手法の勘所

2025年5月21日（水）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/131532/

※見逃し配信付き

〇リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

2025年5月22日（木）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/131273/

〇架橋ポリオレフィンのマテリアルリサイクル技術の最先端

2025年5月22日（木）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/132639/

〇レアメタルの概要と注目市場 ― 車載LIB、電動化、半導体、電子・電池材料、航空機・軽金属用途の原料市場

2025年5月27日（火）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/128689/

〇滅菌製品および無菌医薬品における微生物試験の実務とバリデーションのポイント

2025年5月28日（水）13：00～17：00

https://cmcre.com/archives/131108/

※見逃し配信付

〇両親媒性物質との分子複合体形成を利用した医薬、香粧品材料の開発とその評価

2025年5月30日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/132054/

〇分離プロセスの工業化スケールアップ及び省エネノウハウ～ 化学プロセスシミュレータ使用法及びピンチ解析伝授 ～

2025年6月2日（月）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/130782/

〇EVにおける超急速充電の課題と対応

2025年6月3日（火）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/130917/

〇2時間で理解するコンピューター創薬入門

2025年6月4日（水）10：00～12：00

https://cmcre.com/archives/131990/

〇大規模AI基盤を支える光電融合技術の基礎と展望

2025年6月4日（水）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/131819/

〇シランカップリング剤：反応メカニズムと使い方

2025年6月6日（金）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/131961/

〇次世代自動車・データセンタ用サーバ電源高性能化に対応するSiC/GaNパワーデバイスの技術動向と課題

2025年6月11日（水）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/125549/

〇マテリアルズインフォマティクスの中核をなす計算科学シミュレーション技術

2025年6月12日（木）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/132698/

○リチウムイオン電池のリユースに向けた劣化診断技術

2025年6月16日（月）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/132823/

○医薬品製造における不純物の取り扱いと当局への対応の重要ポイント

2025年6月17日（火）10：30～16：30

https://cmcre.com/archives/132112/

○半導体デバイスの3D集積化の基礎と先進パッケージの開発動向

2025年6月19日（木）13：30～16：30

https://cmcre.com/archives/132760/

○不確実な未来に対峙する長期戦略立案 「シナリオ・プランニング」の基礎

2025年6月20日（金）13：30～17：00（会場セミナー）

https://cmcre.com/archives/133240/

○金属3Dプリンタにおける粉末材料および金属粉末の産業応用

2025年6月24日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/132351/

○多孔性金属錯体(MOF)の合成・分析・使用法の基礎と様々な応用展開例

2025年6月25日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/132221/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちらから！↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

6）関連書籍のご案内

☆発行書籍の一覧はこちらから↓

https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上