創立50周年を迎えたオークリー　次の50年を見据え、新たなビジョンを体現するキャンペーンを発表

オークリーは革新的なアイデアで文化的なアイコンを生み出してきた50年の歴史を経て、新たな章「Artifacts From The Future -時代を表す創造物-」を描くキャンペーンを開始します。

単なる発明にとどまらず、より大きな影響力を持つ存在へと進化を続け、未来を見据えた革新的な製品を現代を生きる人々に届けます。それはスポーツの枠を超え、カルチャーに影響を与え、人々を次のステージへと導くことを目指しています。

オークリーがこれまでに発表してきたSub Zero(サブゼロ)、Eye Jacket(アイジャケット)、Mars(マーズ)、Medusa(メドゥーサ)など数々の伝説的なアイウェアは、表彰台から競技場、そして業界全体に至るまで、世界に新しい驚きを生み続けてきました。

本キャンペーンでは創業から50周年を迎えるオークリーが次の50年となる2075年の未来を目指しデザインした、オークリーならではのスタイルを纏ったアイウェアとアパレルのコレクションが登場します。

キャンペーンビジュアルや動画には、チームオークリーのアスリート、ジェイレン・ブラウン(Jaylen Brown)、キリアン・エムバペ(Kylian Mbappe)、トリニティ・ロッドマン(Trinity Rodman)らが起用されました。キャンペーンのローンチと共に発表されるコレクションには、ハイラップタイプのアイウェアコレクションとSS25 Reserve Collection(SS25 リザーブ アパレル コレクション)のアパレルが含まれます。

オークリーのブランドソウル&クリエイティブ部門バイスプレジデントのブライアン・タクミ(Brian Takumi)は次のようにコメントしています。「Artifacts From The Future は、これまでの歩みを大切にしながら、未来を見据えたデザインを追求する私たちのビジョンです。オークリーは常に他ブランドが行ってこなかったことを追求してきました。90年代にEye Jacketを発表したとき、それは単なる新しい形のアイウェアではなく、アイウェアの概念そのものを変えるものでした。ハイラップタイプの2枚レンズデザインは、業界の常識を覆し、オークリーのクリエイティビティを示すDNAの一部となりました。この大胆で表現力の豊かなデザインは、現在の新たな文化的アイコンであるPlantarisなどにも体現されています。」

アイウェアコレクションについて

現代のカルチャーアイコンたちによって愛されるPlantarisは、時代を表す創造物となることを目指して作られたハイラップタイプのアイウェアです。その設計プロセスは自然界の進化から着想を得ており、オークリー独自のビジュアルの考え方である、生き物を連想させるような美学に基づいています。フレキシブルなシリコン製リアステムは、跳躍するカエルの筋肉を模倣しており、そのダイナミックな動きの原動力を再現しています。

また、このコレクションには、オークリーの伝統を受け継ぎつつ未来に向けてデザインされたLateralis(ラテラリス)や、90年代から2000年代初頭のオークリーの発明品にインスパイアされた新世代のミニマリストデザインMasseter(マセター)の新色も含まれます。LateralisとMasseterは、個々のスタイルのアイウェアをカスタムできるオークリーカスタムプログラムがオークリー公式サイトで開始予定です。

SS25 Reserve Apparel Collection(SS25 リザーブ アパレル コレクション)について

「SS25 Reserve Apparel Collection」は、次世代の冒険者のためにデザインされたライフスタイルアパレルコレクションです。壮大な夢を描き続けるNBA選手であるジェイレン・ブラウンが着用するこのコレクションは、多数のポケットデザインと大胆なシルエットを通じて探求の精神を体現していま

す。目を引くグラフィックとハイテク素材の組み合わせは現代の都市文化からインスピレーションを得ており、機能性とモダンの異なるスタイルを両立させています。型にはまらずにパフォーマンスと自己表現をシームレスに融合させた本コレクションは、大胆な生き方をする人のために作られたアパレルとなります。

SS25シーズンを象徴するのは、個性的なデザイン、刷新されたロゴ、そして直感的な機能であり、各々のアイテムが独自のアイデンティティと目的を備えています。

「Artifacts From The Future」のビジョンは、オークリーの革新的なレガシーとともに進化を続けます。アレクシア・プテジャス(Alexia Putellas)やキリアン・エムバペとの限定シグネチャーシリーズを含む新たなコラボレーションモデルも販売予定です。

今年創立50周年を迎えたオークリーは今、新たな章を迎えました。「Artifacts From The Future」のキャンペーンは、5月16日(金)よりオークリー公式オンラインストア、一部の直営オークリーストアおよびオークリー正規取扱店で展開予定です。

本キャンペーンの世界観への没入感を味わうことができるVR体験が、世界でも限られた店舗のみで実施されます。日本では5月中旬から9月上旬まで、直営店オークリーストアの渋谷店、原宿店、大阪心斎橋店で実施され、このVR体験を体感いただいた方には先着でオリジナル仕様のステッカーを差し上げます。また、本キャンペーンの一環で、新宿、渋谷、表参道エリアで3D映像を使った屋外広告の掲示や、原宿・表参道においてポスター広告を期間限定で実施予定です。

キャンペーンビジュアル

トリニティ・ロッドマン(Trinity Rodman)キリアン・エムバペ(Kylian Mbappe)ジェイレン・ブラウン(Jaylen Brown)ジェイレン・ブラウン(Jaylen Brown)アイウェアコレクションキャンペーンビジュアル

キャンペーン動画(YouTube)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-BwQm2dJ2Kk ]

ジェイレン・ブラウン(Plantaris着用)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ObWXIozcQYA ]

キリアン・エムバペ (Lateralis 着用)

<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley(R))は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けた製品を展開しています。

